Європарламент схвалив "заборонні тарифи" на аграрну продукцію та добрива з РФ та Білорусі

Європейський парламент підвищив митні збори та тарифи для імпорту аграрної продукції, а також карбаміду та азотних добрив з Росії та Білорусі в Євросоюз, до рівня, достатньо високого, щоб зупинити імпорт цих товарів.

Про це йдеться у Регламенті ЄС "Зміна ставок ввізного мита на імпорт деяких товарів, що походять або експортуються прямо чи опосередковано з Росії та Білорусі", затвердженому ЄП 22 травня, передає "Європейська правда".

"Регламент не дозволить певним сільськогосподарським товарам та добривам, що походять або експортуються прямо чи опосередковано з РФ та Республіки Білорусь, отримати доступ до ринку ЄС на умовах, які є настільки ж сприятливими, як і умови, що застосовуються до імпорту цих товарів з інших країн", – йдеться у пояснювальній записці до проєкту Регламенту.

Регламент вступить в силу після його формального затвердження Радою ЄС та офіційної публікації.

Затверджені обмежувальні заходи, зокрема, стосуються 15% сільськогосподарського імпорту з Росії, який ще не підпадав під дію підвищених тарифів. Із ухваленням цієї постанови весь сільськогосподарський імпорт з Росії буде обкладатися тарифами ЄС.

Рівень тарифів буде заборонним, тобто достатньо високим, щоб зупинити імпорт цих товарів повністю. Так, для всіх відповідних сільськогосподарських товарів тарифи на імпорт з Росії та Білорусі до ЄС зростуть на адвалорне мито в розмірі 50%.

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Для добрив, на додаток до існуючого адвалорного мита у розмірі 6,5%, тариф буде обкладатися додатковим специфічним митом, яке поступово зростатиме, починаючи з 40 або 45 євро за тонну, залежно від типу добрива (що відповідає приблизно 13% в адвалорному еквіваленті), до заборонного рівня у 315 або 430 євро за тонну, відповідно, через три роки після початку застосування запропонованого регулювання.

"Метою постанови є усунення залежності від імпорту з Росії та запобігання обхідним шляхам через Білорусь...Завдяки підвищеним ввізним митам та заборонним тарифам російська частка імпорту добрив до ЄС буде поступово заміщена іншими джерелами. Деякі країни-члени ЄС вже відмовилися від російських азотних добрив, не відчуваючи дефіциту пропозиції або зростання ринкових цін", – йдеться в пояснювальній записці.

Тарифи підтримають зростання внутрішнього виробництва добрив в ЄС, яке постраждало під час енергетичної кризи та через приплив добрив з Росії.

Також зауважується, що на світовому ринку є багато постачальників, які можуть замінити російських експортерів, включаючи Єгипет, Алжир, Норвегію, Марокко, Оман та США.

Як повідомлялося, 20 травня Європейський Союз схвалив вже сімнадцятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Він передбачає запровадження обмежувальних заходів щодо 189 танкерів "тіньового флоту" РФ. Також під удар потрапили 45 російських компаній та фізичних осіб, які постачають російській армії безпілотники, зброю, боєприпаси, військову техніку, критично важливі компоненти та логістичну підтримку.