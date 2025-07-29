РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13206 посетителей онлайн
Новости Безопасность Европы Угроза агрессии рф для Европы
730 11

Дороги, железная дорога и мосты Европы не пригодны для быстрого перемещения танков, войск и вооружения в случае войны с Россией, - транспортный комиссар ЕС Цицикостас

Европейские дороги и железные дороги непригодны для войны с Россией

Глава транспортного ведомства ЕС Апостолос Цицикостас заявил, что для повышения военной мобильности необходимо модернизировать транспортную инфраструктуру Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Он отметил, что если танки НАТО придется привлечь для ответа на вторжение российских войск через восточную границу ЕС, они застрянут в туннелях, вызовут обвал мостов и увязнут в пограничных процедурах.

"У нас есть старые мосты, которые нуждаются в модернизации. У нас есть узкие мосты, которые нужно расширить. И у нас есть несуществующие мосты, которые нужно построить", - сказал Цицикостас.

Комиссар добавил, что невозможно защитить континент, если европейские армии не смогут быстро передвигаться.

"Реальность сегодня такова, что если мы хотим перебросить военную технику и войска из западной части Европы на восточную, это займет недели, а в некоторых случаях и месяцы", - отметил он.

Большинство существующей инфраструктуры в ЕС не рассчитано на перемещение войск. Например, грузовики на европейских дорогах обычно весят до 40 тонн, тогда как масса танка может достигать 70 тонн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва усиливает ПВО на границе с Беларусью после инцидентов с дронами

ЕС разрабатывает стратегию, которая позволит войскам реагировать на нападение в течение нескольких часов или, максимум, нескольких дней, модернизируя 500 инфраструктурных объектов вдоль четырех военных коридоров, пролегающих по континенту. Эти проекты, согласованные с НАТО и военным командованием Альянса, остаются засекреченными из соображений безопасности.

Также Брюссель планирует упростить бюрократические процедуры, чтобы избежать "застревания танков в бумажной волоките" при пересечении границы.

Стратегия, которую глава транспортного ведомства ЕС представит позже в этом году, является частью более широких мер по подготовке к возможной войне на континенте - на фоне предупреждений о возможной более широкой конфронтации с Москвой и запланированного сокращения американского присутствия в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Безопасность всей Европы зависит от исхода войны России против Украины, - премьер Эстонии Михал

Автор: 

война (1423) Европа (1964) россия (96709) Евросоюз (17446)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
давно пора було це робити ! Ще з 14 року ,коли фрау меркель здала Крим кремлю , та розвалила стратегічну військову індустрію ,по всій Німеччині !
показать весь комментарий
29.07.2025 12:04 Ответить
+1
Треба починати "Велике будівництво".
показать весь комментарий
29.07.2025 12:10 Ответить
+1
та там такі шикарні дороги що тут та в рашці ніхто не бачив
показать весь комментарий
29.07.2025 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
давно пора було це робити ! Ще з 14 року ,коли фрау меркель здала Крим кремлю , та розвалила стратегічну військову індустрію ,по всій Німеччині !
показать весь комментарий
29.07.2025 12:04 Ответить
Це все печально!
А можно ж не скиглити!! А планувати по *********!!
На свой території ( в обороні) Байрактари і НЛОУ . на захопленій ворогом - дрони протестовані ВСУ.
Зараз є купа альтернатив танковим колонам. Дрони зрівняли шанси між якісними Нато-танками та т24/агмата/ т90 "Подрив"
показать весь комментарий
29.07.2025 12:07 Ответить
" т34 "
показать весь комментарий
29.07.2025 12:11 Ответить
Треба починати "Велике будівництво".
показать весь комментарий
29.07.2025 12:10 Ответить
Хіба мальчікі в трусіках можуть напасти? "Вони ж теж люди"... ©
показать весь комментарий
29.07.2025 12:12 Ответить
та там такі шикарні дороги що тут та в рашці ніхто не бачив
показать весь комментарий
29.07.2025 12:12 Ответить
Виявилось що мости і акведуки лише для не тяжких машин(
показать весь комментарий
29.07.2025 12:15 Ответить
А скільки було патетичних речей висловлено в той бік.
Скільки разів мені ще малому розповідали що прийдуть.
Прийде "агресивний блок НАТО"
і забере у юного піонера шмат хліба посипаний цукром(((.
А у них навіть зараз ні мостів немає, та і тунелі завузькі
показать весь комментарий
29.07.2025 12:13 Ответить
Путин не на того напал.
показать весь комментарий
29.07.2025 12:15 Ответить
Що є іще одним підтвердженням, що він -- ідіот.
показать весь комментарий
29.07.2025 12:30 Ответить
Є щє банально вертольоти.
******** засіб як логістики, і перевіз піхоти і знищення цілей ( з вертушки наприклад ПТУР можно на десятки кілометрів запускати)
показать весь комментарий
29.07.2025 12:25 Ответить
 
 