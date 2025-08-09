[DRAFT] ЕС будет поддерживать мирные переговоры, на которых Украина сможет принимать независимые решения, - Еврокомиссия
Европейский Союз готов поддерживать мирные переговоры, в рамках которых Украина может принимать самостоятельные независимые решения.
Об этом заявила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"ЕС продолжает поддерживать мирные переговоры о прекращении военной агрессии России за столом переговоров, в которых Украина может принимать независимые суверенные решения, которые ЕС будет поддерживать", - заявила представительница Еврокомиссии.
Подеста также сообщила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "общалась с лидерами ЕС в рамках подготовки к встрече между представителями Великобритании, Европы, Украины и США, которая состоится сегодня днем".
Она добавила, что фон дер Ляйен будет поддерживать с ними регулярную связь по результатам встречи.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.
"Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій", - заявив один зі співрозмовників видання.
Додатково цей план передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені залізними гарантіями безпеки - зокрема потенційним членством України в НАТО, йдеться в матеріалі.
Мета плану, кажуть джерела WSJ, полягає в тому, щоб Європа з Україною встановили спільну червону лінію, яка повинна застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією.
Крім того, європейські представники сказали посадовцям США, що майбутнє України не може обговорюватися без України і що Європа продовжуватиме надавати Україні зброю та кошти незалежно від позиції США, розповіло WSJ одне з джерел.