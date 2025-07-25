Одна з німецьких систем Patriot вже прибула до України, - The Telegraph

До України із Німеччини прибула одна зенітно-ракетна система Patriot та ракети-перехоплювачі.

Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

"Пентагон і Білий дім використали цей крок, щоб спробувати переконати європейські країни ризикнути, відправивши свої наявні запаси до Києва, чекаючи, поки Америка їх поповнить.

Однак, для деяких країн це складне завдання, з огляду на те, що їхні ракети Patriot не будуть замінені до початку наступного року", - пише видання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в України є запит на 10 ППО Patriot. Наразі працюють з партнерами над поставками.

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