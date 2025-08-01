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Новини Заяви Олександра Лукашенка
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Лукашенко про війну в Україні: "Росіяни все потихеньку відгризуть, захоплять і підуть далі"

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія нібито зацікавлена у переговорах з Україною та у "повітряному перемир'ї", але українська сторона буцімто цього не хоче.

Про це він сказав на зустрічі з диктатором Путіним, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна вже зараз має "бігом" просити Москву "домовитися" щодо укладення мирної угоди.

"Ну не подобається в Білорусі - ну добре, та хоч на Місяць, куди завгодно, але треба просто сідати за стіл переговорів.. Україна сьогодні бігом має просити: Володимире Володимировичу, сядьмо за стіл переговорів, домовимося. В іншому разі через місяць-півтора-два там уже навіть оборонних споруд не залишиться. Росіяни все це потихеньку відгризуть, захоплять і підуть далі", - стверджує Лукашенко.

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Також Лукашенко додав, що для зустрічі на рівні лідерів України та РФ нібито необхідно "підготувати відповідний ґрунт". Він звинуватив українського лідера в тому, що він нібито не робить усе необхідне для такої зустрічі.

Крім цього, він сказав, що Росія нібито "зацікавлена в повітряному перемир'ї".

"Знову, "повітряне перемир'я". Я кажу: "Так Росія в цьому зацікавлена, і президент Путін. Але ви ж цього не хочете. Скажіть Зеленському, нехай на це йде, щоб не було ось цих літаючих апаратів, і на голову людям не падали". Уже останній, ви знаєте, випадок, коли в Білорусь (залетів дрон із) 59 кг вибухівки, начинений кульками та інше. Ну добре, що не вибухнула, вдарив по десятиповерховому будинку, де жили звичайні прості люди. Тому це небезпечна ось ця ескалація. Нам треба припиняти", - додав білоруський диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ давно готова не лише до перемир’я, а до укладення миру, - Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Олександр (2674) переговори з Росією (1344) війна в Україні (5504)


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Топ коментарі
+18
Потихеньку відсмокчуть,та підуть нах...разом із тобою.
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01.08.2025 16:36 Відповісти
+16
Після цього зрозуміло, що він ніякий не рупор кремля. Він просто довбойоб
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01.08.2025 16:34 Відповісти
+13
******* лука! - так це Україна винна шо путлєр ракетами по мирних людях шмаляє?
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01.08.2025 16:37 Відповісти
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Після цього зрозуміло, що він ніякий не рупор кремля. Він просто довбойоб
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01.08.2025 16:34 Відповісти
після цього? та він довбодятелом став десь на 10 році свого правління.... а зараз це просто вже невиліковна хвороба...
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01.08.2025 16:36 Відповісти
путін хоче припинення вогню але не зараз і ще хоче щоб його благали на колінах, ось суть меседжа.
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01.08.2025 16:38 Відповісти
Картопляний підор...
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01.08.2025 17:04 Відповісти
щоб у него жуки печінку відгризли
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01.08.2025 17:16 Відповісти
Ти не Лукашенко ти корзінкін.
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01.08.2025 16:34 Відповісти
Потихеньку відсмокчуть,та підуть нах...разом із тобою.
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01.08.2025 16:36 Відповісти
******* лука! - так це Україна винна шо путлєр ракетами по мирних людях шмаляє?
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01.08.2025 16:37 Відповісти
.... і підуть далі брати за щоку!!!
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01.08.2025 16:37 Відповісти
Бухав мабуть , разом з Дімоном . !?
Ви там хоч би закусювали як слід .
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01.08.2025 16:38 Відповісти
Ой, ну ще порад "картопляного фюрера" нам тільки і не вистачало...
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01.08.2025 16:39 Відповісти
Давно не відсмоктував в *****?
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01.08.2025 16:39 Відповісти
Лукашенка-ти лицемірна брехлива мерзота яка є сюзником рашистів,а тому і співучасником вбивства громадян України і відповідати тобі мерзота свого часу прийдеться за все обов'язково...
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01.08.2025 16:42 Відповісти
Бульбаш рідкісна потвора!!! А бульбаші рідкісні сцикуни!!!!
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01.08.2025 16:44 Відповісти
Білоруси? Нема такої нації. Померла... Тихо-тихо...
Перед смертю їй відібрало мову.
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01.08.2025 17:14 Відповісти
Знову гроші скінчилися.
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01.08.2025 16:48 Відповісти
ЩОБ ТИ ЗДОХ!!!!
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01.08.2025 16:49 Відповісти
Ну українці пам*ятають як це чудо давало інтерв*ю ,що там і воювати нема чим і кому,хіба-що дерев*яними автоматами і питання операції--це 2,ну максимум 3 дні і України немає!!
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01.08.2025 16:51 Відповісти
Коли вже буде свято коли здохне ця мерзота і кривавий терорист.
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01.08.2025 16:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wfnzbO7_WWE Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель
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01.08.2025 17:03 Відповісти
мразія довго буде викашлювати те що зробила з Україною
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01.08.2025 17:04 Відповісти
баран усатый у тебя страну отгрызли .ты в ней никто
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01.08.2025 17:12 Відповісти
Це від автора "ця війна, Володя, продлітся максімум 2-3 дня"?
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01.08.2025 17:16 Відповісти
І цю суку вже майже чотири роки ніхто навіть не спробував обстріляти.
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01.08.2025 17:16 Відповісти
"те, кто затевают эту эскалацию, эскалацию затевают, вот это вот, вот это затевают всё вот это, это я им этим людям это адресовываю, доиграетесь вот с этой эскалацией, которую вы, которую вы затеваете, поэтому эта опасна вот эта эскалация"- (мотобульбохуйло - херуля)
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01.08.2025 17:16 Відповісти
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01.08.2025 17:25 Відповісти
Який же цинічний виродок і фашист. Надіюсь що рано чи пізно цю стварину будуть на вулиці на шматки рвати
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01.08.2025 17:17 Відповісти
"Росіяни все потихеньку відгризуть, захоплять і підуть далі" відгризати уже
і вас бульбашів остаточно

І заселять вони вашу бульбашію якутами, бурятами, чеченами ...
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01.08.2025 17:25 Відповісти
Починаю думати, що значне продовження життя для людини - це не про прогрес.
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01.08.2025 17:30 Відповісти
Відсмокчуть не відсмокчуть,а евакуація близько
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01.08.2025 17:35 Відповісти
Я й досі не вірю, що Трампон 8 серпня зробить боляче Х-уйлу, але якщо щось буде робити, то і про Лукашенківщину треба не забути, наприклад, якщо вводити санкції проти третіх країн, то і проти тих, що купують у Лукашенка добрива, це вагома стаття його прибутків, треба щоб він їх втратив, його ВПК виробляє і ремонтує, у т. ч. і за їх рахунок, озброєнння для Мордору.
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01.08.2025 17:56 Відповісти
Лукашенко прост озвучує план Путіна, і цьому плану зелене лайно нічого протиставити не може.
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01.08.2025 18:16 Відповісти
Разом з тобОЮ відсосут.
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01.08.2025 18:32 Відповісти
 
 