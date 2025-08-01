РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11317 посетителей онлайн
Новости Заявления Александра Лукашенко
2 752 19

Лукашенко о войне в Украине: "Россияне все потихоньку отгрызут, захватят и пойдут дальше"

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы заинтересована в переговорах с Украиной и в "воздушном перемирии", но украинская сторона якобы этого не хочет.

Об этом он сказал на встрече с диктатором Путиным, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина уже сейчас должна "бегом" просить Москву "договориться" о заключении мирного соглашения.

"Ну, не нравится в Беларуси - ну хорошо, да хоть на Луну, куда угодно, но надо просто садиться за стол переговоров... Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, договоримся. В противном случае, через месяц-полтора-два там уже даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихоньку отгрызут, захватят и пойдут дальше", - утверждает Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь хочет попросить денег у России на латание "дыры" в бюджете

Также Лукашенко добавил, что для встречи на уровне лидеров Украины и РФ якобы необходимо "подготовить соответствующую почву". Он обвинил украинского лидера в том, что он якобы не делает все необходимое для такой встречи.

Кроме этого, он сказал, что Россия якобы "заинтересована в воздушном перемирии".

"Опять, "воздушное перемирие". Я говорю: "Да Россия в этом заинтересована, и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пусть на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов, и на голову людям не падали". Уже последний, вы знаете, случай, когда в Беларусь (залетел дрон с) 59 кг взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну, хорошо, что не взорвалась, ударил по десятиэтажному дому, где жили обычные простые люди. Поэтому это опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать", - добавил белорусский диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ давно готова не только к перемирию, а к заключению мира, - Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Александр (3628) переговоры с Россией (1228) война в Украине (5440)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
******* лука! - так це Україна винна шо путлєр ракетами по мирних людях шмаляє?
показать весь комментарий
01.08.2025 16:37 Ответить
+6
Потихеньку відсмокчуть,та підуть нах...разом із тобою.
показать весь комментарий
01.08.2025 16:36 Ответить
+4
Після цього зрозуміло, що він ніякий не рупор кремля. Він просто довбойоб
показать весь комментарий
01.08.2025 16:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після цього зрозуміло, що він ніякий не рупор кремля. Він просто довбойоб
показать весь комментарий
01.08.2025 16:34 Ответить
після цього? та він довбодятелом став десь на 10 році свого правління.... а зараз це просто вже невиліковна хвороба...
показать весь комментарий
01.08.2025 16:36 Ответить
путін хоче припинення вогню але не зараз і ще хоче щоб його благали на колінах, ось суть меседжа.
показать весь комментарий
01.08.2025 16:38 Ответить
Картопляний підор...
показать весь комментарий
01.08.2025 17:04 Ответить
Ти не Лукашенко ти корзінкін.
показать весь комментарий
01.08.2025 16:34 Ответить
Потихеньку відсмокчуть,та підуть нах...разом із тобою.
показать весь комментарий
01.08.2025 16:36 Ответить
******* лука! - так це Україна винна шо путлєр ракетами по мирних людях шмаляє?
показать весь комментарий
01.08.2025 16:37 Ответить
.... і підуть далі брати за щоку!!!
показать весь комментарий
01.08.2025 16:37 Ответить
Бухав мабуть , разом з Дімоном . !?
Ви там хоч би закусювали як слід .
показать весь комментарий
01.08.2025 16:38 Ответить
Ой, ну ще порад "картопляного фюрера" нам тільки і не вистачало...
показать весь комментарий
01.08.2025 16:39 Ответить
Давно не відсмоктував в *****?
показать весь комментарий
01.08.2025 16:39 Ответить
Лукашенка-ти лицемірна брехлива мерзота яка є сюзником рашистів,а тому і співучасником вбивства громадян України і відповідати тобі мерзота свого часу прийдеться за все обов'язково...
показать весь комментарий
01.08.2025 16:42 Ответить
Бульбаш рідкісна потвора!!! А бульбаші рідкісні сцикуни!!!!
показать весь комментарий
01.08.2025 16:44 Ответить
Знову гроші скінчилися.
показать весь комментарий
01.08.2025 16:48 Ответить
ЩОБ ТИ ЗДОХ!!!!
показать весь комментарий
01.08.2025 16:49 Ответить
Ну українці пам*ятають як це чудо давало інтерв*ю ,що там і воювати нема чим і кому,хіба-що дерев*яними автоматами і питання операції--це 2,ну максимум 3 дні і України немає!!
показать весь комментарий
01.08.2025 16:51 Ответить
Коли вже буде свято коли здохне ця мерзота і кривавий терорист.
показать весь комментарий
01.08.2025 16:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wfnzbO7_WWE Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель
показать весь комментарий
01.08.2025 17:03 Ответить
мразія довго буде викашлювати те що зробила з Україною
показать весь комментарий
01.08.2025 17:04 Ответить
 
 