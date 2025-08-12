Встреча на Аляске не является концом света, - Кислица

Встреча Дональда Трампа и диктатора Путина на Аляске не является концом света. Украина ведет переговоры с США и Европой.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат напомнил, что заявление президента Зеленского, что Украина не пойдет на территориальные уступки России, но готова к реальным решениям, которые обеспечат справедливый и длительный мир, стало основой дальнейших консультаций.

По словам Кислицы, переговоры продолжаются ежедневно на всех уровнях - от глав государств до советников и главы МИД.

"Таким образом, я считаю, что на сегодня сформировался консенсус партнеров Украины относительно наиболее принципиальных моментов наших переговорных позиций, которые эти страны разделяют. Я хочу заверить вас, что встреча на Аляске не является концом света - разве что она может стать таковым для президента Российской Федерации, который может так и не понять, что бесконечное манипулирование Соединенными Штатами и президентом Трампом в частности, крайне опасно", - пояснил заместитель главы МИД.

Кислица отметил, что Трамп "является тем человеком, который заставил кремлевского диктатора несколько переоценить свои манипулятивные подходы, но недостаточно для того, чтобы достичь какого-то сногсшибательного изменения в ходе событий".

"Поэтому увидим. Но играть с огнем и бесконечно манипулировать Вашингтоном еще никому не удавалось в современной истории и, в частности, при нынешней администрации", - добавил он.

Кислица также призвал "не добавлять дополнительной цены пропагандистской кампании Кремля и самого Путина" относительно предстоящей встречи на Аляске.

Тезис о том, что Украина якобы отстранена от переговоров о мире, он назвал "нагнетанием страхов и искажением".

"Но в конечном счете именно президент Трамп будет принимать решение о дальнейшей тактике и стратегии. Конечно, ситуация непростая, конечно, у меня нет никаких иллюзий. Но я являюсь свидетелем непрерывных переговоров Украины практически со всей Европой и Соединенными Штатами", - подытожил дипломат.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

