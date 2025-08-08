РУС
Украина представляет интересы Европы на мирных переговорах с РФ, - глава МИД Финляндии Валтонен

валтонен

Украина фактически выступает представителем интересов Европы в переговорах о прекращении войны, а давление на Россию через санкции и военную помощь должно усиливаться.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что отсутствие отдельного европейского представителя за столом переговоров не вызывает беспокойства, поскольку вопросы безопасности решаются Европой отдельно. Любое прекращение боевых действий, по словам Валтонен, возможно только с согласия России.

Министр подчеркнула важность усиления давления на Москву через санкции и военную помощь, в том числе и ожидаемую от президента США Дональда Трампа. Она сообщила, что Финляндия передала Украине 29 пакетов военной помощи и начала инициативу по совместному производству оборудования для ВСУ.

По словам Валтонен, экономическая ситуация в РФ до сих пор не заставила Путина прекратить войну, поэтому давление должно расти.

