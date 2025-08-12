РУС
Науседа накануне встречи Трампа и Путина: Мир в Украине возможен только при условии сохранения ее границ

Гитанас Науседа об иске к Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что справедливый и длительный мир в Украине должен основываться на принципах территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Об этом он написал в соцсети X, комментируя совместное заявление европейских лидеров, обнародованное накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы посылаем четкий сигнал: справедливый и длительный мир в Украине должен быть построен на основе независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Это не может быть решено без украинцев!" - отметил Науседа.

Он подчеркнул, что украинский народ должен иметь свободу выбора своей судьбы и выразил уверенность, что этот путь приведет Украину в ЕС.

Золотые слова.
12.08.2025 10:31 Ответить
Бав би Гітанас президентом США. А так дебіли обрали дебіла.
12.08.2025 10:34 Ответить
Да, что-то неладное происходит с народом Америки, чи от сытой жизни отупели, чи переехавшие в США кацапы заразили их вирусом идиотизма.
12.08.2025 11:05 Ответить
Тоді він неможливий.
12.08.2025 10:33 Ответить
Тампон як і ***** виживший з розуму диктатори. Вони не знають що таке кордони і міжнародні закони і зобов'язання. Тампон даже не знає що таке Конституція тому думає що Зеленський може як і ***** просто здати Українські землі з кріпосними як свої труси в пральню не питаючи ні ВР ні український народ. Вангую що застра Тампон з *****м приведуть в Україну "януковоща" і скажуть що віднині це ваш цар, бо так буде простіше вами керувати.
12.08.2025 10:37 Ответить
Таке враження, що хвороба Аспергера передається повітряннокапельно..і соціапат маск заразив трампона..
12.08.2025 10:50 Ответить
Сильна і рішуча позиція, дякуємо Литва!
12.08.2025 10:49 Ответить
Ну звісно , що Литва рішуче налаштована щоб війна в Україні продовжувалася, оскільки для неї це гарантія власної безпеки . Замість потужної вербальної підтримки Неуседа міг би відправити кілька бригад військ для охорони кордонів, об"єктів ВПК, забезпечення логістики, а вивільнені українські підрозділи могли б посилити фронт і таким чином наблизити реальний мир.
12.08.2025 11:40 Ответить
Та хай вже литовці, французи й інші повсюди по Україні будуть, а вивільнені підрозділи - на фронт. Можна й поліцію з Бельгії виписати, а наших - на фронт.
12.08.2025 11:46 Ответить
 
 