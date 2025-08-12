Науседа накануне встречи Трампа и Путина: Мир в Украине возможен только при условии сохранения ее границ

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что справедливый и длительный мир в Украине должен основываться на принципах территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Об этом он написал в соцсети X, комментируя совместное заявление европейских лидеров, обнародованное накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы посылаем четкий сигнал: справедливый и длительный мир в Украине должен быть построен на основе независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Это не может быть решено без украинцев!" - отметил Науседа.

Он подчеркнул, что украинский народ должен иметь свободу выбора своей судьбы и выразил уверенность, что этот путь приведет Украину в ЕС.

