Безопасность всей Европы зависит от исхода войны России против Украины, - премьер Эстонии Михал

После завершения войны в Украине, в случае победы, российские военные могут пойти в любую европейскую страну, и это уже происходит.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом в интервью изданию Corriere della Sera заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"Украина - это наша лакмусовая бумажка, если Киев потерпит неудачу, то мы все потерпим неудачу", - подчеркнул Михал.

Он подчеркнул, что гибридные угрозы уже стали реальностью для Европы. Поскольку российские следы заметны и в поджогах, и в кибератаках на территории ЕС.

Комментируя позицию западных лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, Михал заявил, что надежды на возможность договориться с Путиным оказались беспочвенными.

"Как и некоторые европейские лидеры в начале войны, Дональд Трамп думал, что может чего-то достичь, поговорив с Путиным. Но теперь все они поняли, что это не работает. Мы, европейцы, знаем: России нельзя доверять. Единственный способ остановить ее - силой", - заявил премьер.

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