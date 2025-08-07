Советники Украины по безопасности провели подробную беседу с Виткоффом о мире, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре советников по вопросам безопасности Украины и ее партнеров со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом по завершению войны.

Об этом он написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что наша команда мне доложила, что советники по безопасности провели довольно длинный разговор, очень подробный. Весомый состав участников был на разговоре. Это важно. Спасибо всем за работу, за настоящее желание остановить убийства и обеспечить длительный мир", - подчеркнул президент.

По его словам, во время звонка советники договорились продолжить работу 8 августа: "Много еще надо поработать".

"Украина, как и всегда, будет работать продуктивно. Нам нужен достойный мир", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф проинформирует Украину и союзников в Европе о встрече с Путиным, - Axio

Напомним, ранее "Суспільне" сообщило, что разговор спецпредставителя Трампа Уиткоффа вместе с советниками по безопасности Украины и Европы начался вечером 7 августа.

По данным источников Axios, Уиткофф должен был рассказать о своем визите в Москву и возможности встречи Трампа и Путина. На видеоконференции присутствовали представители Украины, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Финляндии. Зеленский также подтвердил, что сегодня запланирована встреча советников по безопасности европейских стран с Уиткоффом.