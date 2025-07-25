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Новини Patriot для України
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Одна з німецьких систем Patriot вже прибула до України, - The Telegraph

Система Patriot від Німеччини прибула до України

До України із Німеччини прибула одна зенітно-ракетна система Patriot та ракети-перехоплювачі.

Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

"Пентагон і Білий дім використали цей крок, щоб спробувати переконати європейські країни ризикнути, відправивши свої наявні запаси до Києва, чекаючи, поки Америка їх поповнить.

Однак, для деяких країн це складне завдання, з огляду на те, що їхні ракети Patriot не будуть замінені до початку наступного року", - пише видання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в України є запит на 10 ППО Patriot. Наразі працюють з партнерами над поставками.

Читайте: Україна може не отримати анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року, - Spiegel

Автор: 

Німеччина (7602) допомога (8612) Patriot (383)


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Нігуя собі - швидко - казали пройде пів - року
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25.07.2025 11:20 Відповісти
"Під моїм керівництвом інформація щодо поставок зброї, калібрів, та систем озброєнь тощо будуть вилучені з публічного поля", - підтвердив Мерц журналістам під час візиту до української столиці.
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25.07.2025 11:22 Відповісти
Das ist Gut!
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25.07.2025 11:28 Відповісти
Ну і нафіга про це писати??? От реально ідіоти...
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25.07.2025 11:46 Відповісти
А що дала ця інформація? Ні вам ні мені нічого. От я можу написати: я сьогодні вночі обпісяв РОВД. В що? Я написав адресу, локацію? Це загальна інформація
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25.07.2025 12:03 Відповісти
О,вже і німці почали виробляти системи "Patriot"?
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25.07.2025 12:06 Відповісти
Одна з німецьких систем Patriot вже прибула до України

Дас іст фантастішь!
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25.07.2025 12:17 Відповісти
интересно и тут зраду найдут некоторые калоеды?
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25.07.2025 12:31 Відповісти
 
 