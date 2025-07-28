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Новости Безопасность Европы
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Литва усиливает ПВО на границе с Беларусью после инцидентов с дронами

пролет украинского дрона

Литва планирует развернуть дополнительные силы противовоздушной обороны на границе с Беларусью после повторного нарушения воздушного пространства дронами.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на министра обороны Довиле Шакалиене, передает Цензор.НЕТ.

Для более эффективного контроля за границей будет привлечено больше военных, а также усилено сотрудничество с Министерством внутренних дел. Главнокомандующий литовских вооруженных сил Раймундас Вайкшнорас отметил, что новые средства ПВО разместят ближе к районам, где фиксировали полеты дронов.

Также планируют ускорить закупку радаров ближнего действия и внедрить систему Sky Fortress - акустическую технологию, которая позволяет выявлять и идентифицировать воздушные объекты вблизи границы.

По словам Вайкшнораса, взаимодействие с пограничниками будет углублено, ведь их наблюдение с земли и воздуха - ключевое для своевременного реагирования на угрозы.

Напомним, полиция сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

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Автор: 

Литва (2543) ПВО (2988) дроны (4352)


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Ай, маладєц!
Рік на розробку плану переміщення, рік на затвердження плану переміщення законодавчим органом, рік на саме переміщення...
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28.07.2025 15:29 Ответить
Какая говорящая фамилия у дамы.
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28.07.2025 16:14 Ответить
Если в 2022 орки зашли вглубь нашай территории и ьам были неплохо потрепанны,то у стран Балтии нет места для маневра и пока все будут в ЕС и НАТО совещаться они уже попадут в оккупацию.Так что их война на кордонах.
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28.07.2025 17:06 Ответить
 
 