Голова оборонного департаменту Естонії Каю: Переговори США та РФ можуть бути тактикою Кремля
Голова Департаменту оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю висловив помірний песимізм щодо потенційних переговорів президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Про повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на ERR.
Каю зазначив, що історія показує - обіцянкам Путіна довіряти не варто, адже його цілі в Україні не змінилися. За його словами, Росія може використовувати переговори як тактику затягування, аби заспокоїти дипломатичний тиск і виграти час.
Експерт також наголосив на посиленні російських атак із застосуванням дронів, які мають на меті перевантажити українську систему ППО і виснажити країну. Хоч Україна й змогла стримувати безпілотні атаки, масове використання дронів надає Росії впевненість у можливості підірвати бойовий дух супротивника та зміцнити свої позиції в майбутніх переговорах.
За оцінками військової розвідки України, Росія виробляє близько 170 дронів типу "Герань/Шахед" щоденно та планує збільшити виробництво до 190 дронів на добу до кінця 2025 року. Російські дрони також вдосконалюються: зокрема, використовують нові типи з реактивним двигуном і більшою вибуховою потужністю.
Попри деяке зниження інтенсивності наземних атак, Росія проводить близько 150 нападів щодня і, використовуючи чисельну перевагу, повільно, але стабільно просувається. У липні окупанти захопили майже 530 квадратних кілометрів української території, додаючи до 620 кв. км, захоплених у червні.
Каю підсумував, що жодна зі сторін наразі не має вирішальної переваги для радикальної зміни ситуації найближчим часом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А УКРАЇНА , доки хремль хитрує , МАЄ НИЩІТИ ЗАЛІЗНИЧНУ СТРУКТУРУ, аєродроми , НПЗ , творити хаос у раши
Чому нищіти ЗАЛИЗНИЦЮ ВАЖЛИВО - щоб раша не везла військових і товари - для раши це колапс
ДА і в аеропортах нехай тижнями кацапи сплять на полах