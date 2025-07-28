Безпілотник залетів до Литви з боку Білорусі. ВIДЕО

Поліція повідомила про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

Про це пише LRT, інформує Цензор.НЕТ.

У соцмережах оприлюднили відео з безпілотником.

"Сьогодні вранці від жителів надійшли повідомлення про безпілотний апарат, що найімовірніше залетів у Литву з Білорусі. Згідно з повідомленнями, дрон бачили на висоті близько 200 метрів, останній раз – біля Вільнюса. ... Жителів, які помітили дрон, закликають негайно повідомити про це за номером 112 та не наближатися до нього за жодних обставин. Незрозуміло, який це тип дрона, ми оновимо інформацію", - розповів представник Національного центру кризових ситуацій Даріус Бута.

Глава Міноборони Шакалієне сказала:

"Ми хотіли б зазначити, що сьогодні ідеальна погода для метеозондів, які, як відомо, використовують контрабандисти для перевезення своїх товарів. Ми поки що не можемо точно сказати, що це за об'єкт чи об'єкти".

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