Виткофф проинформирует Украину и союзников в Европе о встрече с Путиным, - Axios

По информации Axios, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует провести в четверг видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным и обсудить дальнейшие шаги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В среду Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами и рассказал им о возможности встречи между ним и Путиным, а затем трехстороннего саммита с участием Зеленского.

Этот звонок вызвал растерянность в Киеве и других европейских столицах. Чиновники были не уверены, меняется ли политика США, или санкции все же будут объявлены в пятницу, как планировал Трамп.

Украинские чиновники говорят, что они обеспокоены тем, что предложение Путина о встрече с Трампом - это способ для него попытаться достичь договоренностей с США непосредственно о прекращении войны, без участия Украины или европейских государств.

