Литва усиливает ПВО на границе с Беларусью после инцидентов с дронами

Литва планирует развернуть дополнительные силы противовоздушной обороны на границе с Беларусью после повторного нарушения воздушного пространства дронами.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на министра обороны Довиле Шакалиене, передает Цензор.НЕТ.

Для более эффективного контроля за границей будет привлечено больше военных, а также усилено сотрудничество с Министерством внутренних дел. Главнокомандующий литовских вооруженных сил Раймундас Вайкшнорас отметил, что новые средства ПВО разместят ближе к районам, где фиксировали полеты дронов.

Также планируют ускорить закупку радаров ближнего действия и внедрить систему Sky Fortress - акустическую технологию, которая позволяет выявлять и идентифицировать воздушные объекты вблизи границы.

По словам Вайкшнораса, взаимодействие с пограничниками будет углублено, ведь их наблюдение с земли и воздуха - ключевое для своевременного реагирования на угрозы.

Напомним, полиция сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

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