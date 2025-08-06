Трамп у розмові з Мерцом оцінив розмову Віткоффа з Путіним "продуктивнішою, ніж очікувалось", - Bild

Під час телефонної розмови з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним була продуктивнішою, ніж очікувалось.

Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Трамп повідомив у телефонній розмові з Мерцом, що розмова між Віткоффом і Путіним пройшла продуктивніше, ніж очікувалося", - пише видання.

Нагадаємо, що 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Згодом президент США Дональд Трампа назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії 6 серпня, на якій обговорювалося завершення війни РФ проти України.

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