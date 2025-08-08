Голова оборонного департаменту Естонії Каю: Переговори США та РФ можуть бути тактикою Кремля

Голова Департаменту оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю висловив помірний песимізм щодо потенційних переговорів президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на ERR.

Каю зазначив, що історія показує - обіцянкам Путіна довіряти не варто, адже його цілі в Україні не змінилися. За його словами, Росія може використовувати переговори як тактику затягування, аби заспокоїти дипломатичний тиск і виграти час.

Експерт також наголосив на посиленні російських атак із застосуванням дронів, які мають на меті перевантажити українську систему ППО і виснажити країну. Хоч Україна й змогла стримувати безпілотні атаки, масове використання дронів надає Росії впевненість у можливості підірвати бойовий дух супротивника та зміцнити свої позиції в майбутніх переговорах.

За оцінками військової розвідки України, Росія виробляє близько 170 дронів типу "Герань/Шахед" щоденно та планує збільшити виробництво до 190 дронів на добу до кінця 2025 року. Російські дрони також вдосконалюються: зокрема, використовують нові типи з реактивним двигуном і більшою вибуховою потужністю.

Попри деяке зниження інтенсивності наземних атак, Росія проводить близько 150 нападів щодня і, використовуючи чисельну перевагу, повільно, але стабільно просувається. У липні окупанти захопили майже 530 квадратних кілометрів української території, додаючи до 620 кв. км, захоплених у червні.

Каю підсумував, що жодна зі сторін наразі не має вирішальної переваги для радикальної зміни ситуації найближчим часом.

