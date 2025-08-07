Віткофф проінформує Україну та союзників в Європі про зустріч з Путіним, - Axios

За інформацією Axios, спецпредставник президента США Стів Віткофф планує провести в четвер відеоконференцію з високопосадовцями з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб проінформувати їх про свою зустріч з Путіним і обговорити подальші кроки.

У середу Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами і розповів їм про можливість зустрічі між ним і Путіним, а потім тристороннього саміту за участю Зеленського.

Цей дзвінок викликав розгубленість у Києві та інших європейських столицях. Посадовці були не впевнені, чи змінюється політика США, чи санкції все ж таки будуть оголошені в п'ятницю, як планував Трамп.

Українські посадовці кажуть, що вони стурбовані тим, що пропозиція Путіна про зустріч з Трампом – це спосіб для нього спробувати досягти домовленостей зі США безпосередньо про припинення війни, без участі України чи європейських держав.

