Путін вже укладав з Україною угоди, які потім порушив, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що першопричиною війни в Україні є російський імперіалізм.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Насправді, я навіть погоджуюся з росіянами у тому, що потрібно вирішувати глобальні причини цієї війни. І на мою думку, це – російський імперіалізм, те, що Володимир Путін наділив себе правом вирішувати, хто може, а хто не може бути нацією, і у яких кордонах", – сказав Сікорський.
Очільник польського МЗС попередив, що Путін може порушити будь-яку домовленість. "Чому ви думаєте, що якщо він укладе нову угоду, він дотримається слова?" – запитав Сікорський.
Він нагадав, що російський диктатор уже підписував з Україною угоду, яка гарантувала міжнародно визнані кордони України і яку ратифікували обидві країни 2004 року.
Дипломат також зазначив, що просте перемир'я не розв'яже проблему.
"Ми всі хочемо миру – але це має бути справедливий мир. А щоб досягти справедливого миру, ми маємо домогтися поступок від Росії. Росія має обмежити свої військові цілі", – наголосив він.
Хоч у Польші згадали про російсько Українські договори підписані особисто кремлівським недомірком. І їм же порушеними.
Тим більше ті договори у тому числі про демаркацію кордонів були не тілко підписані, а й ратифіковані москальскою держДупою .
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Правильно!
Не укладаймо з рашею ніяких угод! Ніколи!
Воюймо вічно!