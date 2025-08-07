РУС
Новости Встреча Виткоффа с Путиным Визит Уиткоффа в рф
1 864 9

Трамп в разговоре с Мерцем оценил беседу Уиткоффа с Путиным "более продуктивной, чем ожидалось", - Bild

трамп

Во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом президент США Дональд Трамп заявил, что встреча спецпредставителя США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным была более продуктивной, чем ожидалось.

Об этом пишет Bild, информирует Цензор.НЕТ.

"Трамп сообщил в телефонном разговоре с Мерцом, что разговор между Виткоффом и Путиным прошел продуктивнее, чем ожидалось", - пишет издание.

Напомним, что 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Впоследствии президент США Дональд Трампа назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России 6 августа, на которой обсуждалось завершение войны РФ против Украины.

Автор: 

путин владимир (31797) Трамп Дональд (6132) Фридрих Мерц (193) Стив Уиткофф (122)


Ну тогда можно и санкции не вводить и еще чуть подождать что произойдёт
06.08.2025 23:48 Ответить
***** Трампа продасть, купить, а потім знову продасть. Тільки вже дорожче...

06.08.2025 23:51 Ответить
"РЕЗУЛЬТАТ ПРОДУКТИВНОЇ РОЗМОВИ"- Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/n3567383.ЛИЦЕМІРНІ БРЕХУНИ І ПОКИДЬКИ
06.08.2025 23:53 Ответить
Що ще один малюнок Трампу повіз.
06.08.2025 23:57 Ответить
Прутень з тютіною, це підтвердили, обстрілами України!
07.08.2025 00:16 Ответить
І саме тому шахиди знову атакують. Як символ російської «доброї волі».
07.08.2025 00:24 Ответить
Та куди вже Потужніше
07.08.2025 00:24 Ответить
Тобто ***** не тільки помазав Віткофу морду гівном а ще й накормив їм? Одним словом ***** визвав Віткофа щоб той відмазав його від санкцій
07.08.2025 00:35 Ответить
ТРАМП якщо не агент Путіна, то його адвокат... Трамп головний https://ru.wikipedia.org/wiki/Putinversteher Putinversteher... Трамп... Лаври Чемберлена головного миротворця Мюнхен38
07.08.2025 01:13 Ответить
 
 