УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11533 відвідувача онлайн
Новини
807 13

Путін вже укладав з Україною угоди, які потім порушив, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що першопричиною війни в Україні є  російський імперіалізм. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Насправді, я навіть погоджуюся з росіянами у тому, що потрібно вирішувати глобальні причини цієї війни. І на мою думку, це – російський імперіалізм, те, що Володимир Путін наділив себе правом вирішувати, хто може, а хто не може бути нацією, і у яких кордонах", – сказав Сікорський.

Очільник польського МЗС попередив, що Путін може порушити будь-яку домовленість. "Чому ви думаєте, що якщо він укладе нову угоду, він дотримається слова?" – запитав Сікорський.

Він нагадав, що російський диктатор уже підписував з Україною угоду, яка гарантувала міжнародно визнані кордони України і яку ратифікували обидві країни 2004 року.

Також читайте: Щоб захопити всю Україну, Путіну знадобиться 70 років. Це РФ дорого коштуватиме, - Сікорський

Дипломат також зазначив, що просте перемир'я не розв'яже проблему.

"Ми всі хочемо миру – але це має бути справедливий мир. А щоб досягти справедливого миру, ми маємо домогтися поступок від Росії. Росія має обмежити свої військові цілі", – наголосив він.

Автор: 

путін володимир (24450) Сікорський Радослав (296) переговори з Росією (1378) війна в Україні (5657)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
НАРЕШТІ.
Хоч у Польші згадали про російсько Українські договори підписані особисто кремлівським недомірком. І їм же порушеними.
Тим більше ті договори у тому числі про демаркацію кордонів були не тілко підписані, а й ратифіковані москальскою держДупою .
показати весь коментар
11.08.2025 21:29 Відповісти
+4
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
11.08.2025 21:36 Відповісти
+2
Главне, вдало розкласти пляшки у відповідних місцях!

показати весь коментар
11.08.2025 21:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба було бить по параду девятамая. Вбить ***** та його дружаню Сунь Дзунь Пиню. Але Зермаки засссяли. Так би вже б все закінчилось
показати весь коментар
11.08.2025 21:26 Відповісти
НАРЕШТІ.
Хоч у Польші згадали про російсько Українські договори підписані особисто кремлівським недомірком. І їм же порушеними.
Тим більше ті договори у тому числі про демаркацію кордонів були не тілко підписані, а й ратифіковані москальскою держДупою .
показати весь коментар
11.08.2025 21:29 Відповісти
не всі так думають у Польші
показати весь коментар
11.08.2025 21:39 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
11.08.2025 21:36 Відповісти
Путін вже укладав з Україною угоди, які потім порушив, - Сікорський

Правильно!
Не укладаймо з рашею ніяких угод! Ніколи!
Воюймо вічно!
показати весь коментар
11.08.2025 21:40 Відповісти
Даремно ти так. Взагалі те що у нас нема союзників, це пройоб в першу чергу нашого дипломатичного корпусу, якщо його так можна називати, а в другу це пройоб товариша Будангі, який вжемав бизамутити, якийсь "казус Бульби", правдами і не правдами, розробити операції по втягненню Європи у війну, бо самотужки нам габела
показати весь коментар
11.08.2025 21:47 Відповісти
Главне, вдало розкласти пляшки у відповідних місцях!

показати весь коментар
11.08.2025 21:52 Відповісти
І де наші сплячі-агенти по всьому світу, в тому числі на Алясці, які на колінці зберуть фпв дрон з вибухівкою? Де наші агенти 007 по всьому світу, які вбивають дітей російських еліт? Подивився би я як заспівав би на сцені Газманов, коли дізнався, що його сину відрізали яйця та змусили їх його з'їсти
показати весь коментар
11.08.2025 21:57 Відповісти
"Прапала сабака па клічкє Люсі, о-о-о-о-о-о-о-о..."

показати весь коментар
11.08.2025 22:01 Відповісти
Поляки, скоро путін забере коридор до Калінінграда. Будете на собі відчувати війну.
показати весь коментар
11.08.2025 21:54 Відповісти
Не думаю,що якась країна обере презом тупого прокацапського наріка,тому успіхів там кацапія не досягне і не полізе війною!!!
показати весь коментар
11.08.2025 22:03 Відповісти
У Польщі це місто завжди називали Крулєвєц. За всіх часів.

показати весь коментар
11.08.2025 22:05 Відповісти
 
 