Путин уже заключал с Украиной соглашения, которые потом нарушил, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что первопричиной войны в Украине является российский империализм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"На самом деле, я даже согласен с россиянами в том, что нужно решать глобальные причины этой войны. И по моему мнению, это - российский империализм, то, что Владимир Путин наделил себя правом решать, кто может, а кто не может быть нацией, и в каких границах", - сказал Сикорский.

Глава польского МИД предупредил, что Путин может нарушить любую договоренность. "Почему вы думаете, что если он заключит новое соглашение, он сдержит слово?" - спросил Сикорский.

Он напомнил, что российский диктатор уже подписывал с Украиной соглашение, которое гарантировало международно признанные границы Украины и которое ратифицировали обе страны в 2004 году.

Дипломат также отметил, что простое перемирие не решит проблему.

"Мы все хотим мира - но это должен быть справедливый мир. А чтобы достичь справедливого мира, мы должны добиться уступок от России. Россия должна ограничить свои военные цели", - подчеркнул он.

Треба було бить по параду девятамая. Вбить ***** та його дружаню Сунь Дзунь Пиню. Але Зермаки засссяли. Так би вже б все закінчилось
11.08.2025 21:26 Ответить
НАРЕШТІ.
Хоч у Польші згадали про російсько Українські договори підписані особисто кремлівським недомірком. І їм же порушеними.
Тим більше ті договори у тому числі про демаркацію кордонів були не тілко підписані, а й ратифіковані москальскою держДупою .
11.08.2025 21:29 Ответить
не всі так думають у Польші
11.08.2025 21:39 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
11.08.2025 21:36 Ответить
Путін вже укладав з Україною угоди, які потім порушив, - Сікорський

Правильно!
Не укладаймо з рашею ніяких угод! Ніколи!
Воюймо вічно!
11.08.2025 21:40 Ответить
Даремно ти так. Взагалі те що у нас нема союзників, це пройоб в першу чергу нашого дипломатичного корпусу, якщо його так можна називати, а в другу це пройоб товариша Будангі, який вжемав бизамутити, якийсь "казус Бульби", правдами і не правдами, розробити операції по втягненню Європи у війну, бо самотужки нам габела
11.08.2025 21:47 Ответить
Главне, вдало розкласти пляшки у відповідних місцях!

11.08.2025 21:52 Ответить
Поляки, скоро путін забере коридор до Калінінграда. Будете на собі відчувати війну.
11.08.2025 21:54 Ответить
 
 