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Беспилотник залетел в Литву со стороны Беларуси. ВИДЕО

Полиция сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Об этом пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

В соцсетях обнародовали видео с беспилотником.

"Сегодня утром от жителей поступили сообщения о беспилотном аппарате, который, скорее всего, залетел в Литву из Беларуси. Согласно сообщениям, дрон видели на высоте около 200 метров, последний раз - возле Вильнюса. ... Жителей, которые заметили дрон, призывают немедленно сообщить об этом по номеру 112 и не приближаться к нему ни при каких обстоятельствах. Непонятно, какой это тип дрона, мы обновим информацию", - рассказал представитель Национального центра кризисных ситуаций Дариус Бута.

Глава Минобороны Шакалиене сказала:

"Мы хотели бы отметить, что сегодня идеальная погода для метеозондов, которые, как известно, используют контрабандисты для перевозки своих товаров. Мы пока не можем точно сказать, что это за объект или объекты".

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Автор: 

Беларусь (7944) Литва (2543) дроны (4352)


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НАТА не шмагла збити
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28.07.2025 09:23 Ответить
Ну залетів і залетів, що з того? Наче перший раз....
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28.07.2025 09:25 Ответить
Метеозонд? апуєть, як шахед 136 похожий на метеозонд.
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28.07.2025 09:29 Ответить
привітали однією "герберою". У наближчий період можуть привітати ілим букетом.
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28.07.2025 09:31 Ответить
Ну вот начинается пробивка стран Балтии на слабо,с весны будет все намного серьезней.
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28.07.2025 09:39 Ответить
Походу у Литві ще не знають, але вона виключена зі складу НАТО ще місяць назад
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28.07.2025 09:49 Ответить
 
 