Білорусь хоче попросити грошей у Росії на латання "дірки" в бюджеті

Білорусь обговорює можливість залучення додаткового фінансування від Росії.

Про це повідомив міністр фінансів Білорусі Юрій Сілеверстов, передає The Moscow Times.

За словами Сілеверстова, гроші потрібні зокрема для білоруського бюджету, який цього року зверстаний із дефіцитом 4,5 млрд білоруських рублів, або 1,6% ВВП.

Крім того, повідомив Сілеверстов, Білорусь хотіла би залучити кредити для підтримки нафтопереробної галуз країни та інших інвестиційних проєктів.

"Ми активно взаємодіємо щодо фінансування як інвестиційних проєктів, так і прямого фінансування. Ось ці питання якраз і обговорюються", – сказав він.

Про які суми йдеться, Сілеверстов не уточнив.

За даними Світового банку на 2023 рік, Білорусь була найбільшим боржником Росії: на неї припадало $8,2 млрд. виданих Кремлем міждержавних кредитів. Це понад чверть загальної суми заборгованості іноземних держав перед Росією, яку Світовий банк оцінював у $28,9 млрд.

У березні 2025 року Держдума РФ ратифікувала угоду з Білоруссю про велике відстрочення погашення накопиченого боргу, платежі за яким мали розпочатися цього року. За новими умовами, Білорусь зможе перенести виплати на 2031-2036 роки. Загалом під угоду підпадає близько $800 млн заборгованості Білорусі.

Рішення про відстрочку платежів було ухвалено за дорученням президента РФ Владіміра Путіна і пов'язане з необхідністю "зниження платіжного навантаження на бюджет Республіки Білорусь".

У листопаді 2022 року Росія та Білорусь підписали міжурядову угоду про виділення білоруській стороні кредиту на суму 105 млрд російських рублів на проєкти у сфері імпортозаміщення. РФ уже є найбільшим кредитором Білорусі.

У 2023 році російські інвестори попросили уряд РФ обмежити надання кредитів Білорусі, а також доступ до російського ринку капіталу через відмову виплачувати борг за випущеними раніше єврооблігаціями.

У липні 2025 року Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко не може втримати поступову деградацію економіки країни. У спробі стримати інфляцію білоруська влада вкотре вдається до адміністративного регулювання цін, водночас прискорюючи емісію готівкових коштів – один із ключових інфляційних чинників.