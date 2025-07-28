Беспилотник залетел в Литву со стороны Беларуси. ВИДЕО

Полиция сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Об этом пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

В соцсетях обнародовали видео с беспилотником.

"Сегодня утром от жителей поступили сообщения о беспилотном аппарате, который, скорее всего, залетел в Литву из Беларуси. Согласно сообщениям, дрон видели на высоте около 200 метров, последний раз - возле Вильнюса. ... Жителей, которые заметили дрон, призывают немедленно сообщить об этом по номеру 112 и не приближаться к нему ни при каких обстоятельствах. Непонятно, какой это тип дрона, мы обновим информацию", - рассказал представитель Национального центра кризисных ситуаций Дариус Бута.

Глава Минобороны Шакалиене сказала:

"Мы хотели бы отметить, что сегодня идеальная погода для метеозондов, которые, как известно, используют контрабандисты для перевозки своих товаров. Мы пока не можем точно сказать, что это за объект или объекты".

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