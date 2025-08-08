УКР
Якщо РФ та Україна проведуть мирні перемовини, підуть на поступки, вони більше ніколи не воюватимуть, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Росія не програє війну проти України, бо "це дорого обійдеться всім", але потрібні мирні переговори двох сторін.

Про це він сказав в інтерв'ю Time, передає Цензор.НЕТ.

Лукашенко каже, що диктатор РФ Путін може погодитися, наприклад, на повітряне перемир'я, але на цей крок повинна нібито піти й Україна.

"Якщо розумно провести переговори й піти на поступки Росії, а Росії — на поступки Україні (необхідно визначити ці питання і зробити взаємні поступки), Росія більше ніколи не воюватиме з Україною. Ніколи", - переконаний він.

Журналіст Time поцікавився у Лукашенка, як, на його думку, може виглядати в майбутньому лінія розмежування між Україною та Росією після потенційної мирної угоди.

За словами білоруського диктатора, це буде залежати від того, як домовляться сторони війни:

"Можна домовитися, що з обох сторін буде демілітаризована (а насправді правильно — мілітаризована) зона — кілометр, два або п'ять. Це жах. Мертва зона. Але я сподіваюся, що до цього не дійде. Буде звичайна межа. Так, посилена охорона з одного боку і з іншого. Але в цій зоні можна працювати".

Водночас він не став виключати, що ситуація на фронті зміниться таким чином, що кордон доведеться проводити по Дніпру, а значить, Київ може залишитися на російській стороні.

"Ось чого треба побоюватися, що ви можете втратити всю Україну. А взагалі її можуть розділити: Угорщина забере шматочок, Польща — вона вже потирає руки Західну Україну прихопити й так далі. І залишиться якась смужка", - додав Лукашенко.

Диктатор також підтвердив готовність організувати при необхідності тристоронню зустріч Путіна, Трампа і Зеленського в Білорусі.

+18
Ідіот
показати весь коментар
08.08.2025 15:47 Відповісти
+14
Цей висер - явне благання про перемовини. Тільки не ротом путлєра, а його анусом.
показати весь коментар
08.08.2025 15:48 Відповісти
+12
Як ТУПО !!!
показати весь коментар
08.08.2025 15:46 Відповісти
Дайте цьому старому під@ру, картоплі з оселедцем, нахай завале своє хлЄбало, та сидить рівно на пляшці
показати весь коментар
08.08.2025 15:55 Відповісти
Та й не кажiть, панночко. Бацька краще б переймався заготiвлею ззовнi бульби, бо цьогорiчна в нього пропала, а то взнае що таке бульбашiвськi голоднi бунти.
показати весь коментар
08.08.2025 16:07 Відповісти
Про це він сказав в інтерв'ю Time,
- світ дійсно зійшов з розуму - невже Time дійсно так цікаво знати думку цього старого клована ?
показати весь коментар
08.08.2025 15:48 Відповісти
Indeed. Виходить, що так! І келлоґ їздив до пюрера, як до старого корішка. Ручкався з ним, улибався. Думаю, і словом не згадав, звідки сотня танків і бетеерів поперла на Київ у лютому-22.
показати весь коментар
08.08.2025 16:05 Відповісти
Оооо ще тільки тут колхозніка цього не хватало з його порадами,іди підсипай бульбу додік
показати весь коментар
08.08.2025 15:50 Відповісти
Ти до якого боку свій сопливий ніс сунеш,бульбофюрер?
показати весь коментар
08.08.2025 15:53 Відповісти
Ще один брехливий фашистський виродок виліз. Давай роскажи як жоден російський чобіт не ступить на українську землю зі сторони **********...
показати весь коментар
08.08.2025 15:54 Відповісти
Чуть не забув, як там гарантії безпеки для Пригожина які Бульбофюрер давав і мамою клявся що помирить Пригожина і *****?
показати весь коментар
08.08.2025 15:55 Відповісти
Ага, хто вусатого послухає з той труп, терорист -пригожин підтвердив би))
показати весь коментар
08.08.2025 15:54 Відповісти
Історично українську землю Берестейську область віддаш Україні в якості компромісу з касапами?
показати весь коментар
08.08.2025 15:54 Відповісти
лука-пилесос куди поніс..Ніколи не воюватимуть?? Ги-ги..А що трапиться з кац..********* після цього??? А хто буде Одеську область окупувати??Віддавай Крим і 4 області і все! живіть спокійно?? Ага..З цим хкуйло буде вимагати таку політичну конюктуру. в якій буде місце впливу до політичного життя України...це ті самі під..ри , які вже одягнуть вишиванки і будуть отримувати гроші з Кремля..тобто такі ж самі як Прегіонів чи Мураївські пацюки... Церкву ж незабувайте..там теж будуть вказівки як ті мають повернутися в Київу-печерську лавру та в інші церкви...
показати весь коментар
08.08.2025 15:56 Відповісти
Схоже , в кацапів , все дійсно не весело -
- від "Киевза3дня" - до Лукашенко вважає, що Росія не програє війну проти України, бо ...Джерело: https://censor.net/ua/n3567710
показати весь коментар
08.08.2025 15:56 Відповісти
Ключевое это воздушное перемирие, видно очень больно ударили по НПЗ. Завизжали как свиньи.
показати весь коментар
08.08.2025 15:58 Відповісти
відрізати б йому яйця а потім нехай іде на поступки
показати весь коментар
08.08.2025 16:01 Відповісти
ідеш накуй з переговорами в Будапешті .з переговорами в Мінську і на Твій кінець - Указ Президії Верховної Ради СРСР, про який йдеться, був виданий 19 лютого 1954 року. Цим указом Кримська область була передана зі складу РРФСР до складу Української РСР. яким куйло підтер свою гебняву смердячу задницю,,,
показати весь коментар
08.08.2025 16:01 Відповісти
Якщо цей старий уїбан перестане вживати таблетки, винайдені і виготовлені на "загнівающєм западє", він здохне.
показати весь коментар
08.08.2025 16:03 Відповісти
Якщо Україна впаде, то і ерефію завалить.
показати весь коментар
08.08.2025 16:05 Відповісти
то з яких боків Україна планувала напасти на )(уйлостан гандон картопляний?
показати весь коментар
08.08.2025 16:08 Відповісти
- чайок, новiчок?
- не, ми в бульбашii такова не слышалi!
показати весь коментар
08.08.2025 16:09 Відповісти
Видатний дебіл, таких зараз вже не роблять...
показати весь коментар
08.08.2025 16:12 Відповісти
I як вже цю еру головних доярiв, клоунiв, кгбiстiв та ЮС-деменцiйникiв при владi пережити? Вродi б то й мало залишилось чекати, та час , мов резиновий, тягнеться довго.
показати весь коментар
08.08.2025 16:13 Відповісти
А на хрена ще тут бульбаш зі своїми порадами?
показати весь коментар
08.08.2025 16:15 Відповісти
поки існує Підораха, це неможливо...
показати весь коментар
08.08.2025 16:15 Відповісти
Не думаю, що це гарна ознака. Перед нападом цей так само багато патякав про мир(
показати весь коментар
08.08.2025 16:24 Відповісти
Коли кацапня забереться з української землі, виплатить репарації ьа покається повісивши ***** та його щоблу, тоді звісно воювати не будуть. Але відносин ніяких не буде, принаймні років 100.
показати весь коментар
08.08.2025 16:36 Відповісти
 
 