Якщо РФ та Україна проведуть мирні перемовини, підуть на поступки, вони більше ніколи не воюватимуть, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Росія не програє війну проти України, бо "це дорого обійдеться всім", але потрібні мирні переговори двох сторін.

Про це він сказав в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.

Лукашенко каже, що диктатор РФ Путін може погодитися, наприклад, на повітряне перемир'я, але на цей крок повинна нібито піти й Україна.

"Якщо розумно провести переговори й піти на поступки Росії, а Росії — на поступки Україні (необхідно визначити ці питання і зробити взаємні поступки), Росія більше ніколи не воюватиме з Україною. Ніколи", - переконаний він.

Журналіст Time поцікавився у Лукашенка, як, на його думку, може виглядати в майбутньому лінія розмежування між Україною та Росією після потенційної мирної угоди.

За словами білоруського диктатора, це буде залежати від того, як домовляться сторони війни:

"Можна домовитися, що з обох сторін буде демілітаризована (а насправді правильно — мілітаризована) зона — кілометр, два або п'ять. Це жах. Мертва зона. Але я сподіваюся, що до цього не дійде. Буде звичайна межа. Так, посилена охорона з одного боку і з іншого. Але в цій зоні можна працювати".

Водночас він не став виключати, що ситуація на фронті зміниться таким чином, що кордон доведеться проводити по Дніпру, а значить, Київ може залишитися на російській стороні.

"Ось чого треба побоюватися, що ви можете втратити всю Україну. А взагалі її можуть розділити: Угорщина забере шматочок, Польща — вона вже потирає руки Західну Україну прихопити й так далі. І залишиться якась смужка", - додав Лукашенко.

Диктатор також підтвердив готовність організувати при необхідності тристоронню зустріч Путіна, Трампа і Зеленського в Білорусі.

