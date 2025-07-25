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Новости Patriot для Украины
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Одна из немецких систем Patriot уже прибыла в Украину, - The Telegraph

Система Patriot из Германии прибыла в Украину

В Украину из Германии прибыла одна зенитно-ракетная система Patriot и ракеты-перехватчики.

Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

"Пентагон и Белый дом использовали этот шаг, чтобы попытаться убедить европейские страны рискнуть, отправив свои имеющиеся запасы в Киев, ожидая, пока Америка их пополнит.

Однако, для некоторых стран это сложная задача, учитывая, что их ракеты Patriot не будут заменены до начала следующего года", - пишет издание.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть запрос на 10 ПВО Patriot. Сейчас работают с партнерами над поставками.

Читайте: Украина может не получить анонсированные Трампом Patriot до весны 2026 года, - Spiegel

Автор: 

Германия (7174) помощь (8017) Patriot (348)


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Нігуя собі - швидко - казали пройде пів - року
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25.07.2025 11:20 Ответить
"Під моїм керівництвом інформація щодо поставок зброї, калібрів, та систем озброєнь тощо будуть вилучені з публічного поля", - підтвердив Мерц журналістам під час візиту до української столиці.
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25.07.2025 11:22 Ответить
Das ist Gut!
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25.07.2025 11:28 Ответить
Ну і нафіга про це писати??? От реально ідіоти...
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25.07.2025 11:46 Ответить
А що дала ця інформація? Ні вам ні мені нічого. От я можу написати: я сьогодні вночі обпісяв РОВД. В що? Я написав адресу, локацію? Це загальна інформація
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25.07.2025 12:03 Ответить
О,вже і німці почали виробляти системи "Patriot"?
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25.07.2025 12:06 Ответить
Одна з німецьких систем Patriot вже прибула до України

Дас іст фантастішь!
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25.07.2025 12:17 Ответить
интересно и тут зраду найдут некоторые калоеды?
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25.07.2025 12:31 Ответить
 
 