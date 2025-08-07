Віткофф проінформує Україну та союзників в Європі про зустріч з Путіним, - Axios
За інформацією Axios, спецпредставник президента США Стів Віткофф планує провести в четвер відеоконференцію з високопосадовцями з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб проінформувати їх про свою зустріч з Путіним і обговорити подальші кроки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
У середу Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами і розповів їм про можливість зустрічі між ним і Путіним, а потім тристороннього саміту за участю Зеленського.
Цей дзвінок викликав розгубленість у Києві та інших європейських столицях. Посадовці були не впевнені, чи змінюється політика США, чи санкції все ж таки будуть оголошені в п'ятницю, як планував Трамп.
Українські посадовці кажуть, що вони стурбовані тим, що пропозиція Путіна про зустріч з Трампом – це спосіб для нього спробувати досягти домовленостей зі США безпосередньо про припинення війни, без участі України чи європейських держав.
и ум аршином не измерить...
Ну-ну, подивимось, що ви там понарєшалі з кровником.
Це для нас територіально кращий варіант, ніж той який пропонує Трамп (по лінії фронту).
путін тоже зможе сказати своєму населенню, що "всі цілі сво виконані".
Які ж він цілі називав перед війною? "Визволення" всього Донбасу і невступ України в НАТО. Він скаже, що свого добився.
Як російській пропаганді пояснити своєму населенню обмін більшлго шматка землі на менший? Скажуть, що на Донбасі більше природних копалин, на півдні України їх зовсім немає. Скажуть, що на Донбасі більш проросійське населення, і на тому шматку землі більше по кількості населення, ніж на тому, що вони віддали.
Але те, що анонсований візит Келога в Україну не відбувся (на відміну від візита Віткоффа до московії), не сприяє моєму гарному настрою та оптимізму...
В Донецькій області цілій, в Луганській області, В Херсонській області цілій, і в цілій Запорізькій області, і в Криму.
Звідти виходять російські і українські війська і ООН там проводить референдуми, за кого вони за росію чи за Україну.
Херсонська і Запорізька точно проголосують за Україну. Навіть якщо Донецька, Луганська і Крим проголосують за росію, то це буде кращий територіальний варіант закінчення війни, ніж той, який зараз пропонує Трамп (по лінії фронту).