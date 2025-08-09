УКР
Саме Росія має завершити війну, яку вона розпочала. Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний, тривалий мир, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що саме РФ має завершити війну, яку вона розпочала проти України.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Активний дипломатичний день сьогодні і від ранку координація з партнерами: Британія, Франція, Фінляндія, Естонія, Данія, Іспанія. Дякую всім за чітку підтримку. Перше: має бути чесне закінчення війни. І саме від Росії це залежить, саме Росія має закінчити війну, яку вона почала. Друге: Україна та партнери, всі однаково сприймають необхідність припинення вогню, припинення вбивств. Тільки один суб'єкт цьому протистоїть - це Путін. Його єдина карта на руках - це можливість вбивати і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Важливо, щоб це нікого не обмануло", - сказав президент.

Він наголосив, що потрібна не пауза у вбивствах, а реальний тривалий мир.

"Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний, тривалий мир. Не припинення вогню колись там потім, через місяці, а негайно. Президент Трамп мені так говорив, і я це абсолютно підтримую", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що Путін боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них.

"Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію – де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях", - заявив очільник держави.

Президент додав, що "ми маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній безпековій архітектурі й партнери готові нам із цим допомагати".

Читайте також: Путін готовий запропонувати обмежене припинення вогню в повітрі і на морі напередодні зустрічі з Трампом, - The Economist

"Я дякую всім нашим людям, хто сьогодні підтримав, хто бʼється заради нашої держави, хто працює заради України. Я дякую кожному воїну, кожному громадянину України, хто усвідомлює, що незалежність базується на гідності. Страх і поступки не роблять життя націй безпечним. Російські бажання розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії, допомагають державі", - заявив президент.

Читайте також: Україна та Європа представили США свій план завершення війни: припинення вогню, гарантії безпеки, "обмін територіями" лише на взаємній основі, - WSJ

Автор: 

Зеленський Володимир (25033) війна в Україні (5631) припинення вогню (317)


Пукнув той, хто з 2019 року звинувачував не росію в нападі, а Порошенка, що ніби той не закінчує війну, бо на ній наживається. Хто знищив нашу оборону і все заккатав в асфальт? Хто останні гроші вижимає з бюджету для своїх бізнес-партнерів мінідічів, резнікових та Бень? Хто тут розвів корупцію і хупцу?
09.08.2025 22:10
+3
і знову почався вечірній про нос Найневтічнішого
09.08.2025 22:12
+3
Во время дебатов Зеленский не раз укорял Порошенко в продолжающейся войне на Донбассе. После победы на выборах Зеленский заявил, что во время его каденции война закончится: «Я уверен в том, что во время моей каденции мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если не будет работать Минский процесс, то мы будем менять тактику». Также он обещал продолжать работу в минском и нормандском форматах.
09.08.2025 22:13
ЗЄля, а може поповжи до чорта лисого на колінах і війна закінчиться?
09.08.2025 22:09
Потрібна мобілізація додаткових категорій населення молоді та жінок! Україна має показати що будь які спроби зупинити постачання зброї не призведуть до капітуляції.
09.08.2025 22:22
Покажи приклад і мобілізуйся із всією сім"єю під Покровськ. Час потужних закликів минув, тільки особистий приклад.
09.08.2025 22:32
вже так зробив, а ти?
09.08.2025 22:47
Пукнув той, хто з 2019 року звинувачував не росію в нападі, а Порошенка, що ніби той не закінчує війну, бо на ній наживається. Хто знищив нашу оборону і все заккатав в асфальт? Хто останні гроші вижимає з бюджету для своїх бізнес-партнерів мінідічів, резнікових та Бень? Хто тут розвів корупцію і хупцу?
09.08.2025 22:10
і знову почався вечірній про нос Найневтічнішого
09.08.2025 22:12
Та українцям не цікаво, що саме має зробити росія, нам цікаво, що ти як президент робиш для закінчення війни.
09.08.2025 22:13
Во время дебатов Зеленский не раз укорял Порошенко в продолжающейся войне на Донбассе. После победы на выборах Зеленский заявил, что во время его каденции война закончится: «Я уверен в том, что во время моей каденции мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если не будет работать Минский процесс, то мы будем менять тактику». Также он обещал продолжать работу в минском и нормандском форматах.
09.08.2025 22:13
Буде або реальна перемога, або реальна поразка. Не забувайте, що проект "росія" створено, як антиукраїнський.
09.08.2025 22:13
09.08.2025 22:14
А що там План Перемоги?
09.08.2025 22:17
... накрився 3,1здом,план перемоги.
09.08.2025 22:24
Какую войну не возьми- все "честным миром" закончились. Тра-та-та, мы везем с собой кота...
09.08.2025 22:18
Стесняюсь спросить
А как там Леха Чернышов?
А дружбан Миндич?
У них все ОК?
Я переживаю очень
В следующий раз картонками точно дело не закончится...
09.08.2025 22:19
Бізнес-партнер Боневтіка міндіч вже в Ізраїлі, маючи паспорт громадянина Ізраїля, а той своїх громадян не видає. Думаєте просто так Боневтік і його воровита команда приймали закон про множинне громадянство? Як Ви думаєте у Володі Боневтіка Позорно-Брехливого є паспорт громадянина Ізраїля? Його шобла накрала мільярди і втекла до Європи та інших країн світу і чекають-недочекаються, коли завоює пуйло Україну, щоб їх не було кому об'являти в розшук. Як на мене, то те саме чекає і робить все для цього Боневтік. Я можу помилятися і хочу помилятися, але виглядає це так.
09.08.2025 22:27
Як би ти не знищив ракетну програму, не роззброїв армію і не обікрав країну зі своїм кодлом, війну завершили б ЗСУ у маскві.
09.08.2025 22:20
Чи визнаєш ти що за окупацією території України є і твоя вина?.Якби готувався "достойно" зустріти кацапів,то наслідки могли бути іншими.Можливо і не було б окуповано 20-25% території,не кажучи скільки загиблих.
09.08.2025 22:23
Ні, не визнає.

На його думку, вони з міндічєм все робили правильно.
09.08.2025 22:33
як не буває бувших кагебешників так і не буває бувших клованів ні рудих ні зелених - жити не можуть без аплодосів і камери.
тому кацапнява кегебешна сопля так вас двох, пихатих придурків,
легко і розводить...
09.08.2025 22:30
Он не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах.

Так ты ж сам со всех экранов хохотал и американцам дули тыкал
09.08.2025 22:34
але ж здав пів України , ти розвалив те шо зробив Порошенко для ЗСУ , ти їздив до Криму та Донбасу ,коли русня вже окупувала Луганск та Донецк , ти сміявся зі сцени свого балагану 95 , про Україну , ти розмінував Чонгар , ти розвів корупцяю у час війни ,небаченного рівня , зеленській , ти🤡 ворог !!!
09.08.2025 22:39
09.08.2025 22:46
тривалий це скільки в уяві зебіла 10 днів чи 5 рочків.
09.08.2025 22:43
09.08.2025 22:55
 
 