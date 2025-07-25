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Одна из немецких систем Patriot уже прибыла в Украину, - The Telegraph
В Украину из Германии прибыла одна зенитно-ракетная система Patriot и ракеты-перехватчики.
Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
"Пентагон и Белый дом использовали этот шаг, чтобы попытаться убедить европейские страны рискнуть, отправив свои имеющиеся запасы в Киев, ожидая, пока Америка их пополнит.
Однако, для некоторых стран это сложная задача, учитывая, что их ракеты Patriot не будут заменены до начала следующего года", - пишет издание.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть запрос на 10 ПВО Patriot. Сейчас работают с партнерами над поставками.
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