Шакалиене о дроне: нет признаков, что это преднамеренное действие или провокация

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что информацию о дроне, который влетел на территорию Литвы, передали жители. Сейчас информация уточняется, а о том, сколько объектов пересекло границу, можно будет сообщить позже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Сегодняшний утренний инцидент, как мне кажется, очень четко подтвердил, что необходимо больше средств. Даже при очень тесном сотрудничестве с работниками системы внутренних дел мы действительно должны иметь более эффективные средства", - сказала Шакалиене.

По словам министра, "ситуация далека от идеальной", а объект, залетевший в Литву, мог быть "заблудившимся" дроном из Украины.

"Без сомнения, с одной стороны, очень радует, что украинская оборона способна дезориентировать дроны, направляющиеся в их сторону, но такие дроны с "сожженными мозгами" могут сбиться с курса куда угодно - они, конечно, отклоняются и к нам, и к Польше, и создают различные последствия", - отметила Шакалиене.

Она добавила, что на данный момент "нет никаких признаков", указывающих на то, что проникновение дрона в Литву было умышленным деянием, какой-то провокацией или сознательным поступком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва планирует выделить до 30 млн евро на закупку Patriot для Украины, - министр обороны Шакалиене

"Учитывая то, что прошлой ночью произошла масштабная атака на Украину, велика вероятность, что это может быть один из тех объектов, который, столкнувшись с украинской обороной, сбился с курса", - отметила министр.

Напомним, утром 28 июля полиция сообщила об обнаружении неопознанного беспилотного летательного аппарата, который влетел в Литву со стороны Беларуси.