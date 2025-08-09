Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово, ми не робимо все публічним, - Зеленський
Контакти між представниками України та США тривають майже цілодобово - не всі вони публічні.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я ще не чув, щоб будь-хто з партнерів засумнівався в можливості Америки зробити так, щоб війни не було. Президент Сполучених Штатів має важелі, має рішучість. Україна підтримала всі пропозиції президента Трампа, починаючи ще від лютого. Припинення вогню – всі формати підтримали. Зустрічі з російською стороною ми забезпечили, і забезпечили конструктивно: ми зробили обміни і готуємо наступні. Вже більше розуміння щодо списків. Розраховуємо на результат", - сказав глава держави.
Він зазначив, що потрібен достойний результат на рівні лідерів.
"Потрібен результат на рівні лідерів. Достойний результат. Щоб життя людей зберегти. Щоб світ цінував результат і був вдячний лідеру, який його принесе. Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово – на різних рівнях, – і ми не робимо все публічним", - заявив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що Україна та країни Європи представили США свій план завершення бойових дій в Україні. Він, найперше, передбачає припинення вогню, а також сильні гарантії безпеки для України.
Як воно колись казало :"Я-ваш вирок!"
Тут не збрехало
Який результат цих контактів за півроку "президенства" трумпа?
Тепер всі бачать результати твого непублічного спілкування, зелений ушльопок.
Міндіч, шифери, з екс-головою Конституційного вроді, як Суду, шурма, шуфрич, вагнерівці, беркутня, каламойським, та ще тисячі приблуд95, на посадах, нагадили в Україні, чимало!