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Новини Patriot для України
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Україна отримає три системи Patriot, очікується ще 10, - Зеленський

Три Patriot для України

Україна має кошти на придбання у США трьох систем Patriot, дві профінансує Німеччина і одну – Норвегія, а загалом країні потрібні 10 таких систем. Водночас переговори тривають із Нідерландами та іншими міжнародними партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що ключовим питанням залишаються не лише самі комплекси, але й ракети до них, засоби радіоелектронної боротьби, дрони та фінансування української армії.

"З питанням ракет працюємо, ракети у нас є. Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важливо, що у Німеччині з'являється майданчик. Виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, буде передавати нам системи, продавати. Наше завдання знайти гроші на всі 10 систем. Хотілося б мати до кожної системи одразу пакет з ракетами", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що отримав підтвердження від Німеччини на придбання двох систем і від Норвегії – на одну. "Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами", - зауважив глава держави.

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Окремо він акцентував на питанні ліцензій на виробництво засобів ППО.

"Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важливо, що у Німеччині з’являється майданчик, виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, системи ППО Patriot, які Дональд Трамп обіцяв передати Україні, надійдуть не раніше весни 2026 року.

Автор: 

Німеччина (7602) Зеленський Володимир (24851) ППО (3420) Україна (6007) Patriot (383)


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Топ коментарі
+3
Ще пару таких " виєбонів" і міжнародні партнери будуть по осі Мінськ - Тегеран
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25.07.2025 11:32 Відповісти
+3
Тиб менше говорив ,може ще розкажеш коли прибудуть і де розмістят ? ти краще скажи де 3 тисячі ракет і 8 мільйонів дронів ,
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25.07.2025 11:34 Відповісти
+1
Болтун-находка для врага
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25.07.2025 11:33 Відповісти
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Ще пару таких " виєбонів" і міжнародні партнери будуть по осі Мінськ - Тегеран
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25.07.2025 11:32 Відповісти
Болтун-находка для врага
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25.07.2025 11:33 Відповісти
Ти ще скажи що зеленський не ворог України.
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25.07.2025 11:39 Відповісти
Тиб менше говорив ,може ще розкажеш коли прибудуть і де розмістят ? ти краще скажи де 3 тисячі ракет і 8 мільйонів дронів ,
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25.07.2025 11:34 Відповісти
Краще нехай повідомить - де наші системи "Кільчень"? Пройшло більше як 6 років, вкрадено баригами слугориг більше ста мільярдів, де наша "Кільчень"???
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25.07.2025 12:01 Відповісти
10 це у його вологих мріях. Звісно, хотілося б їх отримати, але хто ж їх так просто віддасть/продасть?
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25.07.2025 11:41 Відповісти
Якщо обмежити зарплати всім чиновникам до 50000 тисяч,то можна зекономити мільярди і купити не тільки петріоти.
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25.07.2025 11:51 Відповісти
це фантастика вже на межі пішого туризму через всесвіт,бо мало того що абсурд так і з розряду нездійснене,всі вітки влади це опора узурпатора ,відібрати гроші щоб щурів знудило??
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25.07.2025 12:01 Відповісти
А сам-то че, как?
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25.07.2025 11:52 Відповісти
6-8 місяців це найближчі 3шт,багато з нас можуть не вспіти проявити свою радість,це непорозуміння вже ясно дає нам зрозуміти що війну він закінчувати не збирається,бо є ще кого ловити і гроші неконтрольовано дерибаняться.....шоб вдавило і зробило немічними всіх тих виродків які до них дотронуться за будля чого і ким би вони не були і де ці гроші б вспливли,це кроваві гроші.амінь!!!!!
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25.07.2025 11:57 Відповісти
Коли при владі був «барига»,
Ми захищали небо так:
Зробили, як писала книга,
Щоб не літав чужий літак.

І ППО вмить відновили.
З росії все тоді везли.
Небо С-300 боронили…
З них зняли клістрони козли.

Позакривали всі проекти,
«Іскру» й новесеньку «Кільчень».
Не дали гроші на об'єкти,
На троні ворог, ясен пень.

А коли ворог кинув бомби,
Над Україною літав…
Уsrалося «зелене» зомбі:
«Закрийте небо»,- закричав!!!

07.03.2022
Анатолій Березенський
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25.07.2025 11:59 Відповісти
Як обкуреться ,та слухаємо балачки.
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25.07.2025 12:04 Відповісти
Гроші то є,а коли патріоти продадуть одному Трампу відомо...на жаль
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25.07.2025 12:08 Відповісти
Гіршого президента для военного часу годі шукати. Такий дегенерат як наш Зє знахідка для ворога. І його "знайшли" ще в Омані... Після цього виродка потрібно змінити Конституцію. Для демократичного суспільства посада Президента не потрібна зовсім!
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25.07.2025 12:56 Відповісти
 
 