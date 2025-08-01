Лукашенко о войне в Украине: "Россияне все потихоньку отгрызут, захватят и пойдут дальше"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы заинтересована в переговорах с Украиной и в "воздушном перемирии", но украинская сторона якобы этого не хочет.

Об этом он сказал на встрече с диктатором Путиным, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина уже сейчас должна "бегом" просить Москву "договориться" о заключении мирного соглашения.

"Ну, не нравится в Беларуси - ну хорошо, да хоть на Луну, куда угодно, но надо просто садиться за стол переговоров... Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, договоримся. В противном случае, через месяц-полтора-два там уже даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихоньку отгрызут, захватят и пойдут дальше", - утверждает Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь хочет попросить денег у России на латание "дыры" в бюджете

Также Лукашенко добавил, что для встречи на уровне лидеров Украины и РФ якобы необходимо "подготовить соответствующую почву". Он обвинил украинского лидера в том, что он якобы не делает все необходимое для такой встречи.

Кроме этого, он сказал, что Россия якобы "заинтересована в воздушном перемирии".

"Опять, "воздушное перемирие". Я говорю: "Да Россия в этом заинтересована, и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пусть на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов, и на голову людям не падали". Уже последний, вы знаете, случай, когда в Беларусь (залетел дрон с) 59 кг взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну, хорошо, что не взорвалась, ударил по десятиэтажному дому, где жили обычные простые люди. Поэтому это опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать", - добавил белорусский диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ давно готова не только к перемирию, а к заключению мира, - Лукашенко