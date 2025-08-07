РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13280 посетителей онлайн
Новости Встреча Виткоффа с Путиным Визит Уиткоффа в рф
1 209 13

Виткофф проинформирует Украину и союзников в Европе о встрече с Путиным, - Axios

віткофф

По информации Axios, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует провести в четверг видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным и обсудить дальнейшие шаги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В среду Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами и рассказал им о возможности встречи между ним и Путиным, а затем трехстороннего саммита с участием Зеленского.

Этот звонок вызвал растерянность в Киеве и других европейских столицах. Чиновники были не уверены, меняется ли политика США, или санкции все же будут объявлены в пятницу, как планировал Трамп.

Украинские чиновники говорят, что они обеспокоены тем, что предложение Путина о встрече с Трампом - это способ для него попытаться достичь договоренностей с США непосредственно о прекращении войны, без участия Украины или европейских государств.

Также читайте: Трамп в разговоре с Мерцом оценил разговор Виткоффа с Путиным "более продуктивным, чем ожидалось", - Bild

переговоры с Россией (1235) Стив Уиткофф (125)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Кацап зі Штатів привіз "маляву" від кацапа з кремля?
Ну-ну, подивимось, що ви там понарєшалі з кровником.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:48 Ответить
+4
Віткофффф приїхав весь у спермі. Ми й так знаємо.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:46 Ответить
+1
Зранку дізнаємося щодо вимог путлєра. Трамп протягом доби має накласти санкції на кацапстан.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зранку дізнаємося щодо вимог путлєра. Трамп протягом доби має накласти санкції на кацапстан.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:42 Ответить
Умом нам Трампа не понять,
и ум аршином не измерить...
показать весь комментарий
07.08.2025 20:47 Ответить
путін буде відповідати на санкції посиленими обстрілами тилових населених пунктів, збільшуючи кількість жертв серед мирного населення. Ми вступаємо в ще більш жорсткий етап війни, який буде вимагати від нас ще більше обережності та відповідальності. Зараз потрібно залучати приватні та міжнародні гроші для захисту мирного населення, місцева влада має готувати проекти будівництва захисних споруд і пропонувати інвесторам ці проекти для реалізації з регулярними виплатами з місцевого бюджету грошей за функціонування цих укриттів!
показать весь комментарий
07.08.2025 20:59 Ответить
Ага, зустріч з генетичним садистом...
показать весь комментарий
07.08.2025 20:45 Ответить
Віткофффф приїхав весь у спермі. Ми й так знаємо.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:46 Ответить
В гнилій цибулі з московитських чебуреків -- вже розписали.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:49 Ответить
Кацап зі Штатів привіз "маляву" від кацапа з кремля?
Ну-ну, подивимось, що ви там понарєшалі з кровником.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:48 Ответить
Потрібно здійснити обмін територій. Території Херсонської І Запорізької області, які захватила росія, на ті території Донбасу, які росії не вдалося захватити.
Це для нас територіально кращий варіант, ніж той який пропонує Трамп (по лінії фронту).
путін тоже зможе сказати своєму населенню, що "всі цілі сво виконані".
Які ж він цілі називав перед війною? "Визволення" всього Донбасу і невступ України в НАТО. Він скаже, що свого добився.
Як російській пропаганді пояснити своєму населенню обмін більшлго шматка землі на менший? Скажуть, що на Донбасі більше природних копалин, на півдні України їх зовсім немає. Скажуть, що на Донбасі більш проросійське населення, і на тому шматку землі більше по кількості населення, ніж на тому, що вони віддали.
показать весь комментарий
07.08.2025 20:53 Ответить
Все це маячня й затягування часу, ніяких обмінів не буде, бо ху.лу потрібна вся Україна, а не якісьчастини. І навіть якщо він погодиться на якесь перемир'я, то тільки після того як буде впевнений, що Україна в слабкому становищі і не зможе швидко відновитись до наступної фази війни.
показать весь комментарий
07.08.2025 21:04 Ответить
Цікаво: який тарган в голові рудої мавпи сьогодні зранку захопив керування? Той, що "санкції примусять Кремль сісти за стіл перемовин", чи то, що "США визнає Крим російським та одноосібно блокує вступ України в НАТО"?

Але те, що анонсований візит Келога в Україну не відбувся (на відміну від візита Віткоффа до московії), не сприяє моєму гарному настрою та оптимізму...
показать весь комментарий
07.08.2025 20:56 Ответить
Знюхалися?
показать весь комментарий
07.08.2025 21:00 Ответить
Що можна ще запропонувати трампу на переговорах? "А давайте проведемо референдуми".
В Донецькій області цілій, в Луганській області, В Херсонській області цілій, і в цілій Запорізькій області, і в Криму.
Звідти виходять російські і українські війська і ООН там проводить референдуми, за кого вони за росію чи за Україну.
Херсонська і Запорізька точно проголосують за Україну. Навіть якщо Донецька, Луганська і Крим проголосують за росію, то це буде кращий територіальний варіант закінчення війни, ніж той, який зараз пропонує Трамп (по лінії фронту).
показать весь комментарий
07.08.2025 21:01 Ответить
Гнида...😡😡😡
показать весь комментарий
07.08.2025 21:33 Ответить
 
 