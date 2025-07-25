У НАТО підтвердили переговори щодо додаткових систем Patriot для України, - ЗМІ
Наразі в НАТО тривають активні консультації щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це посадовець Альянсу сказав у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
"Це не про окрему зустріч в окремий день. Це безперервний процес, покликаний дуже швидко надати Україні вкрай необхідну підтримку",- сказав співрозмовник.
Зазначається, що в межах цього Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич провів переговори з начальником Генштабу Збройних сил Німеччини.
Також повідомляється, що Верховне командування ОЗС НАТО в Європі взяло участь в окремій зустрічі з союзниками в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.
"Це лише дві з багатьох зустрічей, покликаних забезпечити Україну тим, що їй потрібно - зараз", - сказали в НАТО.
В Альянсі пообіцяли згодом повідомити додаткові деталі , якщо їх можна буде розкрити пізніше.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримає три системи Patriot, очікується ще 10.
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