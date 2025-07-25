Украина получит три системы Patriot, ожидается еще 10, - Зеленский

Украина имеет средства на приобретение у США трех систем Patriot, две профинансирует Германия и одну - Норвегия, а всего стране нужны 10 таких систем. В то же время переговоры продолжаются с Нидерландами и другими международными партнерами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что ключевым вопросом остаются не только сами комплексы, но и ракеты к ним, средства радиоэлектронной борьбы, дроны и финансирование украинской армии.

"С вопросом ракет работаем, ракеты у нас есть. Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка. Производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, будет передавать нам системы, продавать. Наша задача найти деньги на все 10 систем. Хотелось бы иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что получил подтверждение от Германии на приобретение двух систем и от Норвегии - на одну. "Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами", - отметил глава государства.

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Отдельно он акцентировал на вопросе лицензий на производство средств ПВО.

"Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка, производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения", - отметил Зеленский.

Напомним, системы ПВО Patriot, которые Дональд Трамп обещал передать Украине, поступят не раньше весны 2026 года.