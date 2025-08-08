УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11054 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
603 5

Голова оборонного департаменту Естонії Каю: Переговори США та РФ можуть бути тактикою Кремля

естонія

Голова Департаменту оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю висловив помірний песимізм щодо потенційних переговорів президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на ERR.

Каю зазначив, що історія показує - обіцянкам Путіна довіряти не варто, адже його цілі в Україні не змінилися. За його словами, Росія може використовувати переговори як тактику затягування, аби заспокоїти дипломатичний тиск і виграти час.

Експерт також наголосив на посиленні російських атак із застосуванням дронів, які мають на меті перевантажити українську систему ППО і виснажити країну. Хоч Україна й змогла стримувати безпілотні атаки, масове використання дронів надає Росії впевненість у можливості підірвати бойовий дух супротивника та зміцнити свої позиції в майбутніх переговорах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа має бути на мирних перемовинах, щоб не допустити нав’язування Україні невигідних умов, - Воллес

За оцінками військової розвідки України, Росія виробляє близько 170 дронів типу "Герань/Шахед" щоденно та планує збільшити виробництво до 190 дронів на добу до кінця 2025 року. Російські дрони також вдосконалюються: зокрема, використовують нові типи з реактивним двигуном і більшою вибуховою потужністю.

Попри деяке зниження інтенсивності наземних атак, Росія проводить близько 150 нападів щодня і, використовуючи чисельну перевагу, повільно, але стабільно просувається. У липні окупанти захопили майже 530 квадратних кілометрів української території, додаючи до 620 кв. км, захоплених у червні.

Каю підсумував, що жодна зі сторін наразі не має вирішальної переваги для радикальної зміни ситуації найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна представляє інтереси Європи на мирних переговорах з РФ, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Автор: 

Естонія (1675) Трамп Дональд (6676) переговори з Росією (1355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чого можуть бути ? ЦЕ І Е ТАКТИКА ХРЕМЛЯ. Затягування перемовин - це їх метод .
А УКРАЇНА , доки хремль хитрує , МАЄ НИЩІТИ ЗАЛІЗНИЧНУ СТРУКТУРУ, аєродроми , НПЗ , творити хаос у раши
Чому нищіти ЗАЛИЗНИЦЮ ВАЖЛИВО - щоб раша не везла військових і товари - для раши це колапс
ДА і в аеропортах нехай тижнями кацапи сплять на полах
показати весь коментар
08.08.2025 14:45 Відповісти
Для країн Балтії зупинка війни невигідна, навіть заморозка, тому що пукін відразу перемикне увагу туди.
показати весь коментар
08.08.2025 14:47 Відповісти
...і тактика Трампа. Адже він зможе пояснити незапровадження санкцій проти маскви...
показати весь коментар
08.08.2025 14:53 Відповісти
хочу щоб при особистій зустричі з Трампом, ***** витер свої ноги об нього, щоб ***** принизив Трампа на весь світ, а допоки він не може зрозумити з ким має справу.
показати весь коментар
08.08.2025 14:57 Відповісти
Так швидко перемовини не готуються, на це треба мінімум місяць щоб підготувати охорону маршрути де що і як!!! А тут пахне підставою, бо на мою думку путлєра правдивого немає і вже давно, то ж приїде манекен номер ......,щоб щось наобіцяти, щось продати і знову тягнути час!!!!
показати весь коментар
08.08.2025 15:12 Відповісти
 
 