Зеленский провел разговор с премьером Эстонии Михалом: Решения для безопасности Украины имеют значение для всех в Европе
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.
Как отмечается, президент поблагодарил Эстонию за поддержку. Также он проинформировал о дипломатической работе Украины с партнерами для окончания войны и обеспечения общей безопасности.
"Разделяем мнение, что решение для безопасности Украины имеют значение для всех в Европе. Обсудили также дела на уровне Евросоюза, в частности ситуацию в переговорах по вступлению Украины в Евросоюз", - отметил Зеленский.
Он отметил важность принципиальной позиции Эстонии относительно справедливых условий движения в Евросоюз для Украины и Молдовы.
"Не может быть разделений и несправедливости на этом пути. Единство должно работать. Спасибо!" - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«И сейчас современные историки всего мира принижают историю всего скифского-славянского, что бы за счет их возвеличить свою историю, ибо были исторические моменты, когда Европой правили скифы-славяне. А это их сильно унижает и бесит.»
Меч Арея, Аттіла і битва на Каталаунських полях.
https://youtu.be/FxtmX0ZsBWg?si=yFg921PUt6L2EBvR
Ця історія виглядає логічно, і пояснює, чому вічно голодний Рим ходив аж на Британію, а не "освоїл" наші засіяні поля, і не забрав коней, яких розводили на наших землях, крім всіх інших вигод.