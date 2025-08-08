Если РФ и Украина проведут мирные переговоры, пойдут на уступки, они больше никогда не будут воевать, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия не проиграет войну против Украины, потому что "это дорого обойдется всем", но нужны мирные переговоры двух сторон.
Об этом он сказал в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.
Лукашенко говорит, что диктатор РФ Путин может согласиться, например, на воздушное перемирие, но на этот шаг должна якобы пойти и Украина.
"Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России - на уступки Украине (необходимо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия больше никогда не будет воевать с Украиной. Никогда", - убежден он.
Журналист Time поинтересовался у Лукашенко, как, по его мнению, может выглядеть в будущем линия разграничения между Украиной и Россией после потенциального мирного соглашения.
По словам белорусского диктатора, это будет зависеть от того, как договорятся стороны войны:
"Можно договориться, что с обеих сторон будет демилитаризованная (а на самом деле правильно - милитаризованная) зона - километр, два или пять. Это ужас. Мертвая зона. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Будет обычная граница. Да, усиленная охрана с одной стороны и с другой. Но в этой зоне можно работать".
В то же время он не стал исключать, что ситуация на фронте изменится таким образом, что границу придется проводить по Днепру, а значит, Киев может остаться на российской стороне.
"Вот чего надо опасаться, что вы можете потерять всю Украину. А вообще ее могут разделить: Венгрия заберет кусочек, Польша - она уже потирает руки Западную Украину прихватить и так далее. И останется какая-то полоска", - добавил Лукашенко.
Диктатор также подтвердил готовность организовать при необходимости трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского в Беларуси.
- світ дійсно зійшов з розуму - невже Time дійсно так цікаво знати думку цього старого клована ?
- від "Киевза3дня" - до Лукашенко вважає, що Росія не програє війну проти України, бо ...Джерело: https://censor.net/ua/n3567710
- не, ми в бульбашii такова не слышалi!
бо самостійної України не існуватиме, буде маріонетковий уряд поставлений кремлем