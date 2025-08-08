РУС
Европа должна быть на мирных переговорах, чтобы не допустить навязывания Украине невыгодных условий, - Уоллес

На следующей неделе состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным - первый саммит США и России с 2021 года, когда Джо Байден встречался с Путиным в Женеве.

Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

После этого запланированы трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, но без представителей европейских стран.

Он заявил, что присутствие европейского государства на таких переговорах необходимо, чтобы гарантировать недопущение навязывания Украине невыгодных условий.

"Да, есть беспокойство, что Трамп может силой заставить Украину согласиться на то, чего она не хочет. Именно поэтому в НАТО есть две другие ядерные державы - Франция и Великобритания. Важно, чтобы в этой комнате было европейское государство", - подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что в случае проведения мирного процесса его участниками должны быть европейские страны, Украина и Соединенные Штаты, ведь именно они наиболее заинтересованы в урегулировании.

Я одного не розумію, якщо сша заявляє що після підписання капітуляції, сша вмиває руки і далі всі проблеми і наслідки звалюються виключно на Європу то нахрена нам той Тампон на переговорах? Аби тільки воно заявило що воно миротворець і отримало премію "миру"?
08.08.2025 11:58 Ответить
Підтримую. Від Європи мають бути представники Німеччини, Англії і Франції - ті, що підтримують Україну і добре знають, що таке кацап.
08.08.2025 11:53 Ответить
08.08.2025 11:53 Ответить
08.08.2025 11:53 Ответить
і добре знають що таке зельоні гниди
08.08.2025 12:02 Ответить
TACO ж сам своїм ротом триндів, що це не його війна, і нехай Європа цим займається.
08.08.2025 12:02 Ответить
Більше всього своїм ротом триндів і брехав Боневтік Потужно-Брехливий і нарід, обдурений вибрав його, бо той їм обіцяв закінчення війни і Зелену країну мрій, куди будуть пертися на заробітки європейці. Вже немає надії на Боневтіка? Чекаємо коли розрулювати буде Трамп і європейці після встого того, що створив Нелох Гундосович? А де ті безпекові угоди з різними країнами, які підписував Боневтік Потужний? Станом на 21 січня 2025 року укладено 28 таких угод, включаючи 7 з країнами «Групи семи», 21 з іншими країнами, що приєдналися до відповідної декларації, та з Європейським Союзом. Ці угоди охоплюють різні сфери, такі як військова, політична, фінансова та гуманітарна підтримка. Цілий рік по світу ганяв державний літак за державні кошти у воюючій країні.
08.08.2025 12:20 Ответить
Екси щось там розповідають в той час як офіційні представники влади в Європі позасовували язики...в принципі там вони і були. Бояться рудому імбецилу і слово впоперек сказати.
08.08.2025 11:53 Ответить
Це до Трампа
08.08.2025 11:55 Ответить
08.08.2025 11:58 Ответить
Я абсолютно впевнений що коли рашисти в чергови раз порушать всі договорняки, Тампон чи той хто буде замість нього скаже що він тут нідочого, а Європа скаже що її зовсім не було на переговорах тому їбіться самі це ваші проблеми. Я вже не кажу про повний абсурд вести переговори з людоїдами які з'їли твоїх дітей хоча 100500 разів клялись що вони вегетаріанці
08.08.2025 12:02 Ответить
Бо Європа буде у Трампона і закуповувати зброю, щоб уникнути наслідків. Сама ж виготовити нішмагла.
08.08.2025 12:15 Ответить
Я бачу розвиток подій в Україні таким чином, що «слуги» і їх брати ОПЗЖ прийшли до влади не перемогти ворога і створити тут розвинуту європейську країну, а з однією метою - накрасти і втекти. Якщо дивитися на самі верхи, то Боневтіка і його оточення нічого в Україні не тримає, вони по духу і крові не українці, як би хто мені щось тут намагався довести, вони себе показали до виборів, коли гадили на все українське і прославляли Цапію. Вони створили організоване злочинне угрупування під дахом Верховного і крадуть, мародерать де тільки можна, створили схеми по відмиванню грошей на державних підприємствах, в армії, особливо ТЦК, медицині, кордоні, митниці, судах, правоохоронних органах, колцентри… все тільки для викачування грошей. І всій цій сворі-хупці навіть буде вигідно, щоб Україна зникла, чи була завойована, тоді не буде кому об'являти їх в розшук і пред'являти підозри, живи собі де побажаєш, все одно Україна для них тимчасове місце заробляння грошей. А тому за їх діями при перемовинах потрібне око європейців.

Що стосується Донбасу, так кацапам він не потрібен, вони його знищують, щоб в майбутньому там втопилася вся економіка Україна при відбудові зруйнованого. Кацапам потрібна Дніпровська вода для Криму і раби на пусті землі Далекого сходу під Китай і вони там постійно будуть другого, а то і третього сорту - хитрими халами. Але то така доля зрадника!!!
08.08.2025 12:13 Ответить
А що там з коаліцією охочих ? Воллес нічого не хоче розповісти про її плани ? Чи охочі готові тільки охоче занепокоюватися та давати цінні поради Трампу.
08.08.2025 12:58 Ответить
 
 