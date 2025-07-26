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Литва планирует выделить до 30 млн евро на закупку Patriot для Украины, - министр обороны Шакалиене

Лмтва поможет купить Patriot для Украины

Литва планирует сделать вклад в закупку американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины в размере до 30 миллионов евро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Так, во время визита министров обороны стран Балтии в Соединенные Штаты Шакалиене сообщила, что страна планирует сделать вклад в закупку американских дальнобойных систем ПВО Patriot для Украины.

После встречи с министром обороны США Питом Хегсетом она отметила, что Литва планирует выделить до 30 миллионов евро для достижения этой цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО подтвердили переговоры по дополнительным системам Patriot для Украины, - СМИ

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет средства на приобретение у США трех систем Patriot, две профинансирует Германия и одну - Норвегия, а в целом стране нужны 10 таких систем. В то же время переговоры продолжаются с Нидерландами и другими международными партнерами.

Напомним, системы ПВО Patriot, которые Дональд Трамп обещал передать Украине, поступят не раньше весны 2026 года.

Автор: 

Литва (2542) Patriot (350)


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Топ комментарии
+2
А скільки ж виділять Пінчук,Коломойскій,Рабіновіч,Корогодскій,Суркіси,Фірташ,Фельдман,Моше Асман,Міндічі,Шафіри...??
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26.07.2025 18:16 Ответить
+1
найближчі друзі...
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26.07.2025 18:19 Ответить
+1
Да, немного. У Франции и Италии ничего. Большое спасибо маленькой Литве.
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26.07.2025 19:07 Ответить
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А скільки ж виділять Пінчук,Коломойскій,Рабіновіч,Корогодскій,Суркіси,Фірташ,Фельдман,Моше Асман,Міндічі,Шафіри...??
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26.07.2025 18:16 Ответить
Вони спі₴дять гроши,що виділять партнери 😠
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26.07.2025 18:24 Ответить
Цікаво, в як Коломойський може виділити, якщо він в буцигарні і усі його рахунки заблоковані?🤗
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26.07.2025 18:46 Ответить
найближчі друзі...
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26.07.2025 18:19 Ответить
три проценти від повної вартості однієї системи...
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26.07.2025 18:29 Ответить
І ви розмір Литви знаєте ? Її ввп?
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26.07.2025 18:57 Ответить
Да, немного. У Франции и Италии ничего. Большое спасибо маленькой Литве.
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26.07.2025 19:07 Ответить
В абсолютном выражении конечно копейки, а в % ВВП побольше некоторых
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26.07.2025 19:19 Ответить
 
 