Трамп в разговоре с Мерцем оценил беседу Уиткоффа с Путиным "более продуктивной, чем ожидалось", - Bild

Во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом президент США Дональд Трамп заявил, что встреча спецпредставителя США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным была более продуктивной, чем ожидалось.

Об этом пишет Bild.

"Трамп сообщил в телефонном разговоре с Мерцом, что разговор между Виткоффом и Путиным прошел продуктивнее, чем ожидалось", - пишет издание.

Напомним, что 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Впоследствии президент США Дональд Трампа назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России 6 августа, на которой обсуждалось завершение войны РФ против Украины.

