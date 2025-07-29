Дороги, железная дорога и мосты Европы не пригодны для быстрого перемещения танков, войск и вооружения в случае войны с Россией, - транспортный комиссар ЕС Цицикостас

Глава транспортного ведомства ЕС Апостолос Цицикостас заявил, что для повышения военной мобильности необходимо модернизировать транспортную инфраструктуру Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Он отметил, что если танки НАТО придется привлечь для ответа на вторжение российских войск через восточную границу ЕС, они застрянут в туннелях, вызовут обвал мостов и увязнут в пограничных процедурах.

"У нас есть старые мосты, которые нуждаются в модернизации. У нас есть узкие мосты, которые нужно расширить. И у нас есть несуществующие мосты, которые нужно построить", - сказал Цицикостас.

Комиссар добавил, что невозможно защитить континент, если европейские армии не смогут быстро передвигаться.

"Реальность сегодня такова, что если мы хотим перебросить военную технику и войска из западной части Европы на восточную, это займет недели, а в некоторых случаях и месяцы", - отметил он.

Большинство существующей инфраструктуры в ЕС не рассчитано на перемещение войск. Например, грузовики на европейских дорогах обычно весят до 40 тонн, тогда как масса танка может достигать 70 тонн.

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ЕС разрабатывает стратегию, которая позволит войскам реагировать на нападение в течение нескольких часов или, максимум, нескольких дней, модернизируя 500 инфраструктурных объектов вдоль четырех военных коридоров, пролегающих по континенту. Эти проекты, согласованные с НАТО и военным командованием Альянса, остаются засекреченными из соображений безопасности.

Также Брюссель планирует упростить бюрократические процедуры, чтобы избежать "застревания танков в бумажной волоките" при пересечении границы.

Стратегия, которую глава транспортного ведомства ЕС представит позже в этом году, является частью более широких мер по подготовке к возможной войне на континенте - на фоне предупреждений о возможной более широкой конфронтации с Москвой и запланированного сокращения американского присутствия в Европе.

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