Путін вже укладав з Україною угоди, які потім порушив, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що першопричиною війни в Україні є російський імперіалізм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Насправді, я навіть погоджуюся з росіянами у тому, що потрібно вирішувати глобальні причини цієї війни. І на мою думку, це – російський імперіалізм, те, що Володимир Путін наділив себе правом вирішувати, хто може, а хто не може бути нацією, і у яких кордонах", – сказав Сікорський.

Очільник польського МЗС попередив, що Путін може порушити будь-яку домовленість. "Чому ви думаєте, що якщо він укладе нову угоду, він дотримається слова?" – запитав Сікорський.

Він нагадав, що російський диктатор уже підписував з Україною угоду, яка гарантувала міжнародно визнані кордони України і яку ратифікували обидві країни 2004 року.

Також читайте: Щоб захопити всю Україну, Путіну знадобиться 70 років. Це РФ дорого коштуватиме, - Сікорський

Дипломат також зазначив, що просте перемир'я не розв'яже проблему.

"Ми всі хочемо миру – але це має бути справедливий мир. А щоб досягти справедливого миру, ми маємо домогтися поступок від Росії. Росія має обмежити свої військові цілі", – наголосив він.