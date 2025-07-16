Режим Лукашенка не може втримати інфляцію в Білорусі, – розвідка

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко не може втримати поступову деградацію економіки країни. У спробі стримати інфляцію білоруська влада вкотре вдається до адміністративного регулювання цін, водночас прискорюючи емісію готівкових коштів – один із ключових інфляційних чинників.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Так, за перше півріччя обсяг готівкових грошей в обігу в Білорусі виріс на 11%.

Якщо на 1 січня в білоруській економіці циркулювало приблизно $3,63 млрд (11,8 млрд білоруських рублів), то станом на 1 червня – вже близько $4,06 млрд (13,2 млрд білоруських рублів).

Щомісячне зростання готівки в квітні й травні становило приблизно $110 млн, а у червні – вже понад $140 млн.

"Незважаючи на риторичні заяви про обмеження споживчого кредитування, борги населення перед банками досягли рекордного рівня – близько $8,74 млрд (28,4 млрд білоруських рублів) станом на 1 липня, що майже на 6% більше, ніж на початку року", – сказано в повідомленні.

Темпи зростання готівкових коштів перевищують темпи зростання економіки Білорусі майже вчетверо (за підсумками п’яти місяців). За даними Служби розвідки, станом на середину літа кардинальних змін не очікується.

"Ручне регулювання цін без урахування ринкової динаміки попиту і пропозиції, у поєднанні з масштабним вливанням грошей у систему, створює додаткові інфляційні ризики. Особливо – в умовах, коли готівкова маса зростає швидше, ніж реальний сектор", – підсумували в Службі зовнішньої розвідки України.

Раніше повідомлялося, що Рада Європейського Союзу ухвалила нові тарифи на сільськогосподарську продукцію та добрива з Росії і Білорусі, які досі не підпадали під додаткові мита.