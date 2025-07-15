Безпека всієї Європи залежить від результату війни Росії проти України, - прем’єр Естонії Міхал

Після завершення війни в Україні, у разі перемоги, російські військові можуть піти в будь-яку європейську країну, і це вже відбувається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це в інтерв'ю виданню Corriere della Sera заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

"Україна - це наш лакмусовий папірець, якщо Київ зазнає невдачі, то ми всі зазнаємо невдачі", - наголосив Міхал.

Він підкреслив, що гібридні загрози вже стали реальністю для Європи. Оскільки російські сліди помітні і в підпалах, і в кібератаках на території ЄС.

Коментуючи позицію західних лідерів, зокрема президента США Дональда Трампа, Міхал заявив, що надії на можливість домовитися з Путіним виявилися безпідставними.

"Як і деякі європейські лідери на початку війни, Дональд Трамп думав, що може чогось досягти, поговоривши з Путіним. Але тепер усі вони зрозуміли, що це не працює. Ми, європейці, знаємо: Росії не можна довіряти. Єдиний спосіб зупинити її - силою", - заявив прем'єр.

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