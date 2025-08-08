РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10398 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Заявления Александра Лукашенко
3 515 36

Если РФ и Украина проведут мирные переговоры, пойдут на уступки, они больше никогда не будут воевать, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия не проиграет войну против Украины, потому что "это дорого обойдется всем", но нужны мирные переговоры двух сторон.

Об этом он сказал в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко говорит, что диктатор РФ Путин может согласиться, например, на воздушное перемирие, но на этот шаг должна якобы пойти и Украина.

"Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России - на уступки Украине (необходимо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия больше никогда не будет воевать с Украиной. Никогда", - убежден он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о войне в Украине: "Россияне все потихоньку отгрызут, захватят и пойдут дальше"

Журналист Time поинтересовался у Лукашенко, как, по его мнению, может выглядеть в будущем линия разграничения между Украиной и Россией после потенциального мирного соглашения.

По словам белорусского диктатора, это будет зависеть от того, как договорятся стороны войны:

"Можно договориться, что с обеих сторон будет демилитаризованная (а на самом деле правильно - милитаризованная) зона - километр, два или пять. Это ужас. Мертвая зона. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Будет обычная граница. Да, усиленная охрана с одной стороны и с другой. Но в этой зоне можно работать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лукашенко закончилась картошка для Путина: Беларусь разрешила импорт картофеля из стран ЕС

В то же время он не стал исключать, что ситуация на фронте изменится таким образом, что границу придется проводить по Днепру, а значит, Киев может остаться на российской стороне.

"Вот чего надо опасаться, что вы можете потерять всю Украину. А вообще ее могут разделить: Венгрия заберет кусочек, Польша - она уже потирает руки Западную Украину прихватить и так далее. И останется какая-то полоска", - добавил Лукашенко.

Диктатор также подтвердил готовность организовать при необходимости трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского в Беларуси.

