Лукашенко про війну в Україні: "Росіяни все потихеньку відгризуть, захоплять і підуть далі"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія нібито зацікавлена у переговорах з Україною та у "повітряному перемир'ї", але українська сторона буцімто цього не хоче.

Про це він сказав на зустрічі з диктатором Путіним, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна вже зараз має "бігом" просити Москву "домовитися" щодо укладення мирної угоди.

"Ну не подобається в Білорусі - ну добре, та хоч на Місяць, куди завгодно, але треба просто сідати за стіл переговорів.. Україна сьогодні бігом має просити: Володимире Володимировичу, сядьмо за стіл переговорів, домовимося. В іншому разі через місяць-півтора-два там уже навіть оборонних споруд не залишиться. Росіяни все це потихеньку відгризуть, захоплять і підуть далі", - стверджує Лукашенко.

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Також Лукашенко додав, що для зустрічі на рівні лідерів України та РФ нібито необхідно "підготувати відповідний ґрунт". Він звинуватив українського лідера в тому, що він нібито не робить усе необхідне для такої зустрічі.

Крім цього, він сказав, що Росія нібито "зацікавлена в повітряному перемир'ї".

"Знову, "повітряне перемир'я". Я кажу: "Так Росія в цьому зацікавлена, і президент Путін. Але ви ж цього не хочете. Скажіть Зеленському, нехай на це йде, щоб не було ось цих літаючих апаратів, і на голову людям не падали". Уже останній, ви знаєте, випадок, коли в Білорусь (залетів дрон із) 59 кг вибухівки, начинений кульками та інше. Ну добре, що не вибухнула, вдарив по десятиповерховому будинку, де жили звичайні прості люди. Тому це небезпечна ось ця ескалація. Нам треба припиняти", - додав білоруський диктатор.

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