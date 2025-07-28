Литва посилює ППО на кордоні з Білоруссю після інцидентів із дронами

Литва планує розгорнути додаткові сили протиповітряної оборони на кордоні з Білоруссю після повторного порушення повітряного простору дронами.

Про це повідомляє LRT із посиланням на міністерку оборони Довіле Шакалієне, передає Цензор.НЕТ.

Для ефективнішого контролю за кордоном буде залучено більше військових, а також посилено співпрацю з Міністерством внутрішніх справ. Головнокомандувач литовських збройних сил Раймундас Вайкшнорас зазначив, що нові засоби ППО розмістять ближче до районів, де фіксували польоти дронів.

Також планують прискорити закупівлю радарів ближньої дії та впровадити систему Sky Fortress - акустичну технологію, яка дозволяє виявляти та ідентифікувати повітряні об’єкти поблизу кордону.

За словами Вайкшнораса, взаємодія з прикордонниками буде поглиблена, адже їхнє спостереження з землі й повітря - ключове для своєчасного реагування на загрози.

Нагадаємо, поліція повідомила про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

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