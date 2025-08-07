УКР
Безпекові радники України провели детальну розмову з Віткоффом щодо миру, - Зеленський

Віткофф поговорив з радниками України 7 серпня: деталі

Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову радників з питань безпеки України та її партнерів зі спецпредставником США Стівом Віткоффом щодо завершення війни.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир", - наголосив президент. 

За його словами, під час дзвінка радники домовились продовжити роботу 8 серпня: "Багато ще треба попрацювати".

"Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф проінформує Україну та союзників в Європі про зустріч з Путіним, - Axio

Нагадаємо, раніше "Суспільне" повідомило, що розмова спецпредставника Трампа Віткоффа разом з безпековими радниками України та Європи почалася ввечері 7 серпня.

За даними джерел Axios, Віткофф мав розповісти про свій візит до Москви та можливість зустрічі Трампа і Путіна. На відеоконференції були присутні представники України, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії. Зеленський також підтвердив, що сьогодні запланована зустріч безпекових радників європейських країн з Віткоффом.

Автор: 

+2
Власне, й додати нічого
показати весь коментар
07.08.2025 22:59 Відповісти
+1
А Зеленського будуть затримувати за ухилення від мобілізації?ё
показати весь коментар
07.08.2025 22:56 Відповісти
+1
Зепідар must die!!!
показати весь коментар
07.08.2025 22:58 Відповісти
Безпекові радники України

А хто саме, ці "радники"? 5-6 "менеджерів" потужних?
показати весь коментар
07.08.2025 22:53 Відповісти
Радники -Зрадники
показати весь коментар
07.08.2025 23:04 Відповісти
Без фаберже у дверях там тільки час марнувати. Що з Віткоффом, що з Віслюком.
показати весь коментар
07.08.2025 22:56 Відповісти
Безпекові зрадники - нігуя собі дєвки пляшут!
показати весь коментар
07.08.2025 22:59 Відповісти
Безпекові радники,тоб то хер зна хто і хер зна за що відповідальні,ніхто по суті,з яких потім хер спросиш.
показати весь коментар
07.08.2025 23:06 Відповісти
На то є дипломати,яких вчили,як вести міжнародні переговори,а не 5-6 сумнівно потужних,без ніякого статусу і відповідальності.
показати весь коментар
07.08.2025 23:09 Відповісти
Продовжується переливання з пустого в порожнє і забивання інфопростору сміттям. Жодної конкретики про позицію України на переговорах і чи взагалі вона їх прагне.
показати весь коментар
07.08.2025 23:14 Відповісти
 
 