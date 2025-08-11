Путин мечтает о "Мюнхене 2" и второй Ялте, - Сибига

Российский диктатор Владимир Путин мечтает превратить встречу с президентом США Дональдом Траммом в "Мюнхен-2" и вторую Ялту.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время выступления на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, передает пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Министр проинформировал европейских партнеров о последних дипломатических усилиях Украины на пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру и приветствовал инициативы Трампа в этом направлении.

Сибига отметил, что Украина готова к настоящим мирным переговорам в любое время и в различных форматах. Министр напомнил, что сегодня ровно 5 месяцев с тех пор, как Украина согласилась на предложение США о полном прекращении огня.

Зато, как отметил министр, Россия все это время использует свою фирменную тактику - уклоняется от настоящих переговоров, имитирует мирный процесс и манипулирует, чтобы избегать разрушительных санкций и продолжать войну.

"Несомненно, Путин мечтает о "Мюнхене 2" и второй Ялте. Стремится вернуться к сферам влияния и серым зонам. Мы не должны воспринимать ультиматумы Путина как его готовность к переговорам ради мира. Россияне повышают ставки, чтобы проверить наше единство", - заявил Сибига.

Кроме этого, он отметил, что каждая уступка агрессору провоцирует дальнейшую агрессию.

"Мир через силу - единственный эффективный подход к переговорам с Россией. Справедливый и длительный мир может базироваться только на Уставе ООН и уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины. Как подчеркнул Президент Зеленский, ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины",- сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что любые настоящие мирные переговоры могут начаться только с полного прекращения огня на линии соприкосновения.

"Путин должен столкнуться с нашим трансатлантическим единством и силой. Поэтому перед встречами с Путиным важно проводить встречи и скоординировать действия на уровне лидеров Украины, Европы и Соединенных Штатов. Ведь безопасность Украины и Евроатлантического сообщества является неделимой. Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы. Мы также готовы к встрече на уровне лидеров между Украиной, Европой, США и Россией", - заявил дипломат.

Сибига призвал мобилизовать дипломатические усилия Европы, разблокировать финансовую и военную помощь Украине и усилить санкции против России.

"Настоящий мир требует геополитической определенности. Поэтому, открытие первых переговорных кластеров для Украины и Молдовы является неотъемлемым шагом к длительному миру в Европе. Не может быть никакого отделения Украины и Молдовы в переговорах о вступлении в ЕС", - подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас созовет 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

