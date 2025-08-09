РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9041 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры
450 2

[DRAFT] ЕС будет поддерживать мирные переговоры, на которых Украина сможет принимать независимые решения, - Еврокомиссия

ЄС

Европейский Союз готов поддерживать мирные переговоры, в рамках которых Украина может принимать самостоятельные независимые решения.

Об этом заявила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"ЕС продолжает поддерживать мирные переговоры о прекращении военной агрессии России за столом переговоров, в которых Украина может принимать независимые суверенные решения, которые ЕС будет поддерживать", - заявила представительница Еврокомиссии.

Подеста также сообщила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "общалась с лидерами ЕС в рамках подготовки к встрече между представителями Великобритании, Европы, Украины и США, которая состоится сегодня днем".

Она добавила, что фон дер Ляйен будет поддерживать с ними регулярную связь по результатам встречи.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

Читайте также: Будущее Украины не может решаться без украинцев, - Макрон

Еврокомиссия (1507) переговоры (5108) Евросоюз (17465)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну й дурень цей трамп із своїм коханням з буйлом!

і що тепер ?

.
показать весь комментарий
09.08.2025 19:00 Ответить
Пропозиція Києва та союзників передбачає обовʼязкове припинення вогню перед будь-якими іншими кроками, а також будь-який "обмін територіями" лише на взаємній основі - тобто якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших, пише WSJ.

"Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій", - заявив один зі співрозмовників видання.

Додатково цей план передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені залізними гарантіями безпеки - зокрема потенційним членством України в НАТО, йдеться в матеріалі.

Мета плану, кажуть джерела WSJ, полягає в тому, щоб Європа з Україною встановили спільну червону лінію, яка повинна застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією.

Крім того, європейські представники сказали посадовцям США, що майбутнє України не може обговорюватися без України і що Європа продовжуватиме надавати Україні зброю та кошти незалежно від позиції США, розповіло WSJ одне з джерел.
показать весь комментарий
09.08.2025 19:16 Ответить
 
 