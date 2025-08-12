Саммит на Аляске поможет только в том случае, если приведет к более серьезным последствиям для Путина в случае отказа остановить убийства, - духовный советник Трампа Бернс

Духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс считает, что встреча Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина будет успешной, если приведет к усилению давления, если он откажется прекратить убийства украинцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Саммит на Аляске может помочь только в том случае, если приведет к более серьезным последствиям для Путина в случае его отказа остановить убийства украинцев", - сказал Бернс.

Он добавил, что твердо поддерживает народ Украины. Кроме того, продолжил Бернс, президент США также продемонстрировал, что не является "мягким" к Путину.

"Он закрыл трубопровод (Северный поток. - Ред.), развернул атомные подводные лодки в ключевых регионах как предупреждение и четко дал понять, что совсем не хорошо относится к Путину",- пояснил пастор.

Читайте: "Аляска с Украиной": жители штата выйдут на митинг против визита Путина

Бернс также обратил внимание, что действующая администрация США ввела наказание для Индии в виде 50% тарифов за покупку дешевой российской нефти.

В то же время советник Трампа отметил, что заявления президента США о вероятном обмене территориями между Украиной и Россией так же окажет давление на Россию, поскольку она также должна потерять земли.

"Президент Трамп сказал, что он поймет в течение первых двух минут (встречи с Путиным. - Ред.), можно ли заключить сделку. Он больше не тратит время на ложь Путина и его затягивание с прекращением убийств", - отметил Бернс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин мечтает о "Мюнхене 2" и второй Ялте, - Сибига