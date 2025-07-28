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Новости Безопасность Европы
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Шакалиене о дроне: нет признаков, что это преднамеренное действие или провокация

Шакалиене о дроне

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что информацию о дроне, который влетел на территорию Литвы, передали жители. Сейчас информация уточняется, а о том, сколько объектов пересекло границу, можно будет сообщить позже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Сегодняшний утренний инцидент, как мне кажется, очень четко подтвердил, что необходимо больше средств. Даже при очень тесном сотрудничестве с работниками системы внутренних дел мы действительно должны иметь более эффективные средства", - сказала Шакалиене.

По словам министра, "ситуация далека от идеальной", а объект, залетевший в Литву, мог быть "заблудившимся" дроном из Украины.

"Без сомнения, с одной стороны, очень радует, что украинская оборона способна дезориентировать дроны, направляющиеся в их сторону, но такие дроны с "сожженными мозгами" могут сбиться с курса куда угодно - они, конечно, отклоняются и к нам, и к Польше, и создают различные последствия", - отметила Шакалиене.

Она добавила, что на данный момент "нет никаких признаков", указывающих на то, что проникновение дрона в Литву было умышленным деянием, какой-то провокацией или сознательным поступком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва планирует выделить до 30 млн евро на закупку Patriot для Украины, - министр обороны Шакалиене

"Учитывая то, что прошлой ночью произошла масштабная атака на Украину, велика вероятность, что это может быть один из тех объектов, который, столкнувшись с украинской обороной, сбился с курса", - отметила министр.

Напомним, утром 28 июля полиция сообщила об обнаружении неопознанного беспилотного летательного аппарата, который влетел в Литву со стороны Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7944) Литва (2543) дроны (4352)


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Топ комментарии
+2
Наступного разу урядовці Литви скажуть те саме про крилату ракету.

А посольство параші у Вільнюсі працює справно!
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28.07.2025 13:58 Ответить
+2
Заметили как все стали очень осторожными. Бодаться с кацапами теперь исключительно почетная обязанность Украины. Боятся спугнуть удачу.
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28.07.2025 14:05 Ответить
+1
Я так і думав. Це як в Пільші. Росіяни не винні, не хотіли цього і взагалі це випадковість.
Ну це ж логічно. НІхто війни не хоче, а тому будуть терпіти

15 листопада 2022 року у селі Пшеводув, Польща, неподалік кордону з Україною. Під час масованої російської ракетної атаки на Україну дві ракети впали на території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей, які працювали на зерносховищі. Загиблі були місцевими жителями, котрих у новинах іноді називали «фермерами» чи «колгоспниками».
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28.07.2025 13:58 Ответить
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Я так і думав. Це як в Пільші. Росіяни не винні, не хотіли цього і взагалі це випадковість.
Ну це ж логічно. НІхто війни не хоче, а тому будуть терпіти

15 листопада 2022 року у селі Пшеводув, Польща, неподалік кордону з Україною. Під час масованої російської ракетної атаки на Україну дві ракети впали на території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей, які працювали на зерносховищі. Загиблі були місцевими жителями, котрих у новинах іноді називали «фермерами» чи «колгоспниками».
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28.07.2025 13:58 Ответить
ґрьобана,**лядська ..демократія
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28.07.2025 14:05 Ответить
Наступного разу урядовці Литви скажуть те саме про крилату ракету.

А посольство параші у Вільнюсі працює справно!
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28.07.2025 13:58 Ответить
"Нічого не залетіло, нічого не залетіло" ...скажуть це дрон з України в полегшено зітхнуть.
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28.07.2025 13:58 Ответить
Туреччина б не панькалась...раз попередила ,другий раз вьєа****ла. крапка
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28.07.2025 14:02 Ответить
Заметили как все стали очень осторожными. Бодаться с кацапами теперь исключительно почетная обязанность Украины. Боятся спугнуть удачу.
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28.07.2025 14:05 Ответить
Підсилили тиск з позиції сили.
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28.07.2025 14:05 Ответить
С учетом, где Литва, а где зона боевых действий в Украине(общих границ нет, для интересующихся), то заявление вполне адекватное.
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28.07.2025 14:05 Ответить
Залетів дрон - тай *** з ним - а шо міг бути кацапським - то то таке
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28.07.2025 14:09 Ответить
Так коню зрозуміло.
Сильний вітер був,от і зансло...
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28.07.2025 14:23 Ответить
Коли з'являться ознаки - може бути вже запізно...
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28.07.2025 14:25 Ответить
А якби жителі не передали, то ніхто б нічого і не знав. Кляті жителі.
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28.07.2025 14:34 Ответить
 
 