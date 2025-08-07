Виткофф проинформирует Украину и союзников в Европе о встрече с Путиным, - Axios
По информации Axios, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует провести в четверг видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным и обсудить дальнейшие шаги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В среду Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами и рассказал им о возможности встречи между ним и Путиным, а затем трехстороннего саммита с участием Зеленского.
Этот звонок вызвал растерянность в Киеве и других европейских столицах. Чиновники были не уверены, меняется ли политика США, или санкции все же будут объявлены в пятницу, как планировал Трамп.
Украинские чиновники говорят, что они обеспокоены тем, что предложение Путина о встрече с Трампом - это способ для него попытаться достичь договоренностей с США непосредственно о прекращении войны, без участия Украины или европейских государств.
и ум аршином не измерить...
Ну-ну, подивимось, що ви там понарєшалі з кровником.
Це для нас територіально кращий варіант, ніж той який пропонує Трамп (по лінії фронту).
путін тоже зможе сказати своєму населенню, що "всі цілі сво виконані".
Які ж він цілі називав перед війною? "Визволення" всього Донбасу і невступ України в НАТО. Він скаже, що свого добився.
Як російській пропаганді пояснити своєму населенню обмін більшлго шматка землі на менший? Скажуть, що на Донбасі більше природних копалин, на півдні України їх зовсім немає. Скажуть, що на Донбасі більш проросійське населення, і на тому шматку землі більше по кількості населення, ніж на тому, що вони віддали.
Але те, що анонсований візит Келога в Україну не відбувся (на відміну від візита Віткоффа до московії), не сприяє моєму гарному настрою та оптимізму...
В Донецькій області цілій, в Луганській області, В Херсонській області цілій, і в цілій Запорізькій області, і в Криму.
Звідти виходять російські і українські війська і ООН там проводить референдуми, за кого вони за росію чи за Україну.
Херсонська і Запорізька точно проголосують за Україну. Навіть якщо Донецька, Луганська і Крим проголосують за росію, то це буде кращий територіальний варіант закінчення війни, ніж той, який зараз пропонує Трамп (по лінії фронту).