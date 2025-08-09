РУС
Новости Отношения Зеленского и Макрона
816 10

Зеленский и Макрон обменялись мнениями по дипломатической ситуации: Важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз

Зеленский говорил с Макроном о Мираже

Сегодня, 9 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен за поддержку. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации", - подчеркнул он.

"Украина, Франция, все партнеры готовы работать максимально продуктивно ради реального мира. Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз. Нам всем нужны настоящее окончание войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций", - добавляет Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Зеленский Владимир Макрон Эмманюэль


Макрон не дасть обманути. Він спеціаліст. Дійсно професійний політик. Бог зна з ким живе і світ навкруг пальця обвів. Уважуха.
09.08.2025 15:25 Ответить
Як це здати Слов'янськ, Краматорськ і тд? Туди ж зразу зайдуть бур'яти і всіх згвалтують? Вони що там тю-тю? Зеля ж гарант чи хто? Люди кріпосні чи як? Не буде такого ніколи.
09.08.2025 15:30 Ответить
Уявляю як цим макронам, мерцам, стармерам гидко балакати з найвеличнішим де IQ 73, постійно бреше і всім відомий крадій. Святі люди макрони
09.08.2025 15:31 Ответить
09.08.2025 15:31 Ответить
Макрон спасе!
За ним - як за бетонною стіною!
(зітхає з полегшенням та часто-часто хреститься)
09.08.2025 15:33 Ответить
У нас був шанс закінчити всю цю ****** раз і на завжди. Був девятамая 2025. Треба було все шо летить, пердить, та вибухає відправити на парад і знищити ***** та його дружаню Всунь дзунь Пиня. І пох на наслідки. Да хай бикацапиі ядерку застосували. Нічого страшного.
09.08.2025 15:34 Ответить
У Ze окрім думок про крадівництво та брехню, виконання оманських домовленостій і збереження власной шкурки та сраки можуть бути ще якись думки?
09.08.2025 15:38 Ответить
Перший раз не говорил про "посилення ППО" чи завтра полетить в Париж, щоб поговорити про "посилення ППО"?
09.08.2025 15:39 Ответить
путлєр надурить всіх - один Китай його тримає на прив"язі
09.08.2025 15:46 Ответить
"Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз" (с)
Цікаво, а що саме він мав на увазі? Невже його обманули в Омані? Надулі?
09.08.2025 16:40 Ответить
 
 