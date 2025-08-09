Саме Росія має завершити війну, яку вона розпочала. Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний, тривалий мир, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що саме РФ має завершити війну, яку вона розпочала проти України.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Активний дипломатичний день сьогодні і від ранку координація з партнерами: Британія, Франція, Фінляндія, Естонія, Данія, Іспанія. Дякую всім за чітку підтримку. Перше: має бути чесне закінчення війни. І саме від Росії це залежить, саме Росія має закінчити війну, яку вона почала. Друге: Україна та партнери, всі однаково сприймають необхідність припинення вогню, припинення вбивств. Тільки один суб'єкт цьому протистоїть - це Путін. Його єдина карта на руках - це можливість вбивати і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Важливо, щоб це нікого не обмануло", - сказав президент.

Він наголосив, що потрібна не пауза у вбивствах, а реальний тривалий мир.

"Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний, тривалий мир. Не припинення вогню колись там потім, через місяці, а негайно. Президент Трамп мені так говорив, і я це абсолютно підтримую", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що Путін боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них.

"Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію – де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях", - заявив очільник держави.

Президент додав, що "ми маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній безпековій архітектурі й партнери готові нам із цим допомагати".

"Я дякую всім нашим людям, хто сьогодні підтримав, хто бʼється заради нашої держави, хто працює заради України. Я дякую кожному воїну, кожному громадянину України, хто усвідомлює, що незалежність базується на гідності. Страх і поступки не роблять життя націй безпечним. Російські бажання розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії, допомагають державі", - заявив президент.

