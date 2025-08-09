РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8518 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 141 27

Будущее Украины не может решаться без украинцев, - Макрон

Европа должна отказаться от зависимости от США, заявил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на том, что никаких решений по Украине без участия Украины принимать нельзя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Будущее Украины не может быть решено без украинцев", - подчеркнул он.

Больше о заявлении Макрона на эту минуту не известно.

Также читайте: Если РФ и Украина проведут мирные переговоры, пойдут на уступки, они больше никогда не будут воевать, - Лукашенко

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Макрон Эмманюэль (1406) переговоры с Россией (1247)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
США це світові виродки останні принаймні років 30. Забрати ЯЗ, хіхікати і сказати що "не парьтесь захистимо", потім те саме з копалинами і тд
показать весь комментарий
09.08.2025 18:18 Ответить
+4
нічого про Україну без України !
показать весь комментарий
09.08.2025 18:07 Ответить
+3
А в новітній історії знаю єдиний випадок передачі москалям без бою мільйонних міст разом з населенням - це бєларусь((
показать весь комментарий
09.08.2025 18:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нічого про Україну без України !
показать весь комментарий
09.08.2025 18:07 Ответить
Україна максимум отримає
«крихітні ділянки» прикордонних територій із буферної зони у Сумській та Харківській областях - CNN
показать весь комментарий
09.08.2025 18:11 Ответить
Європейськая маліна
Собрались на совєт,
Європейськая маліна
Трампу сказала НЄТ !

.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:17 Ответить
Притому, що Європа без українців вирішила, що Україна буде прикривати їхні сраки від кацапів. А в цей час вони катаються по самітах, розповідають про підтримку, планують переозброєння, торгують з кацапами. Коротше займаються всім, крім ефективної і масштабної допомоги.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:08 Ответить
Зе нам теж Європа...?
показать весь комментарий
09.08.2025 18:54 Ответить
Подивімося на результати і порівняймо: станом на 2019 рік було окуповано 7% території України, скільки зараз?
Оце і стане підсумком правління Зеленського і його партії.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:10 Ответить
https://www.facebook.com/polina.koloskova.33?__cft__[0]=AZVwGz7L806GL8kKQ7KAUYKxbqwE148T6yiSlaqZojWNibOWN7-3Ii7xreu2fhiARpWdQ99oFPLsJ6SeuqOcXS2uqc3pnDsAYi3iC6bRhiOTDuGqagW1ROXNdcnFLDRf-XZwn8AMhHK6-ARO1mxSJNl05sul5SMNbSaOBHyOQAzwmzP4lBJwV0WMfKT44RsBd9ONrTKQXp-VPujD-H8d2a1mcbsxCCuDFvwnsNEwGocP1A&__tn__=-UC%2CP-y-R Polina Koloskova

https://www.facebook.com/polina.koloskova.33/posts/pfbid02RYWSrSZytrPqAX6BgeyXptqETMBNw1SNF1wnSMwK1zYJXGUvMifDSVUpvn4V8wBpl?__cft__[0]=AZVwGz7L806GL8kKQ7KAUYKxbqwE148T6yiSlaqZojWNibOWN7-3Ii7xreu2fhiARpWdQ99oFPLsJ6SeuqOcXS2uqc3pnDsAYi3iC6bRhiOTDuGqagW1ROXNdcnFLDRf-XZwn8AMhHK6-ARO1mxSJNl05sul5SMNbSaOBHyOQAzwmzP4lBJwV0WMfKT44RsBd9ONrTKQXp-VPujD-H8d2a1mcbsxCCuDFvwnsNEwGocP1A&__tn__=%2CO%2CP-y-R 21 ч. ·

Дивно....А шість років тому сміливий, зухвалий і як пронос різкий воваЗе жбурляв в обличчя звинувачення Порошенку в незакінченій війні. Казав, що помер би в Криму, але не здав!

