Україна представляє інтереси Європи на мирних переговорах з РФ, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Україна фактично виступає представником інтересів Європи у переговорах щодо припинення війни, а тиск на Росію через санкції та військову допомогу має посилюватися.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю агентству Reuters.

Вона підкреслила, що відсутність окремого європейського представника за столом переговорів не викликає занепокоєння, оскільки питання безпеки вирішуються Європою окремо. Будь-яке припинення бойових дій, за словами Валтонен, можливе лише за згодою Росії.

Міністерка наголосила на важливості посилення тиску на Москву через санкції та військову допомогу, зокрема й очікувану від президента США Дональда Трампа. Вона повідомила, що Фінляндія передала Україні 29 пакетів військової допомоги та започаткувала ініціативу зі спільного виробництва обладнання для ЗСУ.

За словами Валтонен, економічна ситуація в РФ досі не змусила Путіна припинити війну, тому тиск має зростати.

