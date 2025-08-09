Зеленский провел разговор с премьером Эстонии Михалом: Решения для безопасности Украины имеют значение для всех в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Как отмечается, президент поблагодарил Эстонию за поддержку. Также он проинформировал о дипломатической работе Украины с партнерами для окончания войны и обеспечения общей безопасности.

"Разделяем мнение, что решение для безопасности Украины имеют значение для всех в Европе. Обсудили также дела на уровне Евросоюза, в частности ситуацию в переговорах по вступлению Украины в Евросоюз", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дороги, железная дорога и мосты Европы не пригодны для быстрого перемещения танков, войск и вооружения в случае войны с Россией, - транспортный комиссар ЕС Цицикостас

Он отметил важность принципиальной позиции Эстонии относительно справедливых условий движения в Евросоюз для Украины и Молдовы.

"Не может быть разделений и несправедливости на этом пути. Единство должно работать. Спасибо!" - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава оборонного департамента Эстонии Каю: Переговоры США и РФ могут быть тактикой Кремля