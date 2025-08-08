Європа має бути на мирних перемовинах, щоб не допустити нав’язування Україні невигідних умов, - Воллес

Наступного тижня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним - перший саміт США і Росії з 2021 року, коли Джо Байден зустрічався з Путіним у Женеві.

Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Після цього заплановані тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського, але без представників європейських країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпекові радники України провели детальну розмову з Віткоффом щодо миру, - Зеленський

Він заявив, що присутність європейської держави на таких переговорах є необхідною, щоб гарантувати недопущення нав’язування Україні невигідних умов.

"Так, є занепокоєння, що Трамп може силою змусити Україну погодитися на те, чого вона не хоче. Саме тому в НАТО є дві інші ядерні держави - Франція і Велика Британія. Важливо, щоб у цій кімнаті була європейська держава", - наголосив Воллес.

Він додав, що у разі проведення мирного процесу його учасниками повинні бути європейські країни, Україна та Сполучені Штати, адже саме вони найбільш зацікавлені у врегулюванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін може запропонувати Трампу "закріпити" за РФ контроль над окупованими територіями в обмін на виведення військ з інших районів, - WSJ