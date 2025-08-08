Європа має бути на мирних перемовинах, щоб не допустити нав’язування Україні невигідних умов, - Воллес
Наступного тижня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним - перший саміт США і Росії з 2021 року, коли Джо Байден зустрічався з Путіним у Женеві.
Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Після цього заплановані тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського, але без представників європейських країн.
Він заявив, що присутність європейської держави на таких переговорах є необхідною, щоб гарантувати недопущення нав’язування Україні невигідних умов.
"Так, є занепокоєння, що Трамп може силою змусити Україну погодитися на те, чого вона не хоче. Саме тому в НАТО є дві інші ядерні держави - Франція і Велика Британія. Важливо, щоб у цій кімнаті була європейська держава", - наголосив Воллес.
Він додав, що у разі проведення мирного процесу його учасниками повинні бути європейські країни, Україна та Сполучені Штати, адже саме вони найбільш зацікавлені у врегулюванні.
Волкер вже зрозумів хто такі зельоні гниди
Що стосується Донбасу, так кацапам він не потрібен, вони його знищують, щоб в майбутньому там втопилася вся економіка Україна при відбудові зруйнованого. Кацапам потрібна Дніпровська вода для Криму і раби на пусті землі Далекого сходу під Китай і вони там постійно будуть другого, а то і третього сорту - хитрими халами. Але то така доля зрадника!!!