УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8610 відвідувачів онлайн
Новини Засідання Ради ЄС
144 3

Сибіга візьме участь у позачерговому засіданні Ради ЄС із закордонних справ, - ЗМІ

Глава МЗС Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення взяти участь у позачерговому засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Засідання відбудеться у понеділок, 11 серпня.

Про це заявив речник Єврокомісії, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч розпочнеться о 16:00 за брюссельським часом в онлайн-форматі.

Очікується, що на позачерговому засіданні Ради ЄС обговорюватимуть наступні кроки у звʼязку з запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа та главою Кремля Володимиром Путіним.

Повідомляється, що Сибіга отримав запрошення взяти участь у засіданні.

Раніше повідомлялося, що глава дипломатії Європейского Союзу Кая Каллас скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.

Читайте також: Кожна поступка РФ провокує подальшу агресію, - Сибіга

Автор: 

Рада Європи (472) Сибіга Андрій (602)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заседанія, заседанія, дупіта в Сігіби болить від їх упомінанія.
показати весь коментар
10.08.2025 20:36 Відповісти
А якже без завгоспа з опу, єрмака, отой себіга, і без умєрова???
Чи зможе, чи справиться??
показати весь коментар
10.08.2025 20:40 Відповісти
прокатнется по европе с нулевым результатом
показати весь коментар
10.08.2025 20:50 Відповісти
 
 