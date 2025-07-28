Литва усиливает ПВО на границе с Беларусью после инцидентов с дронами
Литва планирует развернуть дополнительные силы противовоздушной обороны на границе с Беларусью после повторного нарушения воздушного пространства дронами.
Об этом сообщает LRT со ссылкой на министра обороны Довиле Шакалиене, передает Цензор.НЕТ.
Для более эффективного контроля за границей будет привлечено больше военных, а также усилено сотрудничество с Министерством внутренних дел. Главнокомандующий литовских вооруженных сил Раймундас Вайкшнорас отметил, что новые средства ПВО разместят ближе к районам, где фиксировали полеты дронов.
Также планируют ускорить закупку радаров ближнего действия и внедрить систему Sky Fortress - акустическую технологию, которая позволяет выявлять и идентифицировать воздушные объекты вблизи границы.
По словам Вайкшнораса, взаимодействие с пограничниками будет углублено, ведь их наблюдение с земли и воздуха - ключевое для своевременного реагирования на угрозы.
Напомним, полиция сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.
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