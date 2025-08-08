Если РФ и Украина проведут мирные переговоры, пойдут на уступки, они больше никогда не будут воевать, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия не проиграет войну против Украины, потому что "это дорого обойдется всем", но нужны мирные переговоры двух сторон.

Об этом он сказал в интервью Time, передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко говорит, что диктатор РФ Путин может согласиться, например, на воздушное перемирие, но на этот шаг должна якобы пойти и Украина.

"Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России - на уступки Украине (необходимо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия больше никогда не будет воевать с Украиной. Никогда", - убежден он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о войне в Украине: "Россияне все потихоньку отгрызут, захватят и пойдут дальше"

Журналист Time поинтересовался у Лукашенко, как, по его мнению, может выглядеть в будущем линия разграничения между Украиной и Россией после потенциального мирного соглашения.

По словам белорусского диктатора, это будет зависеть от того, как договорятся стороны войны:

"Можно договориться, что с обеих сторон будет демилитаризованная (а на самом деле правильно - милитаризованная) зона - километр, два или пять. Это ужас. Мертвая зона. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Будет обычная граница. Да, усиленная охрана с одной стороны и с другой. Но в этой зоне можно работать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лукашенко закончилась картошка для Путина: Беларусь разрешила импорт картофеля из стран ЕС

В то же время он не стал исключать, что ситуация на фронте изменится таким образом, что границу придется проводить по Днепру, а значит, Киев может остаться на российской стороне.

"Вот чего надо опасаться, что вы можете потерять всю Украину. А вообще ее могут разделить: Венгрия заберет кусочек, Польша - она уже потирает руки Западную Украину прихватить и так далее. И останется какая-то полоска", - добавил Лукашенко.

Диктатор также подтвердил готовность организовать при необходимости трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского в Беларуси.

Также читайте: РФ давно готова не только к перемирию, но и к заключению мира, - Лукашенко