Также читайте: РФ давно готова не только к перемирию, но и к заключению мира, - Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Александр (3632) россия (96837) переговоры с Россией (1240) война в Украине (5580)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Ідіот
показать весь комментарий
08.08.2025 15:47 Ответить
+20
Як ТУПО !!!
показать весь комментарий
08.08.2025 15:46 Ответить
+18
Цей висер - явне благання про перемовини. Тільки не ротом путлєра, а його анусом.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як ТУПО !!!
показать весь комментарий
08.08.2025 15:46 Ответить
Дайте цьому старому під@ру, картоплі з оселедцем, нахай завале своє хлЄбало, та сидить рівно на пляшці
показать весь комментарий
08.08.2025 15:55 Ответить
Ідіот
показать весь комментарий
08.08.2025 15:47 Ответить
Та й не кажiть, панночко. Бацька краще б переймався заготiвлею ззовнi бульби, бо цьогорiчна в нього пропала, а то взнае що таке бульбашiвськi голоднi бунти.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:07 Ответить
****** звичайний
показать весь комментарий
08.08.2025 15:47 Ответить
Про це він https://time.com/7308021/lukashenko-belarus-minsk-backchannel-trump-putin/ сказав в інтерв'ю Time, Джерело: https://censor.net/ua/n3567710
- світ дійсно зійшов з розуму - невже Time дійсно так цікаво знати думку цього старого клована ?
показать весь комментарий
08.08.2025 15:48 Ответить
Indeed. Виходить, що так! І келлоґ їздив до пюрера, як до старого корішка. Ручкався з ним, улибався. Думаю, і словом не згадав, звідки сотня танків і бетеерів поперла на Київ у лютому-22.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:05 Ответить
Цей висер - явне благання про перемовини. Тільки не ротом путлєра, а його анусом.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:48 Ответить
Вусатий звєздабол
показать весь комментарий
08.08.2025 15:50 Ответить
Оооо ще тільки тут колхозніка цього не хватало з його порадами,іди підсипай бульбу додік
показать весь комментарий
08.08.2025 15:50 Ответить
Ти до якого боку свій сопливий ніс сунеш,бульбофюрер?
показать весь комментарий
08.08.2025 15:53 Ответить
Ще один брехливий фашистський виродок виліз. Давай роскажи як жоден російський чобіт не ступить на українську землю зі сторони **********...
показать весь комментарий
08.08.2025 15:54 Ответить
Чуть не забув, як там гарантії безпеки для Пригожина які Бульбофюрер давав і мамою клявся що помирить Пригожина і *****?
показать весь комментарий
08.08.2025 15:55 Ответить
Ага, хто вусатого послухає з той труп, терорист -пригожин підтвердив би))
показать весь комментарий
08.08.2025 15:54 Ответить
Історично українську землю Берестейську область віддаш Україні в якості компромісу з касапами?
показать весь комментарий
08.08.2025 15:54 Ответить
лука-пилесос куди поніс..Ніколи не воюватимуть?? Ги-ги..А що трапиться з кац..********* після цього??? А хто буде Одеську область окупувати??Віддавай Крим і 4 області і все! живіть спокійно?? Ага..З цим хкуйло буде вимагати таку політичну конюктуру. в якій буде місце впливу до політичного життя України...це ті самі під..ри , які вже одягнуть вишиванки і будуть отримувати гроші з Кремля..тобто такі ж самі як Прегіонів чи Мураївські пацюки... Церкву ж незабувайте..там теж будуть вказівки як ті мають повернутися в Київу-печерську лавру та в інші церкви...
показать весь комментарий
08.08.2025 15:56 Ответить
Схоже , в кацапів , все дійсно не весело -
- від "Киевза3дня" - до Лукашенко вважає, що Росія не програє війну проти України, бо ...Джерело: https://censor.net/ua/n3567710
показать весь комментарий
08.08.2025 15:56 Ответить
Ключевое это воздушное перемирие, видно очень больно ударили по НПЗ. Завизжали как свиньи.
показать весь комментарий
08.08.2025 15:58 Ответить
відрізати б йому яйця а потім нехай іде на поступки
показать весь комментарий
08.08.2025 16:01 Ответить
ідеш накуй з переговорами в Будапешті .з переговорами в Мінську і на Твій кінець - Указ Президії Верховної Ради СРСР, про який йдеться, був виданий 19 лютого 1954 року. Цим указом Кримська область була передана зі складу РРФСР до складу Української РСР. яким куйло підтер свою гебняву смердячу задницю,,,
показать весь комментарий
08.08.2025 16:01 Ответить
Сам ти "указ президії"! 26 квітня 1954 року Верховна Рада СРСР (не Президія!) ухвалила Закон СРСР (не Указ!) про передачу Криму, та внесла відповідні зміни до Конституції СРСР. Орки зараз кажуть, що то незаконно, бо такі питання не вирішуються указами президії (про який Ви кажете). А, з Законом що робити, з Конституцією (про які кажу я)? Тому вони робять вигляд, що того не було, лише Указ. Бо в Ху?ла та Держдури нема повноважень скасувати Конституцію та Закони СРСР, ухвалені належним чином та належними органами згідно їх повноважень.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:59 Ответить
Якщо цей старий уїбан перестане вживати таблетки, винайдені і виготовлені на "загнівающєм западє", він здохне.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:03 Ответить
Якщо Україна впаде, то і ерефію завалить.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:05 Ответить
то з яких боків Україна планувала напасти на )(уйлостан гандон картопляний?
показать весь комментарий
08.08.2025 16:08 Ответить
- чайок, новiчок?
- не, ми в бульбашii такова не слышалi!
показать весь комментарий
08.08.2025 16:09 Ответить
Видатний дебіл, таких зараз вже не роблять...
показать весь комментарий
08.08.2025 16:12 Ответить
I як вже цю еру головних доярiв, клоунiв, кгбiстiв та ЮС-деменцiйникiв при владi пережити? Вродi б то й мало залишилось чекати, та час , мов резиновий, тягнеться довго.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:13 Ответить
А на хрена ще тут бульбаш зі своїми порадами?
показать весь комментарий
08.08.2025 16:15 Ответить
поки існує Підораха, це неможливо...
показать весь комментарий
08.08.2025 16:15 Ответить
Не думаю, що це гарна ознака. Перед нападом цей так само багато патякав про мир(
показать весь комментарий
08.08.2025 16:24 Ответить
Коли кацапня забереться з української землі, виплатить репарації ьа покається повісивши ***** та його щоблу, тоді звісно воювати не будуть. Але відносин ніяких не буде, принаймні років 100.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:36 Ответить
Бульбу їдять придурок а не курять... Чик чирик недобитий...
показать весь комментарий
08.08.2025 16:40 Ответить
Як ще цей придурок не заспівав брехливу пісеньку "Хотят ли узкіє войньі"...
показать весь комментарий
08.08.2025 16:44 Ответить
Щоб ти здох *****, разом з усією твоєю бртцкай підаросієй!,(
показать весь комментарий
08.08.2025 16:48 Ответить
Пішли БульбоБайки.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:00 Ответить
Та звичайно
бо самостійної України не існуватиме, буде маріонетковий уряд поставлений кремлем
показать весь комментарий
08.08.2025 17:08 Ответить
 
 