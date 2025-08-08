РУС
Глава оборонного департамента Эстонии Каю: Переговоры США и РФ могут быть тактикой Кремля

Глава Департамента оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю выразил умеренный пессимизм относительно потенциальных переговоров президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Каю отметил, что история показывает - обещаниям Путина доверять не стоит, ведь его цели в Украине не изменились. По его словам, Россия может использовать переговоры как тактику затягивания, чтобы успокоить дипломатическое давление и выиграть время.

Эксперт также отметил усиление российских атак с применением дронов, которые имеют целью перегрузить украинскую систему ПВО и истощить страну. Хотя Украина и смогла сдерживать беспилотные атаки, массовое использование дронов придает России уверенность в возможности подорвать боевой дух противника и укрепить свои позиции в будущих переговорах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна быть на мирных переговорах, чтобы не допустить навязывания Украине невыгодных условий, - Уоллес

По оценкам военной разведки Украины, Россия производит около 170 дронов типа "Герань/Шахед" ежедневно и планирует увеличить производство до 190 дронов в сутки до конца 2025 года. Российские дроны также совершенствуются: в частности, используют новые типы с реактивным двигателем и большей взрывной мощностью.

Несмотря на некоторое снижение интенсивности наземных атак, Россия проводит около 150 нападений ежедневно и, используя численное преимущество, медленно, но стабильно продвигается. В июле оккупанты захватили почти 530 квадратных километров украинской территории, добавляя к 620 кв. км, захваченных в июне.

Каю подытожил, что ни одна из сторон пока не имеет решающего преимущества для радикального изменения ситуации в ближайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина представляет интересы Европы на мирных переговорах с РФ, - глава МИД Финляндии Валтонен

