Литва планує виділити до 30 млн євро на закупівлю Patriot для України, - міністерка оборони Шакалієне

Литва планує зробити внесок у закупівлю американських систем протиповітряної оборони Patriot для України у розмірі до 30 мільйонів євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

Так, під час візиту міністрів оборони країн Балтії до Сполучених Штатів Шакалієне повідомила, що країна планує зробити внесок у закупівлю американських далекобійних систем ППО Patriot для України.

Після зустрічі з міністром оборони США Пітом Хегсетом вона зазначила, що Литва планує виділити до 30 мільйонів євро для досягнення цієї мети.

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Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має кошти на придбання у США трьох систем Patriot, дві профінансує Німеччина і одну – Норвегія, а загалом країні потрібні 10 таких систем. Водночас переговори тривають із Нідерландами та іншими міжнародними партнерами.

Нагадаємо, системи ППО Patriot, які Дональд Трамп обіцяв передати Україні, надійдуть не раніше весни 2026 року.