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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Візит Віткоффа до РФ
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Трамп у розмові з Мерцом оцінив розмову Віткоффа з Путіним "продуктивнішою, ніж очікувалось", - Bild

трамп

Під час телефонної розмови з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним була продуктивнішою, ніж очікувалось.

Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Трамп повідомив у телефонній розмові з Мерцом, що розмова між Віткоффом і Путіним пройшла продуктивніше, ніж очікувалося", - пише видання.

Нагадаємо, що 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Згодом президент США Дональд Трампа назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії 6 серпня, на якій обговорювалося завершення війни РФ проти України.

Читайте також: РФ передала США "деякі сигнали щодо українського питання", - Кремль про зустріч Путіна й Віткоффа

Автор: 

путін володимир (24389) Трамп Дональд (6635) Мерц Фрідріх (198) Віткофф Стів (118)


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Ну тогда можно и санкции не вводить и еще чуть подождать что произойдёт
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06.08.2025 23:48 Відповісти
***** Трампа продасть, купить, а потім знову продасть. Тільки вже дорожче...

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06.08.2025 23:51 Відповісти
"РЕЗУЛЬТАТ ПРОДУКТИВНОЇ РОЗМОВИ"- Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/n3567383.ЛИЦЕМІРНІ БРЕХУНИ І ПОКИДЬКИ
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06.08.2025 23:53 Відповісти
Що ще один малюнок Трампу повіз.
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06.08.2025 23:57 Відповісти
Прутень з тютіною, це підтвердили, обстрілами України!
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07.08.2025 00:16 Відповісти
І саме тому шахиди знову атакують. Як символ російської «доброї волі».
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07.08.2025 00:24 Відповісти
Та куди вже Потужніше
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07.08.2025 00:24 Відповісти
Тобто ***** не тільки помазав Віткофу морду гівном а ще й накормив їм? Одним словом ***** визвав Віткофа щоб той відмазав його від санкцій
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07.08.2025 00:35 Відповісти
ТРАМП якщо не агент Путіна, то його адвокат... Трамп головний https://ru.wikipedia.org/wiki/Putinversteher Putinversteher... Трамп... Лаври Чемберлена головного миротворця Мюнхен38
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07.08.2025 01:13 Відповісти
 
 