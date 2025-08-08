УКР
Україна представляє інтереси Європи на мирних переговорах з РФ, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Україна фактично виступає представником інтересів Європи у переговорах щодо припинення війни, а тиск на Росію через санкції та військову допомогу має посилюватися.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв’ю агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що відсутність окремого європейського представника за столом переговорів не викликає занепокоєння, оскільки питання безпеки вирішуються Європою окремо. Будь-яке припинення бойових дій, за словами Валтонен, можливе лише за згодою Росії.

Міністерка наголосила на важливості посилення тиску на Москву через санкції та військову допомогу, зокрема й очікувану від президента США Дональда Трампа. Вона повідомила, що Фінляндія передала Україні 29 пакетів військової допомоги та започаткувала ініціативу зі спільного виробництва обладнання для ЗСУ.

За словами Валтонен, економічна ситуація в РФ досі не змусила Путіна припинити війну, тому тиск має зростати.

Бугага. Відмазка для власної нікчемності 100500 рівня.
08.08.2025 12:33 Відповісти
ЄС буде в засаді?
08.08.2025 12:36 Відповісти
Дєржитє мєня сємє ро
08.08.2025 12:39 Відповісти
08.08.2025 12:40 Відповісти
А свої інтереси Україна має запихнути в одне місце?
08.08.2025 12:41 Відповісти
Даремно ця жіночка так довіряє голобородьку, ох даремно...
08.08.2025 12:50 Відповісти
Тобто все! Більше нікого від Європи не буде?
08.08.2025 13:12 Відповісти
Ну це
08.08.2025 14:10 Відповісти
 
 