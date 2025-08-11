Путин уже заключал с Украиной соглашения, которые потом нарушил, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что первопричиной войны в Украине является российский империализм.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"На самом деле, я даже согласен с россиянами в том, что нужно решать глобальные причины этой войны. И по моему мнению, это - российский империализм, то, что Владимир Путин наделил себя правом решать, кто может, а кто не может быть нацией, и в каких границах", - сказал Сикорский.

Глава польского МИД предупредил, что Путин может нарушить любую договоренность. "Почему вы думаете, что если он заключит новое соглашение, он сдержит слово?" - спросил Сикорский.

Он напомнил, что российский диктатор уже подписывал с Украиной соглашение, которое гарантировало международно признанные границы Украины и которое ратифицировали обе страны в 2004 году.

Дипломат также отметил, что простое перемирие не решит проблему.

"Мы все хотим мира - но это должен быть справедливый мир. А чтобы достичь справедливого мира, мы должны добиться уступок от России. Россия должна ограничить свои военные цели", - подчеркнул он.