Безпекові радники України провели детальну розмову з Віткоффом щодо миру, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову радників з питань безпеки України та її партнерів зі спецпредставником США Стівом Віткоффом щодо завершення війни.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир", - наголосив президент.

За його словами, під час дзвінка радники домовились продовжити роботу 8 серпня: "Багато ще треба попрацювати".

"Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир", - додав він.

Нагадаємо, раніше "Суспільне" повідомило, що розмова спецпредставника Трампа Віткоффа разом з безпековими радниками України та Європи почалася ввечері 7 серпня.

За даними джерел Axios, Віткофф мав розповісти про свій візит до Москви та можливість зустрічі Трампа і Путіна. На відеоконференції були присутні представники України, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії. Зеленський також підтвердив, що сьогодні запланована зустріч безпекових радників європейських країн з Віткоффом.