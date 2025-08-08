УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12855 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
855 11

Європа має бути на мирних перемовинах, щоб не допустити нав’язування Україні невигідних умов, - Воллес

воллес

Наступного тижня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним - перший саміт США і Росії з 2021 року, коли Джо Байден зустрічався з Путіним у Женеві.

Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Після цього заплановані тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського, але без представників європейських країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпекові радники України провели детальну розмову з Віткоффом щодо миру, - Зеленський

Він заявив, що присутність європейської держави на таких переговорах є необхідною, щоб гарантувати недопущення нав’язування Україні невигідних умов.

"Так, є занепокоєння, що Трамп може силою змусити Україну погодитися на те, чого вона не хоче. Саме тому в НАТО є дві інші ядерні держави - Франція і Велика Британія. Важливо, щоб у цій кімнаті була європейська держава", - наголосив Воллес.

Він додав, що у разі проведення мирного процесу його учасниками повинні бути європейські країни, Україна та Сполучені Штати, адже саме вони найбільш зацікавлені у врегулюванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін може запропонувати Трампу "закріпити" за РФ контроль над окупованими територіями в обмін на виведення військ з інших районів, - WSJ

Автор: 

Європа (1937) Воллес Бен (218) переговори з Росією (1355)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Я одного не розумію, якщо сша заявляє що після підписання капітуляції, сша вмиває руки і далі всі проблеми і наслідки звалюються виключно на Європу то нахрена нам той Тампон на переговорах? Аби тільки воно заявило що воно миротворець і отримало премію "миру"?
показати весь коментар
08.08.2025 11:58 Відповісти
+5
Підтримую. Від Європи мають бути представники Німеччини, Англії і Франції - ті, що підтримують Україну і добре знають, що таке кацап.
показати весь коментар
08.08.2025 11:53 Відповісти
+3
100%

Волкер вже зрозумів хто такі зельоні гниди
показати весь коментар
08.08.2025 11:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100%

Волкер вже зрозумів хто такі зельоні гниди
показати весь коментар
08.08.2025 11:53 Відповісти
Підтримую. Від Європи мають бути представники Німеччини, Англії і Франції - ті, що підтримують Україну і добре знають, що таке кацап.
показати весь коментар
08.08.2025 11:53 Відповісти
і добре знають що таке зельоні гниди
показати весь коментар
08.08.2025 12:02 Відповісти
TACO ж сам своїм ротом триндів, що це не його війна, і нехай Європа цим займається.
показати весь коментар
08.08.2025 12:02 Відповісти
Більше всього своїм ротом триндів і брехав Боневтік Потужно-Брехливий і нарід, обдурений вибрав його, бо той їм обіцяв закінчення війни і Зелену країну мрій, куди будуть пертися на заробітки європейці. Вже немає надії на Боневтіка? Чекаємо коли розрулювати буде Трамп і європейці після встого того, що створив Нелох Гундосович? А де ті безпекові угоди з різними країнами, які підписував Боневтік Потужний? Станом на 21 січня 2025 року укладено 28 таких угод, включаючи 7 з країнами «Групи семи», 21 з іншими країнами, що приєдналися до відповідної декларації, та з Європейським Союзом. Ці угоди охоплюють різні сфери, такі як військова, політична, фінансова та гуманітарна підтримка. Цілий рік по світу ганяв державний літак за державні кошти у воюючій країні.
показати весь коментар
08.08.2025 12:20 Відповісти
Екси щось там розповідають в той час як офіційні представники влади в Європі позасовували язики...в принципі там вони і були. Бояться рудому імбецилу і слово впоперек сказати.
показати весь коментар
08.08.2025 11:53 Відповісти
Це до Трампа
показати весь коментар
08.08.2025 11:55 Відповісти
Я одного не розумію, якщо сша заявляє що після підписання капітуляції, сша вмиває руки і далі всі проблеми і наслідки звалюються виключно на Європу то нахрена нам той Тампон на переговорах? Аби тільки воно заявило що воно миротворець і отримало премію "миру"?
показати весь коментар
08.08.2025 11:58 Відповісти
Я абсолютно впевнений що коли рашисти в чергови раз порушать всі договорняки, Тампон чи той хто буде замість нього скаже що він тут нідочого, а Європа скаже що її зовсім не було на переговорах тому їбіться самі це ваші проблеми. Я вже не кажу про повний абсурд вести переговори з людоїдами які з'їли твоїх дітей хоча 100500 разів клялись що вони вегетаріанці
показати весь коментар
08.08.2025 12:02 Відповісти
Бо Європа буде у Трампона і закуповувати зброю, щоб уникнути наслідків. Сама ж виготовити нішмагла.
показати весь коментар
08.08.2025 12:15 Відповісти
Я бачу розвиток подій в Україні таким чином, що «слуги» і їх брати ОПЗЖ прийшли до влади не перемогти ворога і створити тут розвинуту європейську країну, а з однією метою - накрасти і втекти. Якщо дивитися на самі верхи, то Боневтіка і його оточення нічого в Україні не тримає, вони по духу і крові не українці, як би хто мені щось тут намагався довести, вони себе показали до виборів, коли гадили на все українське і прославляли Цапію. Вони створили організоване злочинне угрупування під дахом Верховного і крадуть, мародерать де тільки можна, створили схеми по відмиванню грошей на державних підприємствах, в армії, особливо ТЦК, медицині, кордоні, митниці, судах, правоохоронних органах, колцентри… все тільки для викачування грошей. І всій цій сворі-хупці навіть буде вигідно, щоб Україна зникла, чи була завойована, тоді не буде кому об'являти їх в розшук і пред'являти підозри, живи собі де побажаєш, все одно Україна для них тимчасове місце заробляння грошей. А тому за їх діями при перемовинах потрібне око європейців.

Що стосується Донбасу, так кацапам він не потрібен, вони його знищують, щоб в майбутньому там втопилася вся економіка Україна при відбудові зруйнованого. Кацапам потрібна Дніпровська вода для Криму і раби на пусті землі Далекого сходу під Китай і вони там постійно будуть другого, а то і третього сорту - хитрими халами. Але то така доля зрадника!!!
показати весь коментар
08.08.2025 12:13 Відповісти
 
 