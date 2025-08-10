Сибіга візьме участь у позачерговому засіданні Ради ЄС із закордонних справ, - ЗМІ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення взяти участь у позачерговому засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Засідання відбудеться у понеділок, 11 серпня.

Про це заявив речник Єврокомісії, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч розпочнеться о 16:00 за брюссельським часом в онлайн-форматі.

Очікується, що на позачерговому засіданні Ради ЄС обговорюватимуть наступні кроки у звʼязку з запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа та главою Кремля Володимиром Путіним.

Повідомляється, що Сибіга отримав запрошення взяти участь у засіданні.

Раніше повідомлялося, що глава дипломатії Європейского Союзу Кая Каллас скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.

Читайте також: Кожна поступка РФ провокує подальшу агресію, - Сибіга