Шакалієне про дрон: немає ознак, що це навмисна дія або провокація
Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що інформацію про дрон, який влетів на територію Литви, передали жителі. Зараз інформація уточнюється, а про те, скільки об'єктів перетнуло кордон, можна буде повідомити пізніше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.
"Сьогоднішній ранковий інцидент, як мені здається, дуже чітко підтвердив, що необхідно більше коштів. Навіть при дуже тісній співпраці з працівниками системи внутрішніх справ ми дійсно повинні мати більш ефективні засоби", - сказала Шакалієне.
За словами міністра, "ситуація далека від ідеальної", а об'єкт, що залетів до Литви, міг бути "заблукалим" дроном з України.
"Без сумніву, з одного боку, дуже радує, що українська оборона здатна дезорієнтувати дрони, що прямують у їхній бік, але такі дрони зі "спаленими мізками" можуть збитися з курсу куди завгодно - вони, звичайно, відхиляються і до нас, і до Польщі, і створюють різні наслідки", - зазначила Шакалієне.
Вона додала, що на цей час "немає жодних ознак", які вказують на те, що проникнення дрона до Литви було навмисним діянням, якоюсь провокацією або свідомим вчинком.
"З огляду на те, що минулої ночі відбулася масштабна атака на Україну, велика ймовірність, що це може бути один з тих об'єктів, який, зіткнувшись з українською обороною, збився з курсу", - зазначила міністр.
Нагадаємо, вранці 28 липня поліція повідомила про виявлення невпізнаного безпілотного літального апарату, який влетів до Литви з боку Білорусі.
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