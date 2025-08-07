УКР
Новини
796

Віткофф проінформує Україну та союзників в Європі про зустріч з Путіним, - Axios

віткофф

За інформацією Axios, спецпредставник президента США Стів Віткофф планує провести в четвер відеоконференцію з високопосадовцями з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб проінформувати їх про свою зустріч з Путіним і обговорити подальші кроки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У середу Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами і розповів їм про можливість зустрічі між ним і Путіним, а потім тристороннього саміту за участю Зеленського.

Цей дзвінок викликав розгубленість у Києві та інших європейських столицях. Посадовці були не впевнені, чи змінюється політика США, чи санкції все ж таки будуть оголошені в п'ятницю, як планував Трамп.

Українські посадовці кажуть, що вони стурбовані тим, що пропозиція Путіна про зустріч з Трампом – це спосіб для нього спробувати досягти домовленостей зі США безпосередньо про припинення війни, без участі України чи європейських держав.

Також читайте: Трамп у розмові з Мерцом оцінив розмову Віткоффа з Путіним "продуктивнішою, ніж очікувалось", - Bild

Автор: 

переговори з Росією (1355) Віткофф Стів (125)


Віткофффф приїхав весь у спермі. Ми й так знаємо.
07.08.2025 20:46 Відповісти
Кацап зі Штатів привіз "маляву" від кацапа з кремля?
Ну-ну, подивимось, що ви там понарєшалі з кровником.
07.08.2025 20:48 Відповісти
Зранку дізнаємося щодо вимог путлєра. Трамп протягом доби має накласти санкції на кацапстан.
показати весь коментар
07.08.2025 20:42 Відповісти
Умом нам Трампа не понять,
и ум аршином не измерить...
07.08.2025 20:47 Відповісти
путін буде відповідати на санкції посиленими обстрілами тилових населених пунктів, збільшуючи кількість жертв серед мирного населення. Ми вступаємо в ще більш жорсткий етап війни, який буде вимагати від нас ще більше обережності та відповідальності. Зараз потрібно залучати приватні та міжнародні гроші для захисту мирного населення, місцева влада має готувати проекти будівництва захисних споруд і пропонувати інвесторам ці проекти для реалізації з регулярними виплатами з місцевого бюджету грошей за функціонування цих укриттів!
07.08.2025 20:59 Відповісти
Ага, зустріч з генетичним садистом...
07.08.2025 20:45 Відповісти
В гнилій цибулі з московитських чебуреків -- вже розписали.
07.08.2025 20:49 Відповісти
Потрібно здійснити обмін територій. Території Херсонської І Запорізької області, які захватила росія, на ті території Донбасу, які росії не вдалося захватити.
Це для нас територіально кращий варіант, ніж той який пропонує Трамп (по лінії фронту).
путін тоже зможе сказати своєму населенню, що "всі цілі сво виконані".
Які ж він цілі називав перед війною? "Визволення" всього Донбасу і невступ України в НАТО. Він скаже, що свого добився.
Як російській пропаганді пояснити своєму населенню обмін більшлго шматка землі на менший? Скажуть, що на Донбасі більше природних копалин, на півдні України їх зовсім немає. Скажуть, що на Донбасі більш проросійське населення, і на тому шматку землі більше по кількості населення, ніж на тому, що вони віддали.
07.08.2025 20:53 Відповісти
Все це маячня й затягування часу, ніяких обмінів не буде, бо ху.лу потрібна вся Україна, а не якісьчастини. І навіть якщо він погодиться на якесь перемир'я, то тільки після того як буде впевнений, що Україна в слабкому становищі і не зможе швидко відновитись до наступної фази війни.
07.08.2025 21:04 Відповісти
Цікаво: який тарган в голові рудої мавпи сьогодні зранку захопив керування? Той, що "санкції примусять Кремль сісти за стіл перемовин", чи то, що "США визнає Крим російським та одноосібно блокує вступ України в НАТО"?

Але те, що анонсований візит Келога в Україну не відбувся (на відміну від візита Віткоффа до московії), не сприяє моєму гарному настрою та оптимізму...
07.08.2025 20:56 Відповісти
Знюхалися?
07.08.2025 21:00 Відповісти
Що можна ще запропонувати трампу на переговорах? "А давайте проведемо референдуми".
В Донецькій області цілій, в Луганській області, В Херсонській області цілій, і в цілій Запорізькій області, і в Криму.
Звідти виходять російські і українські війська і ООН там проводить референдуми, за кого вони за росію чи за Україну.
Херсонська і Запорізька точно проголосують за Україну. Навіть якщо Донецька, Луганська і Крим проголосують за росію, то це буде кращий територіальний варіант закінчення війни, ніж той, який зараз пропонує Трамп (по лінії фронту).
07.08.2025 21:01 Відповісти
 
 