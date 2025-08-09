Зеленский и Макрон обменялись мнениями по дипломатической ситуации: Важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз

Сегодня, 9 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Благодарен за поддержку. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации", - подчеркнул он.

"Украина, Франция, все партнеры готовы работать максимально продуктивно ради реального мира. Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз. Нам всем нужны настоящее окончание войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций", - добавляет Зеленский.

