Одна из немецких систем Patriot уже прибыла в Украину, - The Telegraph

В Украину из Германии прибыла одна зенитно-ракетная система Patriot и ракеты-перехватчики.

Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

"Пентагон и Белый дом использовали этот шаг, чтобы попытаться убедить европейские страны рискнуть, отправив свои имеющиеся запасы в Киев, ожидая, пока Америка их пополнит.

Однако, для некоторых стран это сложная задача, учитывая, что их ракеты Patriot не будут заменены до начала следующего года", - пишет издание.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть запрос на 10 ПВО Patriot. Сейчас работают с партнерами над поставками.

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