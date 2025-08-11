Путин уже заключал с Украиной соглашения, которые потом нарушил, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что первопричиной войны в Украине является российский империализм.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"На самом деле, я даже согласен с россиянами в том, что нужно решать глобальные причины этой войны. И по моему мнению, это - российский империализм, то, что Владимир Путин наделил себя правом решать, кто может, а кто не может быть нацией, и в каких границах", - сказал Сикорский.
Глава польского МИД предупредил, что Путин может нарушить любую договоренность. "Почему вы думаете, что если он заключит новое соглашение, он сдержит слово?" - спросил Сикорский.
Он напомнил, что российский диктатор уже подписывал с Украиной соглашение, которое гарантировало международно признанные границы Украины и которое ратифицировали обе страны в 2004 году.
Дипломат также отметил, что простое перемирие не решит проблему.
"Мы все хотим мира - но это должен быть справедливый мир. А чтобы достичь справедливого мира, мы должны добиться уступок от России. Россия должна ограничить свои военные цели", - подчеркнул он.
Хоч у Польші згадали про російсько Українські договори підписані особисто кремлівським недомірком. І їм же порушеними.
Тим більше ті договори у тому числі про демаркацію кордонів були не тілко підписані, а й ратифіковані москальскою держДупою .
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Правильно!
Не укладаймо з рашею ніяких угод! Ніколи!
Воюймо вічно!