Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово, ми не робимо все публічним, - Зеленський

Контакти між представниками України та США тривають майже цілодобово - не всі вони публічні.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я ще не чув, щоб будь-хто з партнерів засумнівався в можливості Америки зробити так, щоб війни не було. Президент Сполучених Штатів має важелі, має рішучість. Україна підтримала всі пропозиції президента Трампа, починаючи ще від лютого. Припинення вогню – всі формати підтримали. Зустрічі з російською стороною ми забезпечили, і забезпечили конструктивно: ми зробили обміни і готуємо наступні. Вже більше розуміння щодо списків. Розраховуємо на результат", - сказав глава держави.

Він зазначив, що потрібен достойний результат на рівні лідерів.

"Потрібен результат на рівні лідерів. Достойний результат. Щоб життя людей зберегти. Щоб світ цінував результат і був вдячний лідеру, який його принесе. Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово – на різних рівнях, – і ми не робимо все публічним", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна та країни Європи представили США свій план завершення бойових дій в Україні. Він, найперше, передбачає припинення вогню, а також сильні гарантії безпеки для України.

