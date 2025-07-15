РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10573 посетителя онлайн
Новости Безопасность Европы
388 6

Безопасность всей Европы зависит от исхода войны России против Украины, - премьер Эстонии Михал

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал о безопасности Европы и войне в Украине

После завершения войны в Украине, в случае победы, российские военные могут пойти в любую европейскую страну, и это уже происходит.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом в интервью изданию Corriere della Sera заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"Украина - это наша лакмусовая бумажка, если Киев потерпит неудачу, то мы все потерпим неудачу", - подчеркнул Михал.

Он подчеркнул, что гибридные угрозы уже стали реальностью для Европы. Поскольку российские следы заметны и в поджогах, и в кибератаках на территории ЕС.

Комментируя позицию западных лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, Михал заявил, что надежды на возможность договориться с Путиным оказались беспочвенными.

"Как и некоторые европейские лидеры в начале войны, Дональд Трамп думал, что может чего-то достичь, поговорив с Путиным. Но теперь все они поняли, что это не работает. Мы, европейцы, знаем: России нельзя доверять. Единственный способ остановить ее - силой", - заявил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен после массированного обстрела Украины Россией: ЕС не может полагаться на других в защите Европы

Автор: 

россия (96590) Эстония (1470) война в Украине (5210)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Країни Балтії це розуміють, а інші просто "глибоко стурбовані"
показать весь комментарий
15.07.2025 11:47 Ответить
Коли кацап загримає кованим кірзяком в дверцята їх єврохатинки, глибока стурбованість переросте у напіврідку🤔🧐😁 Прийдеться євростурбованцям шукати місце куди витрушувати штаненята від несподіваної стурбованості🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🇪🇺💩💩💩💩💩🤮🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
15.07.2025 11:56 Ответить
Тільки на полі бою з великою РФ, мають помирати люди з маленької України, хоча від результату війни залежить безпека великої Європи...
показать весь комментарий
15.07.2025 12:07 Ответить
 
 