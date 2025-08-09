1 141 27
Будущее Украины не может решаться без украинцев, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на том, что никаких решений по Украине без участия Украины принимать нельзя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Будущее Украины не может быть решено без украинцев", - подчеркнул он.
Больше о заявлении Макрона на эту минуту не известно.
Ранее сообщалось, что сегодня, 9 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
