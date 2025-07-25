В НАТО подтвердили переговоры о дополнительных системах Patriot для Украины, - СМИ

Сейчас в НАТО продолжаются активные консультации по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом чиновник Альянса сказал в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"Это не об отдельной встрече в отдельный день. Это непрерывный процесс, призванный очень быстро предоставить Украине крайне необходимую поддержку",- сказал собеседник.

Отмечается, что в рамках этого Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич провел переговоры с начальником Генштаба Вооруженных сил Германии.

Также сообщается, что Верховное командование ОВС НАТО в Европе приняло участие в отдельной встрече с союзниками в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Читайте также: Одна из немецких систем Patriot уже прибыла в Украину, - The Telegraph

"Это лишь две из многих встреч, призванных обеспечить Украину тем, что ей нужно - сейчас", - сказали в НАТО.

В Альянсе пообещали впоследствии сообщить дополнительные детали, если их можно будет раскрыть позже.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получит три системы Patriot, ожидается еще 10.

Читайте также: Украина получит три системы Patriot, ожидается еще 10, - Зеленский