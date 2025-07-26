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Литва планує виділити до 30 млн євро на закупівлю Patriot для України, - міністерка оборони Шакалієне

Лмтва допоможе купити Patriot для України

Литва планує зробити внесок у закупівлю американських систем протиповітряної оборони Patriot для України у розмірі до 30 мільйонів євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

Так, під час візиту міністрів оборони країн Балтії до Сполучених Штатів Шакалієне повідомила, що країна планує зробити внесок у закупівлю американських далекобійних систем ППО Patriot для України.

Після зустрічі з міністром оборони США Пітом Хегсетом вона зазначила, що Литва планує виділити до 30 мільйонів євро для досягнення цієї мети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО підтвердили переговори щодо додаткових систем Patriot для України, - ЗМІ

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має кошти на придбання у США трьох систем Patriot, дві профінансує Німеччина і одну – Норвегія, а загалом країні потрібні 10 таких систем. Водночас переговори тривають із Нідерландами та іншими міжнародними партнерами.

Нагадаємо, системи ППО Patriot, які Дональд Трамп обіцяв передати Україні, надійдуть не раніше весни 2026 року.

Автор: 

Литва (2492) Patriot (388)


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Топ коментарі
+2
А скільки ж виділять Пінчук,Коломойскій,Рабіновіч,Корогодскій,Суркіси,Фірташ,Фельдман,Моше Асман,Міндічі,Шафіри...??
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26.07.2025 18:16 Відповісти
+2
Да, немного. У Франции и Италии ничего. Большое спасибо маленькой Литве.
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26.07.2025 19:07 Відповісти
+1
найближчі друзі...
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26.07.2025 18:19 Відповісти
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А скільки ж виділять Пінчук,Коломойскій,Рабіновіч,Корогодскій,Суркіси,Фірташ,Фельдман,Моше Асман,Міндічі,Шафіри...??
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26.07.2025 18:16 Відповісти
Вони спі₴дять гроши,що виділять партнери 😠
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26.07.2025 18:24 Відповісти
Цікаво, в як Коломойський може виділити, якщо він в буцигарні і усі його рахунки заблоковані?🤗
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26.07.2025 18:46 Відповісти
а чого ж його ніхто не судить? не конфіскує барахло?
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26.07.2025 19:53 Відповісти
найближчі друзі...
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26.07.2025 18:19 Відповісти
три проценти від повної вартості однієї системи...
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26.07.2025 18:29 Відповісти
І ви розмір Литви знаєте ? Її ввп?
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26.07.2025 18:57 Відповісти
Да, немного. У Франции и Италии ничего. Большое спасибо маленькой Литве.
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26.07.2025 19:07 Відповісти
В абсолютном выражении конечно копейки, а в % ВВП побольше некоторых
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26.07.2025 19:19 Відповісти
 
 