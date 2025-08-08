Европа должна быть на мирных переговорах, чтобы не допустить навязывания Украине невыгодных условий, - Уоллес

На следующей неделе состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным - первый саммит США и России с 2021 года, когда Джо Байден встречался с Путиным в Женеве.

Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

После этого запланированы трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, но без представителей европейских стран.

Он заявил, что присутствие европейского государства на таких переговорах необходимо, чтобы гарантировать недопущение навязывания Украине невыгодных условий.

"Да, есть беспокойство, что Трамп может силой заставить Украину согласиться на то, чего она не хочет. Именно поэтому в НАТО есть две другие ядерные державы - Франция и Великобритания. Важно, чтобы в этой комнате было европейское государство", - подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что в случае проведения мирного процесса его участниками должны быть европейские страны, Украина и Соединенные Штаты, ведь именно они наиболее заинтересованы в урегулировании.