Вова, їдь уже в Крим, помирати, заїбав

(с) Таня Адамс

А "зрадницькі Минські угоди" як раз передбачали повернення Україною всього Донбасу і вивід всіх російських військ.

А "харошиє стамбульськіє" передбачають згоду Зе на фактичну віддачу путлєру 4х областей України. Поки що - чотирьох.

Ну що, 73% зебілів, гірше не стало...Як вам країна мрій зермакакі, подобається? Головне ж - аби не Порошенко, погано вам дуже жилося в вільної, демократичної, незалежної Україні.

Ви просто знищили країну, і навіть не зрозуміли це.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:38 Ответить
Отже,трамона ************* чекає трах)
показать весь комментарий
09.08.2025 18:10 Ответить
так це ж треба було придумати Трампу -
віддати кількасот тисячні міста за 6 (шість !!!!) днів.

скажіть йому хтось, що Краматорськ це не біля Гази, там моря немає, Рівьєру не забудуєш.

девелопер і в пеклі буде печі на замовлення чортів будувати

.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:23 Ответить
А в новітній історії знаю єдиний випадок передачі москалям без бою мільйонних міст разом з населенням - це бєларусь((
показать весь комментарий
09.08.2025 18:25 Ответить
США це світові виродки останні принаймні років 30. Забрати ЯЗ, хіхікати і сказати що "не парьтесь захистимо", потім те саме з копалинами і тд
показать весь комментарий
09.08.2025 18:18 Ответить
А я думав, що ядерну зброю росія забрала...
показать весь комментарий
09.08.2025 18:56 Ответить
НІ! Ініцатором була США, все продвигали США, і ПРОПОЗИЦИЯ США була здати все в РФ. Саме США з ідеєю "не розповзання" захотіла щоб все було в РФ
показать весь комментарий
09.08.2025 19:08 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 18:20 Ответить
Це до Трампа
показать весь комментарий
09.08.2025 18:20 Ответить
А в новітній історії знаю єдиний випадок передачі москалям без бою мільйонних міст разом з населенням - це бєларусь((
показать весь комментарий
09.08.2025 18:28 Ответить
Українці вже вирішили, війна буде закінчена тільки тоді коли будуть знищені кілька мільйонів кацапів та звільнені усі українські території!
показать весь комментарий
09.08.2025 18:28 Ответить
не знущайтеся з кацапоїда !

воно й так шепелявить !

.
показать весь комментарий
09.08.2025 19:03 Ответить
Правильні заяви - добре. Але є чуйка, що путін хоче примусити робити референдум. Ви розумієте, що будуть прислані омериканські спостерігачі. І раптом можуть вилізти дуже неприємні речі. У нас же бабушкі путіна до цих пір живі ще.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:29 Ответить
Знайомому військовому,ще перед повномаштабкою в Маріуполі говорили " зачєм ви сюда прішлі,мі ждєм рускіх". І це не одиничний випадок, він був дуже засмученим... Тому вірю вам.
Це неприємно дуже, але як казав один персонаж "маємо те що маємо".
показать весь комментарий
09.08.2025 18:46 Ответить
в НАТО українців не беруть і не збираються це робити, а це була б чудова гарантія для майбутнього миру. Усім вигідно, щоб війна в Україні тривала як можна довше, щоб росія навоювалася саме тут, а не ще кудись полізла. Вигідна усім така ситуація, крім людей, які живуть в Україні, але їх давно уже ніхто нічого не запитує, з ними ніхто не рахується. Клоунада набридла.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:47 Ответить
"з ними ніхто не рахується"

трудно не согласиться, но есть один нюанс - украинцы сами с собой не рахуються, иначе как объяснить многолетнюю зе-клоунаду на всех уровнях власти и в организации текущих процессов, кто выбрал найвеличнишого лидора?
показать весь комментарий
09.08.2025 18:57 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 18:49 Ответить
Якщо Україна не вистоє - ***** попреться до ЕС
показать весь комментарий
09.08.2025 18:50 Ответить
 
 