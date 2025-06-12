Рада Євросоюзу схвалила "заборонні" тарифи на аграрну продукцію та добрива з РФ та Білорусі

Рада Європейського Союзу ухвалила нові тарифи на сільськогосподарську продукцію та добрива з Росії і Білорусі, які досі не підпадали під додаткові мита.

Про це оголосили у пресслужбі Ради ЄС, передає Європейська правда.

Відповідні заходи мають зменшити залежність європейських країн від російського та білоруського імпорту і скоротити доходи у бюджет РФ та її спроможність фінансувати ведення війни проти України. На додачу це може стимулювати виробництво всередині ЄС.

"Дотримання цих тарифів буде ретельно відстежуватися, щоб гарантувати захист європейської індустрії добрив та сільськогосподарських виробників. Підвищення тарифів на добрива відбуватиметься поступово, з трирічним перехідним періодом", – зазначають у повідомленні.

З набуттям чинності цими змінами 1 липня 2025 року тарифи ЄС будуть поширюватись вже на всю сільськогосподарську продукцію з Росії.

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Категорії, що потрапили під нові тарифи, охоплюють близько 15% від всього сільськогосподарського імпорту з Росії до ЄС станом на 2023 рік.

Щодо добрив з Росії, у 2023 році категорії, до яких застосували мита, складали 25% імпорту у цій сфері – близько 3,6 млн тонн вартістю 1,28 млрд євро.