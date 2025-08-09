УКР
Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово, ми не робимо все публічним, - Зеленський

Зеленський

Контакти між представниками України та США тривають майже цілодобово - не всі вони публічні.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я ще не чув, щоб будь-хто з партнерів засумнівався в можливості Америки зробити так, щоб війни не було. Президент Сполучених Штатів має важелі, має рішучість. Україна підтримала всі пропозиції президента Трампа, починаючи ще від лютого. Припинення вогню – всі формати підтримали. Зустрічі з російською стороною ми забезпечили, і забезпечили конструктивно: ми зробили обміни і готуємо наступні. Вже більше розуміння щодо списків. Розраховуємо на результат", - сказав глава держави.

Він зазначив, що потрібен достойний результат на рівні лідерів.

"Потрібен результат на рівні лідерів. Достойний результат. Щоб життя людей зберегти. Щоб світ цінував результат і був вдячний лідеру, який його принесе. Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово – на різних рівнях, – і ми не робимо все публічним", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна та країни Європи представили США свій план завершення бойових дій в Україні. Він, найперше, передбачає припинення вогню, а також сильні гарантії безпеки для України.

Дивіться також: Саме Росія має завершити війну, яку вона розпочала. Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний, тривалий мир, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25033) перемовини (3045) США (24010)


+6
Чекаємо результатів по виходу на кордони 1991 року, як обіцяв у 2019 році, коли йшов на вибори. Впевнені, що "мінська", "поганого" "мінська" не буде - ніяких поступок ворогу, так?
показати весь коментар
09.08.2025 22:29 Відповісти
+4
Гундос Потужно-Брехливий всіма силами старається тримати нарід у створеному для цього наріду брехливої платформи того середовища, що у всьому винні США і НАТО, а він білий та пухнастий. Направляє нарід в те русло, що він робить все: не спить, не їсть навіть мівіну, просить, благає США, а ті зраджують його і йдуть на поступки кацапам. Боневтіке, США і ЄС корупцію і міндічей з Бенями, портновими, татровими, єрмаками і твоєю хуцпою ніколи не підтримають і вже не будуть фінансувати вас, обдираючи своїх платників податків. Вони просили припинити корупцію і брехню, відсторонити російських агентів від влади і розібралися хто є хто та знають, хто змародерив допомоги на сто мільярдів доларів США і не лопнув від жадності.
показати весь коментар
09.08.2025 22:48 Відповісти
+3
Якщо Голобородько не закінчить війну, то на його місце прийдуть або Боневтік Потужний, або Херпіду Гундосий.
показати весь коментар
09.08.2025 23:07 Відповісти
Контакти хай тривають. Але головне хто кому попку вазелінить.
показати весь коментар
09.08.2025 22:28 Відповісти
Зі штанів нічого не витягай, як ти звик
показати весь коментар
09.08.2025 22:31 Відповісти
Чому? Трампу вже давно поводити по губах потрібно.
показати весь коментар
09.08.2025 23:07 Відповісти
Що ж це президент знову себе закопує… Він може цілодобово підкилимно говорити з трампом та іже, але це забамбурювання мізків. Ми бачимо іншу половину політики- публічну, і ясно видно на чиїй стороні руки трампа. Ясно , що знову пішли розʼяснення тупоголовій рудій персоні хто є ху. Так це ж вже третя серія.
показати весь коментар
09.08.2025 22:35 Відповісти
Оно и понятно, сколько времени на согласование позиций ушло. Теперь контакты 24/7...
показати весь коментар
09.08.2025 22:36 Відповісти
Краще б з американцями контактували дорослі,розумні люди....Але очумєлая отара 73% обрала ось це.
Як воно колись казало :"Я-ваш вирок!"
Тут не збрехало
показати весь коментар
09.08.2025 22:37 Відповісти
буба засекретився...
показати весь коментар
09.08.2025 22:38 Відповісти
Є надія , якщо не Порох його консультує з Портніковим - то хоча ба на крайній випадок - представники ЄС та Британії.
показати весь коментар
09.08.2025 22:42 Відповісти
Коли Верховну Раду зроблять публічною?!
показати весь коментар
09.08.2025 22:43 Відповісти
Навіщо?

Який результат цих контактів за півроку "президенства" трумпа?
показати весь коментар
09.08.2025 22:44 Відповісти
Працюйте над тим ,щоб літак ***** не міг вилетіти на Аляску.
показати весь коментар
09.08.2025 22:49 Відповісти
Або щоб Буданов поплив рибалити на Магурі до Берингового пролива.
показати весь коментар
09.08.2025 23:26 Відповісти
Не знаю чи магура так високо може вразити літак.
показати весь коментар
09.08.2025 23:35 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 22:52 Відповісти
Може зїбеж у відставку вова
показати весь коментар
09.08.2025 23:15 Відповісти
Так непублічно спілкування з американцями, що трамп став на сторону *****.
Тепер всі бачать результати твого непублічного спілкування, зелений ушльопок.
показати весь коментар
09.08.2025 23:16 Відповісти
Каса, для розрахунку зеленського з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, стає невблаганно ближче!!! А розраховуватися, перед Українцями, особам з Урядового кварталу з 2019 року, є за що!!!
Міндіч, шифери, з екс-головою Конституційного вроді, як Суду, шурма, шуфрич, вагнерівці, беркутня, каламойським, та ще тисячі приблуд95, на посадах, нагадили в Україні, чимало!
показати весь коментар
09.08.2025 23:27 Відповісти
То коли знову шашлики їстимемо? Всі хто виживе.
показати весь коментар
09.08.2025 23:31 Відповісти
 
 