Литва планирует выделить до 30 млн евро на закупку Patriot для Украины, - министр обороны Шакалиене

Литва планирует сделать вклад в закупку американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины в размере до 30 миллионов евро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Так, во время визита министров обороны стран Балтии в Соединенные Штаты Шакалиене сообщила, что страна планирует сделать вклад в закупку американских дальнобойных систем ПВО Patriot для Украины.

После встречи с министром обороны США Питом Хегсетом она отметила, что Литва планирует выделить до 30 миллионов евро для достижения этой цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО подтвердили переговоры по дополнительным системам Patriot для Украины, - СМИ

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет средства на приобретение у США трех систем Patriot, две профинансирует Германия и одну - Норвегия, а в целом стране нужны 10 таких систем. В то же время переговоры продолжаются с Нидерландами и другими международными партнерами.

Напомним, системы ПВО Patriot, которые Дональд Трамп обещал передать Украине, поступят не раньше весны 2026 года.