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Новини Безпека Європи
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Шакалієне про дрон: немає ознак, що це навмисна дія або провокація

Шакалієне про дрон

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що інформацію про дрон, який влетів на територію Литви, передали жителі. Зараз інформація уточнюється, а про те, скільки об'єктів перетнуло кордон, можна буде повідомити пізніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"Сьогоднішній ранковий інцидент, як мені здається, дуже чітко підтвердив, що необхідно більше коштів. Навіть при дуже тісній співпраці з працівниками системи внутрішніх справ ми дійсно повинні мати більш ефективні засоби", - сказала Шакалієне.

За словами міністра, "ситуація далека від ідеальної", а об'єкт, що залетів до Литви, міг бути "заблукалим" дроном з України.

"Без сумніву, з одного боку, дуже радує, що українська оборона здатна дезорієнтувати дрони, що прямують у їхній бік, але такі дрони зі "спаленими мізками" можуть збитися з курсу куди завгодно - вони, звичайно, відхиляються і до нас, і до Польщі, і створюють різні наслідки", -  зазначила Шакалієне.

Вона додала, що на цей час "немає жодних ознак", які вказують на те, що проникнення дрона до Литви було навмисним діянням, якоюсь провокацією або свідомим вчинком.

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"З огляду на те, що минулої ночі відбулася масштабна атака на Україну, велика ймовірність, що це може бути один з тих об'єктів, який, зіткнувшись з українською обороною, збився з курсу", - зазначила міністр.

Нагадаємо, вранці 28 липня поліція повідомила про виявлення невпізнаного безпілотного літального апарату, який влетів до Литви з боку Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7999) Литва (2494) дрони (5183)


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Топ коментарі
+3
Наступного разу урядовці Литви скажуть те саме про крилату ракету.

А посольство параші у Вільнюсі працює справно!
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28.07.2025 13:58 Відповісти
+3
Заметили как все стали очень осторожными. Бодаться с кацапами теперь исключительно почетная обязанность Украины. Боятся спугнуть удачу.
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28.07.2025 14:05 Відповісти
+3
Так коню зрозуміло.
Сильний вітер був,от і зансло...
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28.07.2025 14:23 Відповісти
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Я так і думав. Це як в Пільші. Росіяни не винні, не хотіли цього і взагалі це випадковість.
Ну це ж логічно. НІхто війни не хоче, а тому будуть терпіти

15 листопада 2022 року у селі Пшеводув, Польща, неподалік кордону з Україною. Під час масованої російської ракетної атаки на Україну дві ракети впали на території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей, які працювали на зерносховищі. Загиблі були місцевими жителями, котрих у новинах іноді називали «фермерами» чи «колгоспниками».
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28.07.2025 13:58 Відповісти
ґрьобана,**лядська ..демократія
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28.07.2025 14:05 Відповісти
Наступного разу урядовці Литви скажуть те саме про крилату ракету.

А посольство параші у Вільнюсі працює справно!
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28.07.2025 13:58 Відповісти
"Нічого не залетіло, нічого не залетіло" ...скажуть це дрон з України в полегшено зітхнуть.
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28.07.2025 13:58 Відповісти
Туреччина б не панькалась...раз попередила ,другий раз вьєа****ла. крапка
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28.07.2025 14:02 Відповісти
Заметили как все стали очень осторожными. Бодаться с кацапами теперь исключительно почетная обязанность Украины. Боятся спугнуть удачу.
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28.07.2025 14:05 Відповісти
Підсилили тиск з позиції сили.
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28.07.2025 14:05 Відповісти
С учетом, где Литва, а где зона боевых действий в Украине(общих границ нет, для интересующихся), то заявление вполне адекватное.
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28.07.2025 14:05 Відповісти
Залетів дрон - тай *** з ним - а шо міг бути кацапським - то то таке
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28.07.2025 14:09 Відповісти
Так коню зрозуміло.
Сильний вітер був,от і зансло...
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28.07.2025 14:23 Відповісти
Коли з'являться ознаки - може бути вже запізно...
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28.07.2025 14:25 Відповісти
А якби жителі не передали, то ніхто б нічого і не знав. Кляті жителі.
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28.07.2025 14:34 Відповісти
Пока в безмозглую голову Дрон Не попадёт, верить не будут
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28.07.2025 15:42 Відповісти
 
 