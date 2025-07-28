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Новини Відео Безпека Європи
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Безпілотник залетів до Литви з боку Білорусі. ВIДЕО

Поліція повідомила про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

Про це пише LRT, інформує Цензор.НЕТ.

У соцмережах оприлюднили відео з безпілотником.

"Сьогодні вранці від жителів надійшли повідомлення про безпілотний апарат, що найімовірніше залетів у Литву з Білорусі. Згідно з повідомленнями, дрон бачили на висоті близько 200 метрів, останній раз – біля Вільнюса. ... Жителів, які помітили дрон, закликають негайно повідомити про це за номером 112 та не наближатися до нього за жодних обставин. Незрозуміло, який це тип дрона, ми оновимо інформацію", - розповів представник Національного центру кризових ситуацій Даріус Бута.

Глава Міноборони Шакалієне сказала:

"Ми хотіли б зазначити, що сьогодні ідеальна погода для метеозондів, які, як відомо, використовують контрабандисти для перевезення своїх товарів. Ми поки що не можемо точно сказати, що це за об'єкт чи об'єкти".

Читайте: Безпека всієї Європи залежить від результату війни Росії проти України, - прем’єр Естонії Міхал

Автор: 

Білорусь (7999) Литва (2493) дрони (5183)


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Топ коментарі
+3
НАТА не шмагла збити
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28.07.2025 09:23 Відповісти
+2
привітали однією "герберою". У наближчий період можуть привітати ілим букетом.
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28.07.2025 09:31 Відповісти
+2
Ну вот начинается пробивка стран Балтии на слабо,с весны будет все намного серьезней.
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28.07.2025 09:39 Відповісти
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НАТА не шмагла збити
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28.07.2025 09:23 Відповісти
Ну залетів і залетів, що з того? Наче перший раз....
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28.07.2025 09:25 Відповісти
Метеозонд? апуєть, як шахед 136 похожий на метеозонд.
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28.07.2025 09:29 Відповісти
привітали однією "герберою". У наближчий період можуть привітати ілим букетом.
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28.07.2025 09:31 Відповісти
Ну вот начинается пробивка стран Балтии на слабо,с весны будет все намного серьезней.
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28.07.2025 09:39 Відповісти
Походу у Литві ще не знають, але вона виключена зі складу НАТО ще місяць назад
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28.07.2025 09:49 Відповісти
ти , брехунець-дурко знаешь, а Литва не знає
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28.07.2025 10:03 Відповісти
Ну тобі точно в Іспанії видніше... Як р. Тиса, холодна чи норм?
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28.07.2025 10:29 Відповісти
Просто Герань- це квітка! Представники країн НАТО не знають, як вона виглядає. Тому 5ст. не застосовується, а просто наблюдається за польотом)
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28.07.2025 09:59 Відповісти
✔️ колись братні народи воюють між собою із-за придурка *****, мріющего про велич свою

Проведення чемпіонату світу з фехтування у Тбілісі (22-30 липня 2025) одразу викликало хвилю суперечок у світі спорту. Причина - допуск до участі в змаганнях російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором за рішенням Міжнародної федерації фехтування (FIE). Для грузинів це питання не лише спортивної етики, а й національної безпеки: багато учасників від РФ мають військові звання та відзнаки від Путіна, що особливо боляче для країни, яка втратила окуповані території та досі відчуває російський тиск
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28.07.2025 10:05 Відповісти
 
 