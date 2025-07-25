Україна отримає три системи Patriot, очікується ще 10, - Зеленський

Україна має кошти на придбання у США трьох систем Patriot, дві профінансує Німеччина і одну – Норвегія, а загалом країні потрібні 10 таких систем. Водночас переговори тривають із Нідерландами та іншими міжнародними партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що ключовим питанням залишаються не лише самі комплекси, але й ракети до них, засоби радіоелектронної боротьби, дрони та фінансування української армії.

"З питанням ракет працюємо, ракети у нас є. Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важливо, що у Німеччині з'являється майданчик. Виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, буде передавати нам системи, продавати. Наше завдання знайти гроші на всі 10 систем. Хотілося б мати до кожної системи одразу пакет з ракетами", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що отримав підтвердження від Німеччини на придбання двох систем і від Норвегії – на одну. "Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами", - зауважив глава держави.

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Окремо він акцентував на питанні ліцензій на виробництво засобів ППО.

"Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важливо, що у Німеччині з’являється майданчик, виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, системи ППО Patriot, які Дональд Трамп обіцяв передати Україні, надійдуть не раніше весни 2026 року.