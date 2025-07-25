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Новости Patriot для Украины
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Украина получит три системы Patriot, ожидается еще 10, - Зеленский

Три Patriot для Украины

Украина имеет средства на приобретение у США трех систем Patriot, две профинансирует Германия и одну - Норвегия, а всего стране нужны 10 таких систем. В то же время переговоры продолжаются с Нидерландами и другими международными партнерами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что ключевым вопросом остаются не только сами комплексы, но и ракеты к ним, средства радиоэлектронной борьбы, дроны и финансирование украинской армии.

"С вопросом ракет работаем, ракеты у нас есть. Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка. Производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, будет передавать нам системы, продавать. Наша задача найти деньги на все 10 систем. Хотелось бы иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что получил подтверждение от Германии на приобретение двух систем и от Норвегии - на одну. "Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами", - отметил глава государства.

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Отдельно он акцентировал на вопросе лицензий на производство средств ПВО.

"Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка, производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения", - отметил Зеленский.

Напомним, системы ПВО Patriot, которые Дональд Трамп обещал передать Украине, поступят не раньше весны 2026 года.

Автор: 

Германия (7174) Зеленский Владимир (21334) ПВО (2975) Украина (45059) Patriot (348)


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Топ комментарии
+3
Ще пару таких " виєбонів" і міжнародні партнери будуть по осі Мінськ - Тегеран
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25.07.2025 11:32 Ответить
+2
Тиб менше говорив ,може ще розкажеш коли прибудуть і де розмістят ? ти краще скажи де 3 тисячі ракет і 8 мільйонів дронів ,
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25.07.2025 11:34 Ответить
+1
Болтун-находка для врага
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25.07.2025 11:33 Ответить
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Ще пару таких " виєбонів" і міжнародні партнери будуть по осі Мінськ - Тегеран
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25.07.2025 11:32 Ответить
Болтун-находка для врага
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25.07.2025 11:33 Ответить
Ти ще скажи що зеленський не ворог України.
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25.07.2025 11:39 Ответить
Тиб менше говорив ,може ще розкажеш коли прибудуть і де розмістят ? ти краще скажи де 3 тисячі ракет і 8 мільйонів дронів ,
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25.07.2025 11:34 Ответить
Краще нехай повідомить - де наші системи "Кільчень"? Пройшло більше як 6 років, вкрадено баригами слугориг більше ста мільярдів, де наша "Кільчень"???
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25.07.2025 12:01 Ответить
10 це у його вологих мріях. Звісно, хотілося б їх отримати, але хто ж їх так просто віддасть/продасть?
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25.07.2025 11:41 Ответить
Якщо обмежити зарплати всім чиновникам до 50000 тисяч,то можна зекономити мільярди і купити не тільки петріоти.
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25.07.2025 11:51 Ответить
це фантастика вже на межі пішого туризму через всесвіт,бо мало того що абсурд так і з розряду нездійснене,всі вітки влади це опора узурпатора ,відібрати гроші щоб щурів знудило??
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25.07.2025 12:01 Ответить
А сам-то че, как?
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25.07.2025 11:52 Ответить
6-8 місяців це найближчі 3шт,багато з нас можуть не вспіти проявити свою радість,це непорозуміння вже ясно дає нам зрозуміти що війну він закінчувати не збирається,бо є ще кого ловити і гроші неконтрольовано дерибаняться.....шоб вдавило і зробило немічними всіх тих виродків які до них дотронуться за будля чого і ким би вони не були і де ці гроші б вспливли,це кроваві гроші.амінь!!!!!
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25.07.2025 11:57 Ответить
Коли при владі був «барига»,
Ми захищали небо так:
Зробили, як писала книга,
Щоб не літав чужий літак.

І ППО вмить відновили.
З росії все тоді везли.
Небо С-300 боронили…
З них зняли клістрони козли.

Позакривали всі проекти,
«Іскру» й новесеньку «Кільчень».
Не дали гроші на об'єкти,
На троні ворог, ясен пень.

А коли ворог кинув бомби,
Над Україною літав…
Уsrалося «зелене» зомбі:
«Закрийте небо»,- закричав!!!

07.03.2022
Анатолій Березенський
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25.07.2025 11:59 Ответить
Як обкуреться ,та слухаємо балачки.
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25.07.2025 12:04 Ответить
Гроші то є,а коли патріоти продадуть одному Трампу відомо...на жаль
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25.07.2025 12:08 Ответить
 
 